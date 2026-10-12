W nocy z niedzieli na poniedziałek cyberprzestępcy dokonali zmasowanego ataku na supermarkety w całej Francji. Jak szacuje agencja AFP, ich ofiarą padło około 150-200 sklepów sieci Intermarche oraz około 100 placówek Cooperative U. 

Sprawcy uzyskali zdalny dostęp do systemów sterujących chłodzeniem i uruchomili proces rozmrażania. W konsekwencji wiele sklepów zostało zmuszonych do wyrzucenia produktów mrożonych i świeżych, które wymagały przechowywania w niskiej temperaturze.

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Setki supermarketów we Francji celem cyberataku. Jest śledztwo

Do sprawy odniósł się Dominique Schelcher, szef sieci Cooperative U. W opublikowanym w serwisie X wpisie podkreślił, że atak na urządzenia służące do utrzymania świeżości żywności i zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców jest „nadzwyczaj poważną” sprawą.

Prokuratura w Paryżu poinformowała także o podłożeniu ognia. W związku z incydentem wszczęto śledztwo dotyczące cyberataku na supermarkety w różnych częściach kraju.

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Francuskie media wymieniły także inne sieci handlowe, których sklepy miały zostać dotknięte atakiem. Przedsiębiorstwa te nie potwierdziły jednak tych doniesień.

Ministerstwo handlu przekazało, że pozostaje w kontakcie z dystrybutorami. Póki co resort nie posiada dodatkowych informacji na temat zdarzenia.