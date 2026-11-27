W środę na łamach „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że prokuratura chciała uchylić immunitet wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce, aby móc postawić obu politykom zarzuty w sprawie Collegium Humanum, jednak w ostatniej chwili wnioski zostały wstrzymane. Wcześniej zawieszono prokurator, która nadzorowała sprawę.

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Do naszej publikacji odniósł się w piątek w radiu RMF FM minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zaprzeczył, by wnioski w tej sprawie trafiły na jego biurko. Zaznaczył, że „nie będzie wypowiadał się o wnioskach, których jeszcze nie podpisał”.

Waldemar Żurek mówi o działaniu prokuratorów „bardzo związanych z PiS”

Prokurator generalny ocenił, że w wielu postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę „toczy się pewna gra śledztwami”. Jego zdaniem śledztwo dotyczące Collegium Humanum przyspieszyło po zmianach kadrowych w śląskim wydziale zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Podobna sytuacja ma, według Żurka, miejsce w postępowaniach dotyczących Zondacrypto oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

– Chcę powiedzieć jedno: będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu – zapowiedział minister.

Pytany, czy oznacza to, że Szymon Hołownia i Michał Kobosko nie mogą spać spokojnie w związku ze sprawą, odparł, że „żaden”, kto dopuszczał się czynów „zmierzających do uzyskania w sposób bezprawny dyplomów ukończenia studiów na Collegium Humanum”, nie pozostanie bez konsekwencji.

Odnosząc się do sprawy wstrzymania wniosków, stwierdził, że widzi w tym działanie prokuratorów „bardzo związanych z PiS”, którzy „chcieliby wywołać jakąś sensację polityczną, że on coś hamuje”.

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Trzy wnioski o uchylenie immunitetów ws. Collegium Humanum

W poniedziałek prokurator generalny skierował do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów trojgu posłom w związku ze śledztwem dotyczącym Collegium Humanum. Chodzi o byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka (klub KO) oraz Ewę Leniart i Daniela Milewskiego (klub PiS).

Postępowanie w sprawie Collegium Humanum jest obszerne i dotyczy m.in. wystawiania fałszywych świadectw ukończenia studiów MBA, a także studiów licencjackich i magisterskich. Dotychczas przedstawiono w nim łącznie 475 zarzutów 83 podejrzanym. Wobec 13 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Wartość zabezpieczonego w toku śledztwa mienia przekracza 176 mln zł oraz 600 tys. euro. Proceder wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę miał obejmować wiele uczelni wyższych, w tym m.in. Collegium Humanum.