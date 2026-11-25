Z tego artykułu dowiesz się: Kto i na jakim etapie zadecydował o wstrzymaniu wniosków o uchylenie immunitetów liderom Polski 2050.

Jaką rolę w zablokowaniu wniosków odegrało nagłe zawieszenie prokurator nadzorującej śledztwo.

Czego dokładnie miały dotyczyć zarzuty, skoro Szymon Hołownia i Michał Kobosko nie kupili dyplomów.

Jak kluczowi decydenci w prokuraturze przerzucają się odpowiedzialnością za tę decyzję.

W poniedziałek Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ogłosiła, że do Marszałka Sejmu trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Ewy Leniart i Daniela Milewskiego (oboje z PiS) i Michała Kołodziejczaka (KO). Wszystkie dotyczą uchylenia immunitetów w związku ze śledztwem, jakie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przeciwko Pawłowi Cz., byłemu już rektorowi Collegium Humanum, i innym osobom.

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Prok. Adamiak nie wyjaśniła, co stało się z wnioskami dotyczącymi posła Szymona Hołowni i Michała Koboski, europosła, którym prokurator prowadzący to śledztwo również chciał postawić zarzuty. Wytłumaczyła, że jako rzeczniczka informuje tylko o faktach dokonanych. Jak ustaliła „Rz”, wnioski wobec wszystkich polityków, w tym Hołowni i Koboski zostały zaakceptowane przez nadzór w Prokuraturze Krajowej ledwie trzy tygodnie temu. Co się stało z wnioskami dotyczącymi liderów Polski2050?

Afera Collegium Humanum politycznie obciążona. Wnioski procedowane przez dziewięć miesięcy

Według informacji „Rzeczpospolitej” wstępny projekt wniosków o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów pięciu politykom – Ewie Leniart, Danielowi Milewskiemu, Michałowi Kołodziejczakowi, Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce – trafił do Prokuratury Krajowej już w lutym tego roku. Dokładnie do Beaty Marczak, pełniącej funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Wnioski podlegały ocenie merytorycznej w departamencie przestępczości zorganizowanej i korupcji. Końcową opinię musi wyrazić też Dariusz Korneluk, szef Prokuratury Krajowej. Jeśli byłaby pozytywna, wnioski trafiają do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a on kieruje je do Sejmu.

TVN24 pod koniec sierpnia tego roku ujawnił, że takie wnioski wobec Hołowni i Koboski wpłynęły do Prokuratury Krajowej. „Rz” rozszerzyła te informacje i informowała, że na liście są jeszcze: Ewa Leniart oraz Michał Kołodziejczak, co w poniedziałek potwierdziła prok. Adamiak.

To, że do Warszawy trafiło pięć wniosków o uchylenie immunitetu obejmujących polityków, potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Miała być to także gwarancja bezstronności tego śledztwa. Według informacji „Rzeczpospolitej” prace nad wnioskami skończyły się pod koniec października tego roku. Po licznych uwagach i uzupełnianiach ostateczna wersja wszystkich pięciu wniosków została zaakceptowana również przez prok. Piotra Żaka prowadzącego śledztwo ws. Collegium Humanum. Ale przez blisko miesiąc nic się w ich sprawie nie działo. Aż do poniedziałku, 23 listopada, gdy Prokuratura Krajowa ogłosiła skierowanie wniosków o uchylenie immunitetów wobec trojga posłów. Z listy wniosków zniknęli Szymon Hołownia i Michał Kobosko.

Sprawa mogłaby być dla nich kłopotliwa wizerunkowo, tym bardziej, że Hołownia, jak ujawniła w ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita”, ma szansę na polityczny awans – zostanie ambasadorem RP w Watykanie. Gdyby był podejrzanym, jego szanse na dyplomatyczną karierę ległyby w gruzach.

Kto i dlaczego utrącił możliwość postawienia zarzutów liderom Polski2050

Kluczowe w sprawie jest zdarzenie, które pozwoliło zmienić bieg tych wniosków. Jak wiadomo, o skierowaniu do Sejmu wniosków o uchyleniu immunitetu Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek 23 listopada. Tymczasem w piątek po południu 20 listopada podjął on decyzję o zawieszeniu prokurator Beaty Marczak na sześć miesięcy, tj. do 19 maja 2027 r. Wszczął wobec niej postępowanie służbowe w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”.

– Nie kupuję tego, że powodem jej zawieszenia był brak nadzoru nad sprawami prowadzonymi w podległym pionie ds. przestępczości zorganizowanej. Jeśli ktokolwiek choć odrobinę zna prok. Marczak, ten wie, że to jest harpia nie z tej ziemi i musi być o wszystkim poinformowana. Nie sądzę jednak, aby motywem zawieszenia była kwestia wniosków o uchylenie immunitetów w sprawie Collegium Humanum. Ale na pewno jej zawieszenie ułatwiło wybiórcze skierowanie wniosków – mówi nam jeden ze śledczych. Chodzi o to, że Marczak chciała wysłać do Sejmu wszystkie pięć wniosków.

Sama prok. Marczak nie chce rozmawiać o sprawie. Kiedy pytamy, dlaczego do Sejmu trafiły tylko trzy wnioski oraz czy jej zawieszenie mogło mieć związek ze sprawą Collegium Humanum, uchyla się od odpowiedzi.

Jestem na etapie sporządzania odwołania od tej decyzji i nie chciałabym się wypowiadać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd dyscyplinarny prok. Beata Marczak pytana o wnioski o uchylenie immunitetu pięciu politykom

– Proszę w tej sprawie kontaktować się z biurem prasowym. Ja w tej chwili jestem zawieszona. Jestem na etapie sporządzania odwołania od tej decyzji i nie chciałabym się wypowiadać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd dyscyplinarny. A na wszystkie te pytania powinna odpowiedzieć Prokuratura Krajowa – mówi nam prok. Marczak.

Możliwości są dwie. Albo prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał prokuratorowi generalnemu tylko trzy wnioski, albo decyzję o podpisaniu tylko trzech wniosków podjął Waldemar Żurek.

Żadnego wniosku nie cofnąłem. Żaden wniosek o ile wiem, nie został cofnięty. Dariusz Korneluk, Prokurator Krajowy

– Nie udzielam żadnych komentarzy. Żadnego wniosku nie cofnąłem. Żaden wniosek, o ile wiem, nie został cofnięty. Koniec komentarza z mojej strony. Ja biorę odpowiedzialność za słowo – odpowiada nam prok. Dariusz Korneluk.

Gdy pytamy go o to, czy bierze odpowiedzialność za wybiórcze kierowanie wniosków, zastrzega: „Ja wniosków nie kieruję. Ja kieruję je tylko do Prokuratora Generalnego”.

Czy skierował do niego trzy, czy pięć wniosków, Korneluk już nie chce odpowiedzieć. – Proszę o kontakt z panią Adamiak. Mamy ustalenia, że informacji w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu udziela Prokurator Generalny albo jego rzecznik – stwierdza.

Hołownia w sierpniu na X: żadnego wniosku prokuratury nie będzie

Nie znamy treści zarzutów, jakie prokurator z Katowic chciał postawić Hołowni i Kobosce w sprawie dyplomów z Collegium Humanum (jako pierwszy kulisy opisał „Newsweek”). Wiadomo, że obaj politycy od kilku miesięcy zapewniali, że żadnych dyplomów od rektora Pawła Cz. nie kupili. To jest prawdą – w śledztwie nie ma na to dowodów. Same zarzuty nie są oskarżeniem – w śledztwie podejrzani mogą wskazać dowody swojej niewinności. A prokuratura może umorzyć postępowanie przeciwko nim.

Co ma dziś obciążyć Hołownię i Koboskę? Politycy sami mówili o tym publicznie. Hołownia oświadczył, że ma wykształcenie średnie, nie studiował na tej uczelni, nie opłacał czesnego i nie ma jej dyplomu, ale interesował się uzupełnieniem tam studiów, których nie skończył na innej uczelni. Michał Kobosko przyznał natomiast, że w 2020 r. złożył w siedzibie uczelni dokumenty rekrutacyjne w imieniu swoim i Szymona Hołowni, jednak obaj wycofali się z zamiaru podjęcia studiów po uzyskaniu informacji o obciążających powiązaniach uczelni.

W mediach społecznościowych Hołownia w maju napisał z oburzeniem: „Nie mogę już patrzeć, jak moi byli koledzy z Onetu i Newsweeka od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum”. Dodając: „Wniosek prokuratury? Zakładam, że żadnego nie będzie. Bo prokuratura, przeciekając, może manipulować, ale żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma”.

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Hołownia w Collegium Humanum nie studiował, ale wedle prokuratury miał liczyć na dyplom na podstawie zaliczeń sprzed lat ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W poniedziałek wysłaliśmy pytania do rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak, by wyjaśniono nam, na którym etapie – Prokuratora Krajowego czy też Prokuratora Generalnego – wnioski dotyczące dwóch posłów Polski2050 zostały wstrzymane? A także dlaczego i kto o tym zdecydował. Odpowiedzi do czasu publikacji nie otrzymaliśmy. Minister Waldemar Żurek nie odbierał od nas telefonu.