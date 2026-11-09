Do cyberataków doszło w nocy z 11 na 12 października. Ich celem były systemy chłodnicze w ponad 700 sklepach na terenie Francji, w tym placówkach sieci Carrefour, Monoprix, Intermarché i Coopérative U. Sprawcy uzyskali dostęp do urządzeń i ręcznie zmieniali ustawienia temperatury, powodując straty materialne.

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Jak informuje Euronews, szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poinformował w poniedziałek, po spotkaniu ministrów państw G7 w Paryżu, że za atakami stoi irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.

Cyberataki na francuskie supermarkety. Paryż zapowiada sankcje

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że skutki ataków były poważne. Doszło między innymi do pożarów, a straty związane ze zniszczeniem żywności i innych towarów oszacowano na dziesiątki milionów euro.

„Stanowią one poważne zagrożenie dla interesów narodu i bezpieczeństwa obywateli francuskich” – oświadczył resort.

Barrot zapowiedział wezwanie ambasadora Iranu we Francji. Paryż zamierza również dążyć do nałożenia odpowiednich sankcji na sprawców na szczeblu europejskim.

Francuskie władze podkreślają, że nie jest to pierwszy przypadek działań destabilizacyjnych przypisywanych Iranowi. Przypomniały cyberatak na redakcję satyrycznego tygodnika „Charlie Hebdo” w 2023 roku oraz wrogie działania podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Unia Europejska zajmie się cyberatakami. Kaja Kallas zapowiada rozmowy

Do sprawy odniosła się także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zapowiedziała, że cyberataki przeprowadzane w państwach europejskich mogą być jednym z tematów posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych, zaplanowanego na 16 listopada.

– Jeśli zostanie ustalone, kto za nimi stoi, nasza odpowiedź powinna być silniejsza – powiedziała Kallas.

Sprawa ataków na francuskie supermarkety pozostaje przedmiotem dochodzenia. Francuskie władze przypisują odpowiedzialność irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i zapowiadają działania dyplomatyczne oraz sankcyjne.