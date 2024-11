Kawior podrożał w Rosji o 34 procent. Zapowiada się bardzo drogi Nowy Rok

Spośród wszystkich tradycyjnych produktów noworocznych cena czerwonego kawioru w ciągu ostatniego roku najbardziej wzrosła, pisze Kommersant, powołując się na dane stowarzyszenia Rusprodsoyuz, zrzeszającego dużych producentów i dostawców. Średnia cena detaliczna tego przysmaku w listopadzie 2024 r. wyniosła 8,1 tys. rubli (309 zł) za kilogram, czyli o 33,75 proc. więcej niż rok wcześniej. Powodem jest znaczne ograniczenie produkcji. Wynika ono m.in. z braku rąk do pracy w Rosji oraz zbyt dużego wyłowienia ryb.

Rybacy łowią coraz mniej

Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowych Targu Rybnego Aleksandr Fomin podkreśla, że wielkość produkcji czerwonego kawioru w 2024 roku spadła prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 8-10 tys. ton. Według Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia Rybołówstwa wynika to ze spadku połowów łososia pacyficznego. Na koniec października rosyjscy rybacy wyłowili 2,6-krotnie mniej niż rok temu - 231 tys. ton.

Czytaj więcej Waluty Chińczycy przestają sprzedawać w Rosji. Przez taniego rubla Załamuje się handel Rosji z Chinami. Chińskie firmy zaczęły wstrzymywać sprzedaż towarów konsumpcyjnych w Rosji w związku z załamaniem kursu rubla. Od rozpętanej przez Putina wojny Chiny to największy partner handlowy reżimu. Rosyjski rynek jest uzależniony od importu z Chin.

Niedobór ryb doprowadził również do wzrostu cen tak cenionych nie tylko w Rosji ryb o czerwonej barwie mięsa. Według Rusprodsojuza na koniec listopada 2024 roku ich średnia cena detaliczna skoczyła o 10 proc. 1,2 tys. rubli (45 zł) za kilogram. Wśród innych produktów tradycyjnie wchodzących w skład noworocznego koszyka podrożała także: kiełbasa gotowana premium o 7 proc. czyli 21 zł (do 541 rubli za kg), cukierki czekoladowe - o 9,18 proc. (do 924 rubli za kg czyli 36 zł ), mandarynki – o 3,6 proc. (do 253,4 rubli za kg, 10 zł), a pomarańcze – o 2,3 proc. (do 211,44 rubli za kg, 8 zł).

Ceny w Rosji dalej będą rosnąć

Porównując te ceny z tymi z polskich sklepów warto wiedzieć, że rosyjska emerytura to odpowiednik 900 zł -1500 zł, a średnia płaca w tym roku wynosi oficjalnie ok. 85 tys rubli (3245 zl)