W maju 2025 r. Depardieu został skazany za dwie napaści seksualne. Do przestępstw miało dojść w 2021 r. podczas prac nad filmem „Les volets verts”. Depardieu usłyszał wyrok 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Został także wpisany do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Gwiazdor francuskiego kina zaprzeczał oskarżeniom dwóch kobiet. Złożył apelację. 16 listopada miała rozpocząć się rozprawa. Depardieu wycofał jednak swój wniosek i opublikował oświadczenie.

„Sąd wydał decyzję. Zostałem uznany za winnego. Przyjmuję to do wiadomości i akceptuję ten wyrok” – przekazał w oświadczeniu cytowanym m.in. przez „Le Monde”.

„Przez długi czas na planach filmowych kryłem się za prowokacją i sprośnym humorem” – dodał.

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Aktor przeprasza ofiary

Depardieu przyznał, że jego uwagi i „niektóre gesty” nie pozostały „bez konsekwencji”. Złożył „głębokie i szczere przeprosiny” tym, którzy „mogli ucierpieć” w rezultacie jego zachowania.

Aktor dodał, że wycofał apelację, ponieważ „zrozumiał, iż należy do świata, który już nie istnieje”.

Gwiazdor przekonywał, że nigdy nie miał zamiaru skrzywdzić kobiet, z którymi się zetknął, ale dodał, że „doszedł do wniosku, że intencja niczego nie zmienia w kwestii wyrządzonej krzywdy”.

To nie jedyny problem Depardieu. Aktor stoi przed perspektywą procesu ws. domniemanego zgwałcenia aktorki Charlotte Arnould w 2018 r.. 77-latek zaprzeczył zarzutom.