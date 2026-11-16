W październiku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowano łącznie ponad 266,12 tys. nowych ofert pracy, czyli prawie o 13 tys. (5 proc.) więcej niż rok wcześniej – pokazał najnowszy raport firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Jego wynik oznacza, że październik był już piątym miesiącem z rzędu, w którym liczba ogłoszeń przebiła poziom z poprzedniego roku, chociaż w porównaniu z wrześniem widać lekki, 1 proc. spadek.

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Autorzy raportu zwracają uwagę, że w październiku do 4 proc. wzrosła trzymiesięczna średnia krocząca dynamiki rocznej (była najwyższa od maja br.), która – biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych – jest najlepszą miarą koniunktury na rynku rekrutacji. Daje to podstawy do optymizmu i nadzieję na zakończenie roku z dodatnią dynamiką. W odróżnieniu od 2025 r., gdy – począwszy od czerwca – w każdym kolejnym miesiącu nowych ofert pojawiało się mniej niż rok wcześniej.

Rynek pracy w Polsce. Dwucyfrowy wzrost w ofertach dla medyków

Zdaniem Magdaleny Marcinowskiej, partnera w Grant Thornton, mamy coraz więcej przesłanek do ostrożnego optymizmu. Jesienne dane wskazują, że odbicie na rynku rekrutacyjnym się utrwala, a poprawa obejmuje wszystkie dziesięć badanych miast i większość analizowanych zawodów.

Według raportu, który bazuje na danych z systemu rekrutacyjnego Element, ponownie liderem wzrostu w ujęciu rocznym były zawody medyczne. W październiku liczba ofert pracy była tam o 18 proc. wyższa niż rok wcześniej, głównie w wyniku 20 proc. wzrostu liczby ogłoszeń skierowanych do lekarzy (prawie 2,2 tys.), choć o 16 proc. (do 1,1 tys.) zwiększyła się też liczba ofert pracy dla pielęgniarek.

10 proc. poprawę aktywności rekrutacyjnej w ujęciu rocznym październik przyniósł też w zawodach związanych z IT. Największą, bo 22 proc. dynamikę wzrostu notowali tam specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, którzy i tak mieli jednak niewielki wybór propozycji pracy (73) w porównaniu z programistami, do których kierowano prawie 1,38 tys. ogłoszeń, o jedną dziesiątą więcej niż rok wcześniej. Wyraźne, bo 9 proc. ożywienie rekrutacji w porównaniu z październikiem ‘25 było z kolei widoczne w przypadku specjalistów i menedżerów ds. marketingu czy sprzedaży, a także w zawodach prawniczych, gdzie najczęściej poszukiwano radców prawnych.

Spory wybór ofert pracy, o 8 proc. większy niż rok wcześniej, mieli też w zeszłym miesiącu księgowi i specjaliści ds. rachunkowości (prawie 2 tys.). Pozytywnym sygnałem był także ponowny, 4 proc. wzrost liczby ogłoszeń skierowanych do rekruterów, co może wskazywać na plany kolejnych rekrutacji.

Ożywienie na rynku pracy w Polsce wynikiem widocznego odbicia w inwestycjach

Jak ocenia Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, widoczne w ostatnich miesiącach ożywienie rekrutacji może być też efektem widocznego od połowy zeszłego roku odbicia w inwestycjach firm (w pierwszej połowie 2026 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wzrosły o 13,7 proc.). Zdaniem ekonomisty, wchodzimy w okres obsadzania pracownikami nowych projektów inwestycyjnych, chociaż teraz, gdy nowe zakłady i magazyny stawiają mocno na automatyzację, te obsady nie są tak duże, jak jeszcze przed dekadą.

Magdalena Marcinowska zastrzega jednak, że skala odbicia w rekrutacjach pozostaje umiarkowana. Wprawdzie wydaje się, że pracodawcy nieco się uspokoili – zobaczyli, że napięta sytuacja międzynarodowa związana z wojną w Iranie nie przekłada się na ich firmy tak mocno, jak się obawiali, ale niepewność gospodarcza nadal jest wysoka i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału, jaki drzemie w polskich firmach – ocenia ekspertka Grant Thornton.

Potwierdziła to listopadowa edycja badania MIK Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w którym niepewność sytuacji gospodarczej ponownie znalazła się na czele listy barier utrudniających działalność firm (64 proc. wskazań), wyprzedzając barierę kosztów pracowniczych, na którą narzekało 60 proc. przedsiębiorstw.

O zamrożonym rynku pracy mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Na ten stan zamrożenia wskazują utrzymująca się od czerwca 5,8 proc. stopa bezrobocia, a także dane GUS o liczbie pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Wprawdzie od maja ustabilizowała się na poziomie 6,703-6,706 mln, ale od dłuższego czasu w ujęciu rocznym maleje.

Mariusz Zielonka zwraca też uwagę na październikowy spadek w ofertach zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy. W ubiegłym miesiącu trafiło tam 35 tys. nowych ofert – prawie o 5 tys. mniej niż we wrześniu i o 1,5 tys. mniej niż przed rokiem.

Jak zmieniła się rekrutacja w internecie

Może to jednak wynikać również ze zmian na rynku rekrutacji, gdzie rośnie znaczenie serwisów i aplikacji rekrutacyjnych. O ile wcześniej pracodawcy szukali przez internet głównie specjalistów i menedżerów, o tyle dzisiaj, na portalach rekrutacyjnych dużą część ofert stanowią te skierowane do pracowników fizycznych. Np. na Pracuj.pl oferty pracy fizycznej miały w I półroczu 16 proc. udział w łącznej liczbie ogłoszeń.

Według raportu Grant Thornton, w październiku bardzo poszukiwani byli np. kierowcy, którzy mieli do wyboru 9,34 tys. ofert pracy, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Lekki spadek w ujęciu rocznym notowali z kolei kasjerzy/sprzedawcy (7,7 tys.) i magazynierzy (4,1 tys. ofert), chociaż tym drugim – podobnie jak kierowcom i kurierom sprzyja startujący już w październiku wysoki sezon w handlu, w tym szczególnie w e-commerce.

Potwierdza to Monika Witoń, menedżer marketingu i PR w agencji zatrudnienia LeasingTeam Group. Jej klienci już w październiku przygotowywali się do przedświątecznego sezonu zakupowego, a firma notowała ok. 22 proc. więcej zapytań i zleceń niż rok wcześniej.

– Najwyraźniej było to widać w magazynach obsługujących handel, gdzie firmy potrzebowały dodatkowych osób do kompletowania zamówień, pakowania przesyłek i przygotowania ich do wysyłki – wyjaśnia Monika Witoń. Według niej zrealizowane w październiku zlecenia objęły około 14 proc. więcej osób niż rok wcześniej, a największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszali klienci z logistyki, magazynowania i handlu.

Ten wzrost był szczególnie widoczny w województwach dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim. Co więcej, na Dolnym Śląsku, obok rekrutacji do sezonowych zajęć w logistyce i e-commerce, konkurencję o pracowników zwiększa też rozbudowywane kosztem 500 mln euro centrum logistyczne chińskiego giganta handlu internetowego, firmy Shein pod Wrocławiem. Według informacji lokalnych mediów, centrum, które jesienią zatrudniało już ok. 8 tys. pracowników, do końca tego roku ma zwiększyć ich liczbę do 10 tys. Obok nich będzie tam pracować 6,5 tys. robotów autonomicznych.

Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, na polskim rynku pracy pogłębia się zróżnicowanie kondycji firm – zależne zarówno od branż, jak też wielkości przedsiębiorstw. – Widać, że praca koncentruje się w dużych firmach i w dobrze rozwiniętych regionach, podczas gdy dużo gorzej radzą sobie MŚP i słabsze regiony – ocenia ekonomista.