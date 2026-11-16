Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za rekordowym, ponad 70-procentowym wzrostem cen czerwonego kawioru.

Jak intensywne połowy w ostatnich latach zagrażają przyszłości populacji łososia.

Z jakimi globalnymi wyzwaniami, od zmian klimatu po spadek zasobów, mierzy się branża.

Dlaczego według ekspertów czerwony kawior może trwale powrócić do statusu produktu premium.

Kawior czerwony jest często obecny na rosyjskich stołach. Zawiera mniej tłuszczu niż czarny, jest przebogaty w kwasy Omega 3, daje mniej cholesterolu. Jego smak, w ocenie wielu konsumentów, też jest bardziej wyrazisty niż w wypadku kawioru czarnego. Szczególnie chętnie Rosjanie kupują go w okresie noworocznych świąt. W tym roku będzie to wyjątkowo drogi zakup.

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We wrześniu 2026 r. średnia cena naturalnego czerwonego kawioru w rosyjskim handlu detalicznym wyniosła 19,34 tys. rubli za kilogram (938 zł), zwiększając się rok do roku o 73 proc., obliczyło centrum analityczne „Check Index” firmy OFD Platform, cytowane przez gazetę „Kommersant”. W połączeniu ze spadającą siłą nabywczą Rosjan przełożyło się to zmniejszenie liczby zakupów o jedną trzecią w tym samym okresie. Ci, których wciąż na kawior stać, zamiast opakowań 300–500 g częściej wybierali opakowania 100–150 gramowe.

Dlaczego kawior czerwony drożeje? Łososi jest coraz mniej

Według Check Index w sprzedaży jest coraz mniej kawioru z łososia różowego (gorbusza, keta). W branży rybnej wzrost cen ponownie wyjaśniono spadkiem połowów w ostatnich dwóch latach. Łososi jest coraz mniej, bo ludzie odławiali je masowo, bez oglądania się na środowisko i przyszłość. W ciągu 5 lat Rosja wyłowiła tyle łososiowatych, ile w ciągu 23 lat za czasów sowieckich.

„Rekordowe połowy łososia pacyficznego w latach 2009, 2011, 2018, 2020 i 2023 przekroczyły skumulowany połów w latach 1970–1993. W ciągu tych 5 lat złowiliśmy więcej niż w 23 lata. Stworzyło to nową rzeczywistość, radykalnie zmieniając oczekiwania cenowe ludności” – wyjaśnia German Zwieriew, prezes Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia Rybackiego. Biorąc pod uwagę prognozy nauki o rybołówstwie, spodziewa się on radykalnych zmian na rynku kawioru – powrotu kawioru czerwonego do statusu towaru premium.

Kawior czerwony znów towarem premium? Słaby sezon łososiowy 2026

Słaby sezon łososiowy w 2026 roku doprowadził do znacznego spadku produkcji kawioru, co w naturalny sposób odbiło się na cenach hurtowych i detalicznych – mówi Artem Suworow z firmy Strategy Partners. Według niego można mówić o trwałym przejściu do kategorii premium, jeśli po normalizacji podaży wysokie ceny utrzymają się przez kilka sezonów, a konsumenci będą nadal kupować porównywalne niewielkie ilości.

Łososia brakuje też w Japonii, na Alasce i w Norwegii

Według Ogólnorosyjskiego Instytutu Badawczego Rybołówstwa i Oceanografii (VNIRO) do 1 listopada na Dalekim Wschodzie złowiono 99,3 tys. ton łososia pacyficznego. To mniej niż połowa z 227 tys. ton, które VNIRO przewidywało przed rozpoczęciem sezonu połowowego. Do tego najbardziej cennego łososia różowego złowiono 41,9 tys. ton wobec 222,6 tys. ton w całym ubiegłym sezonie.

Niedobór łososia to problem nie tylko na rosyjskim Dalekim Wschodzie; borykają się z tym także inne kraje. Na sezonowe wahania połowów wpływają zmiany siedliska. Łosoś część życia spędza w rzece, część w morzu i całą trasę musi bezpiecznie przebyć. Według Organizacji Badawczej Hokkaido liczba łososi powracających na wyspę w celu odbycia tarła w 2025 r. wyniosła około 6,86 mln, co stanowi 39 proc. poziomu z poprzedniego roku. W czerwcu organizacja przewidywała dalszy spadek w 2026 r., do 3,645 mln ryb. Dla japońskich przetwórców kawioru oznacza to zawężenie lokalnej bazy surowcowej.

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Naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido, którzy badali warunki siedliskowe łososia japońskiego w latach 1998–2022, wiążą redukcję odpowiednich obszarów morskich z ociepleniem, spadkiem liczebności zooplanktonu spożywczego i okresami nienormalnie wysokich temperatur wody. Rybom coraz trudniej jest rosnąć i przetrwać w swoich zwykłych miejscach. Zdaniem naukowców nawet masowe wypuszczanie młodych osobników wyhodowanych w wylęgarniach może nie zrekompensować tych zmian.

Podobny mechanizm opisują naukowcy z amerykańskiej Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) zaobserwowali, że w ciepłym sezonie 2014–2019 młode łososie kety w zachodniej Alasce były większe, ale z powodu mniej pożywnego pożywienia zgromadziły mniej rezerw energetycznych. Naukowcy postawili hipotezę, że zmniejszyło to ich szanse na przeżycie pierwszej zimy i powrót na tarło.

Według wiosennej prognozy Alaska Seafood Marketing Institute globalne połowy łososia keta w 2026 roku miały być o 26 proc. niższe niż średnia z poprzednich pięciu lat. W Japonii mniej łososi keta powraca na tarło, a na Alasce spodziewano się spadku połowów.

Ile kosztuje produkcja kawioru? Mniej ryb to wyższe koszty

Firmy rybackie muszą przygotowywać kutry do sezonu połowowego i utrzymywać zakłady produkcyjne nawet w okresach przestoju. W konsekwencji im mniej złowionych ryb, tym wyższe koszty na kilogram połowu. Firmy sprzedają nie tylko kawior z tych samych ryb, ale także tusze ryb, filety i inne produkty. Dlatego koszt kawioru zależy między innymi od proporcji całkowitych kosztów firmy, jakie na niego przeznaczają.

Norweska firma Svanøy Havbruk, wraz z naukowcami z Nofimy zwraca uwagę, że oprócz kosztów surowców i przetwórstwa, dochodzą koszty pakowania, magazynowania, transportu i finansowania zapasów: produkt sezonowy musi być przechowywany do momentu sprzedaży, w tym do szczytu popytu w okresie Boże Narodzenie/ Nowy Rok.

Imitacja kawioru coraz popularniejsza. Rosjanie wybierają „kawior” z wodorostów

Z braku pieniędzy i drożyzny, od stycznia do września 2026 r. liczba zakupów imitacji czerwonego kawioru w Rosji (np. „kawior” z wodorostów) wzrosła o 14 proc. rok do roku, podczas gdy zakupy kawioru naturalnego spadły o 17 proc. Rosjanie coraz częściej patrzą na ceny, aniżeli na autentyczność żywności. Na rynku Rosji spotyka się też ikrę z taszy, gromadnika (capelin), ryb latających (tobiko), pstrąga, dorsza oraz siei.