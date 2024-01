Gerard Depardieu dzieli Francję

Czytaj więcej Przestępczość Kilkanaście kobiet oskarża Gerarda Depardieu o molestowanie seksualne O stosowanie przemocy seksualnej w ciągu ostatnich dwudziestu lat oskarża francuskiego gwiazdora kolejnych trzynaście kobiet - poinformował portal śledczy Mediapart.

– Nigdy nie przyłączę się do takiego polowania na czarownice. Depardieu jest dumą Francji – oświadczył Macron w trakcie wywiadu telewizyjnego pod koniec grudnia.

W obronie aktora wystąpiło też 50 znanych artystów, w tym Pierre Richard czy Carla Bruni. Opublikowali oni list otwarty w konserwatywnym dzienniku „Le Figaro”. Uznali, że aktor jest traktowany niesprawiedliwie właśnie przez to, że jest sławny.

Z drugiej jednak strony słynne paryskie muzeum figur woskowych Grevin wycofało ze swojej kolekcji podobiznę Depardieu. 75-letni aktor stracił też nowe kontrakty. Obrona Depardieu jest kontrowersyjna także ze względu na jego powiązania z putinowską Rosją. Uciekł do niej, aby uniknąć zapłacenia zaległych podatków. W 2013 roku Władimir Putin osobiście wręczył mu rosyjski paszport. Jednak po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Depardieu potępił „bratobójcze starcie”. Oświadczył też, że „nie należy potępiać rosyjskiego narodu za czyny takich jego przywódców jak Władimir Putin”. To spotkało się z ostrą reakcją ze strony Kremla.

– Depardieu niewiele wie o polityce – oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow.

Traktowanie na specjalnych warunkach wielkich artystów ma we Francji długą tradycję. Na słynnym pisarzu Jeanie Genecie ciążyły tak poważne oskarżenia, że groziło mu dożywocie, jednak pod naciskiem opinii publicznej Pałac Elizejski go ułaskawił. Bo też frywolne życie samych prezydentów, nawet jeśli nie było związane z żadnymi przewinieniami prawnymi, zawsze było traktowane nad Sekwaną jako ich prywatna sprawa. To pozostawało w rażącym kontraście do zwyczajów w Ameryce, gdzie choćby Bill Clinton mógł zostać pozbawiony urzędu prezydenckiego z powodu romansu z Moniką Lewinsky.