Most Krymski
Most Krymski został zamknięty dla ruchu pojazdów o godzinie 2.00 czasu lokalnego, w czasie nocnego ataku powietrznego Ukrainy. Siergiej Aksjonow poinformował rankiem, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały Most Krymski, skutki ataku są usuwane, a ruch na moście powinien być przywrócony w okolicach południa.
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Z kolei rosyjskie Ministerstwo Transportu podało, że w wyniku ataku ukraińskich dronów na Most Krymski „ruch na drogowej części mostu został tymczasowo wstrzymany”. Resort informuje też o „pracach remontowych”, które mają umożliwić przywrócenie ruchu w formule wahadłowej, co sugerowałoby, że doszło do jakiegoś uszkodzenia mostu. Resort transportu Rosji zapewnia jednocześnie, że ruch w kolejowej części mostu odbywa się normalnie. Poinformował też, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Proukraiński kanał Krymskij Wieter, który opisuje sytuację na okupowanym Krymie, poinformował, że ok. 5.38 w ataku uszkodzone zostało jedno z przęseł mostu.
Po drugiej stronie Mostu Krymskiego, w Kraju Krasnodarskim, uruchomiono dwa punkty, w których kierowcy będą mogli się ogrzać – w punktach tych ma być podawana kierowcom gorąca herbata, kierowcy będą mogli też skorzystać z toalety.
Mimo zapewnień, że ruch pociągów na Moście Krymskim przebiega normalnie, operator tamtejszych połączeń poinformował o opóźnieniu czterech pociągów jadących na Krym.
Do nocnego ataku Ukrainy m.in. na Most Krymski, ale również na Moskwę (od niedzielnego wieczora na podejściach do Moskwy strącono blisko 200 dronów, a nad całą Rosją – ponad 1 300 dronów), odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
– To był rzeczywiście zmasowany atak dronów. Jest prawdą, że nasze systemy obrony powietrznej nadal działają bardzo skutecznie. System działa – zapewnił. Dodał jednak, że „niestety żaden system na świecie” nie jest skuteczny w 100 proc. przy „tak zmasowanych atakach przeciwko różnym obiektom”.
W kontekście Mostu Krymskiego Pieskow stwierdził, że informacje na jego temat będzie przekazywało Ministerstwo Transportu. – Jak rozumiem, obecnie oceniają niewielkie uszkodzenia. Ruch na moście trwa – stwierdził (być może mając na myśli ruch kolejowy).
Nocny atak Ukrainy na Rosję był największym takim atakiem powietrznym od wybuchu wojny – zauważa Reuters. 1 336 drony, które – jak podaje resort obrony Rosji – strącono na Federacji Rosyjskiej to o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.
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