Gerard Depardieu
Aktor wycofał apelację
W maju 2025 r. Depardieu został skazany za dwie napaści seksualne. Do przestępstw miało dojść w 2021 r. podczas prac nad filmem „Les volets verts”. Depardieu usłyszał wyrok 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Został także wpisany do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Gwiazdor francuskiego kina zaprzeczał oskarżeniom dwóch kobiet. Złożył apelację. 16 listopada miała rozpocząć się rozprawa. Depardieu wycofał jednak swój wniosek i opublikował oświadczenie.
„Sąd wydał decyzję. Zostałem uznany za winnego. Przyjmuję to do wiadomości i akceptuję ten wyrok” – przekazał w oświadczeniu cytowanym m.in. przez „Le Monde”.
„Przez długi czas na planach filmowych kryłem się za prowokacją i sprośnym humorem” – dodał.
Czytaj więcej
Kilka lat temu ruch #MeToo w Ameryce wtrącił do więzienia producenta filmowego Harveya Weinsteina. Teraz Francuzi zastanawiają się, czy jednemu z n...
Depardieu przyznał, że jego uwagi i „niektóre gesty” nie pozostały „bez konsekwencji”. Złożył „głębokie i szczere przeprosiny” tym, którzy „mogli ucierpieć” w rezultacie jego zachowania.
Aktor dodał, że wycofał apelację, ponieważ „zrozumiał, iż należy do świata, który już nie istnieje”.
Gwiazdor przekonywał, że nigdy nie miał zamiaru skrzywdzić kobiet, z którymi się zetknął, ale dodał, że „doszedł do wniosku, że intencja niczego nie zmienia w kwestii wyrządzonej krzywdy”.
To nie jedyny problem Depardieu. Aktor stoi przed perspektywą procesu ws. domniemanego zgwałcenia aktorki Charlotte Arnould w 2018 r.. 77-latek zaprzeczył zarzutom.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas