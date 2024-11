Chińczycy przestają sprzedawać w Rosji. Przez taniego rubla

„Z jednej strony dewaluacja rubla (…) podnosi ceny, osłabiając chęć zakupów rosyjskich konsumentów. Z drugiej strony wahania kursów walut „pożerają” marżę chińskich eksporterów po dokonaniu płatności – wyjaśnia.

Od początku listopada rubel stracił około 10 proc. w stosunku do juana i dolara oraz 7,5 proc. w stosunku do euro, co według Reutersa było najgorszym miesięcznym wynikiem dla rosyjskiej waluty od dwóch lat. A 27 listopada kurs dolara na rynku Forex podskoczył powyżej 114 rubli, euro przekroczyło 120 rubli, a juan na moskiewskiej giełdzie osiągnął najwyższy kurs w historii - 15,2 rubli.

W odpowiedzi Bank Rosji podjął decyzję o podwojeniu sprzedaży juana z rezerw na rynku – do 8,4 miliarda rubli dziennie, co nieznacznie „obniżyło temperaturę” rubla. W piątek kurs juana spadł o 1,5 proc. do 14,5 rubla. Kurs dolara na Forex obniżył się do 106,5 rubla, a euro do 112,59 rubla.

Jednak rosyjscy analitycy i biznes nie są optymistami. Wiele firm w swoich strategiach na 2025 r przyjęło kurs dolara na poziomie 120-125 rubli. Do tego władze ostro podniosły podatki dla dużego biznesu a na rynku brakuje waluty. W grudniu spodziewana jest dziewiąta już w tym roku podwyżka bazowej stopy procentowej Banku Rosji, tym razem do 23 proc.