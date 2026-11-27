Podczas debaty „Hyde Park Kaucyjny. Konkrety, doświadczenia, pytania bez uników”, która odbyła się w Warszawie w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, oceniła pierwszy rok funkcjonowania systemu kaucyjnego na „mocną czwórkę”. Jej zdaniem rynek poradził sobie dość dobrze, mimo dużej dezinformacji pojawiającej się wokół systemu i długiego procesu legislacyjnego. Jak mówiła, Polsce udało się ominąć rafy organizacyjne widoczne w innych krajach, takich jak Rumunia, a model multioperatorski zapewnił rynkowi konkurencyjność i zróżnicowaną ofertę dla sklepów.

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Sowińska poinformowała także o najnowszych wytycznych resortu dotyczących m.in. wydłużenia ważności bonów kaucyjnych z 30 do 90 dni oraz rozliczania się między operatorami na podstawie masy surowca zamiast liczby opakowań. Przyznała, że kluczową kwestią wymagającą poprawy jest wysokość opłaty produktowej, która powinna silniej motywować wprowadzających do wchodzenia do systemu i realizowania celów środowiskowych.

Jak wskazywali przedstawiciele branży, mimo wielomiesięcznych negocjacji nowa umowa międzyoperatorska wciąż nie została podpisana. A to uniemożliwia przepływ środków za zebrane opakowania; termin na porozumienie upływa z końcem listopada. Jak tłumaczą operatorzy systemu, w osiągnięciu trwałego porozumienia przeszkadzają luki w ustawie.

– Od ponad 100 tygodni dyskutujemy co tydzień. Próbujemy sobie poradzić z pierwotnym problemem, bo w ustawie od początku brakowało kwestii rozliczeń międzyoperatorskich – tłumaczył Tomasz Suligowski, prezes spółki OK Operator Kaucyjny. Dodał, że operatorzy już w 2024 r. zwracali się w tej sprawie do ministerstwa, a nawet prosili UOKiK o pomoc w rozstrzygnięciu sporu, jednak sytuacja nie uległa zmianie.

Agata Juzyk, prezeska spółki Operator Systemu Kaucyjnego Reselekt, zaznaczyła, że branża odpowiedzialnie realizuje zbiórkę i rozliczenia, ale bez wiążących regulacji prawnych architektura rynkowa pozostanie niestabilna. Dariusz Dworzecki, dyrektor operacyjny spółki Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny, apelował o pilne usunięcie niedomówień z ustawy.

O co chodzi w tym sporze? Główną przeszkodą jest brak jednoznacznej ustawowej definicji opłaty międzyoperatorskiej (clearing fee), co naraża system na patologie finansowe i ryzyko monopolizacji. Tomasz Suligowski akcentował, że opłata ta musi być ściśle skorelowana z opłatą produktową, by koszty zbiórki nie przewyższały stawek kar ze strony państwa. Zwracał przy tym uwagę na niebezpieczny podział na operatorów inwestujących w realny odbiór opakowań oraz podmioty podpisujące umowy z producentami, lecz niemal nieprowadzące fizycznej zbiórki.

– Realnym kosztem systemu kaucyjnego jest opłata producencka, a nie handling fee czy logistic fee – uważa Suligowski. Wskazywał przy tym na jego zdaniem „rażącą niesprawiedliwość”. – Są operatorzy, którzy zbierają opakowania, i są tacy, którzy nie zbierają, nie pokrywają kosztów zbiórki i jeszcze oferują niższe opłaty producenckie – mówił. Jego zdaniem w efekcie zbierający operatorzy finansują obowiązki podmiotów unikających fizycznej zbiórki, co wymaga nałożenia ustawowego obowiązku rozliczenia się i pokrycia kosztów.

Anna Kozłowska, prezeska spółki Polski System Kaucyjny, i Zygmunt Ochał, wiceprezes spółki Krajowy System Kaucyjny Zwrotka, podkreślali, że stawki i rozliczenia muszą odzwierciedlać realną ekonomikę i nakłady ponoszone przez sklepy.

Kolejnym obszarem wymagającymm zdaniem przedstawicieli rynku, zmian jest status niewypłaconego depozytu kaucyjnego, stanowiącego prywatne pieniądze konsumentów. Przepisy nie określają bowiem, kiedy i w jakiej części zatrzymany depozyt staje się formalnie „niezwróconą kaucją”. Brakuje również precyzyjnych zasad i sztywnych terminów przekazywania tych środków między operatorem reprezentującym producenta a operatorem finansującym wypłatę kaucji w punkcie zbiórki. W konsekwencji miliardowe strumienie pieniędzy konsumentów znalazły się w prawnej próżni, co, jak przestrzegają operatorzy, skutkuje wysokim ryzykiem zatorów płatniczych oraz destabilizacji finansowej całego sektora.

Ogromne kontrowersje wzbudziły wspomniane przez wiceminister Sowińską wytyczne resortu klimatu, zalecające rozliczanie się operatorów na podstawie masy surowca zamiast liczby opakowań (N). Tomasz Suligowski ocenił to wprost: – Skomplikowało nam to sytuację, ponieważ przez cały rok projektowaliśmy systemy IT do rozliczeń według N, czyli konkretnego artykułu.

Dlaczego ta różnica ma tak duże znaczenie? Chodzi o to, że kaucja jest pobierana i zwracana za pojedyncze opakowanie, tymczasem różne butelki z tego samego surowca znacząco różnią się wagą, przez co ta sama masa zebranego PET odpowiada zupełnie innej liczbie opakowań i innej wartości wypłaconych kaucji.

Jakub Linkowski, kierownik działu wsparcia operacji w Netto Polska, podkreślał, że handel poniósł olbrzymie koszty zakupu maszyn i potrzebuje jasnych, stabilnych reguł posprzedażowych.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że niezbędna jest pełna integracja centralnych baz danych operatorów oraz uszczelnienie systemu end-to-end w celu śledzenia surowca i eliminowania nadużyć. Tomasz Suligowski jednoznacznie wskazał kluczową jego zdaniem kwestię w tym obszarze. – Aby skutecznie badać fraudy, musimy mieć spięte międzyoperatorsko systemy i wymianę danych – podkreślił.

Ponadto część operatorów postuluje podwyższenie opłaty produktowej, co ich zdaniem skuteczniej zmotywuje producentów do uczestnictwa w systemie kaucyjnym i w realizowaniu celów środowiskowych.