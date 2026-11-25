Uczelnie muszą zadbać o to, aby współpraca z firmami przynosiła korzyści obu stronom, w tym naukowcom, którzy tworzą rozwiązania i własność intelektualną
Nie da się budować nowoczesnej gospodarki bez innowacji, a te nie powstaną bez silnego zaplecza naukowego. W Polsce dużo się narzeka na kiepską współpracę uczelni z biznesem, ale głębsza analiza pokazuje, że w tym obszarze naprawdę dzieje się dużo. Choć wyzwań wciąż nie brakuje. Jednym z nich jest finansowanie innowacyjnych projektów oraz wsparcie w ich komercjalizacji.
Współpraca nauki i biznesu realizowana jest w oparciu o krajowe i europejskie dokumenty strategiczne, wspierające rozwój innowacji oraz transfer wiedzy do gospodarki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poproszone przez „Rzeczpospolitą” o wskazanie konkretnych rozwiązań wymienia m.in. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Ze środków programu finansowany jest projekt „Science4Business - Nauka dla biznesu”, realizowany do końca 2029 r. we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym oraz 80 organizacjami badawczymi z całej Polski. Wartość projektu wynosi 296,7 mln zł. Plany są konkretne: obejmują realizację 952 projektów związanych z rozwojem technologii, złożenie 766 zgłoszeń patentowych, utworzenie 118 spółek typu spin-off i spin-out oraz wsparcie 80 Centrów Transferu Technologii.
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Współpracę nauki z biznesem mają też wspomóc działania Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. Dzięki zespołowi doradczemu, w którego skład weszli przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci transferu technologii i specjaliści od finansowania innowacji, resort zyskał listę najpilniejszych zmian.
- To między innymi zmiana w ewaluacji dorobku naukowego, która ma doceniać wdrożenia IP, a nie jak dotychczas sam fakt uzyskania ochrony patentowej. Ta zmiana jest już procedowana ustawowo. Kolejne rozwiązania są przygotowywane do wdrożenia, w tym stworzenie standardu komercjalizacji, który pozwoli naukowcom i przedsiębiorcom łatwiej i szybciej zawierać umowy transferu własności intelektualnej – informuje biuro prasowe resortu.
Dla młodych innowacyjnych firm dużym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania. Praktyka pokazuje, że nad Wisłą mamy już przykłady udanych spin-offów, ale wciąż są one zjawiskiem marginalnym. Doświadczenia z zachodnich rynków pokazują, że spin-off może być skutecznym modelem, pod warunkiem że przestanie być inicjatywą pojedynczych naukowców, a stanie się standardową, przewidywalną ścieżką kariery.
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Jak w praktyce wygląda wsparcie dla młodych, innowacyjnych firm? W momencie, gdy zespół naukowy na bazie wyników prac badawczych zakłada firmę, automatycznie przechodzi w rygor spółek handlowych i staje się odbiorcą programów finansowania badań i rozwoju przeznaczonych dla biznesu. Przykładem jest NCBR i projekt Innostart - program dla małych i średnich firm, absolwentów programu Innovation Coach, który ma pomóc im rozpocząć działalność badawczo-rozwojową.
Inny przykład to Horyzontalny Program Naukowy DeepTech, który oferuje 300 tys. zł na mentoring i etap proof of concept dla spin-offów. Pomaga też startupom w aplikowaniu do EIC Accelerator. Ofertę w tym zakresie mają także PARP (Startup Booster Poland) czy PFR Ventures, który uruchomił PFR Starter Science. Dzięki temu zarządzający funduszami, którzy zainwestują w projekty z uczelni, mogą liczyć na korzystniejszy podział zysku: PFR Ventures zrezygnuje z części swojego udziału na rzecz inwestorów prywatnych i zespołu funduszu.
Resort nauki planuje także wdrożenie urlopu przedsiębiorczego, który ma ułatwić naukowcom zakładanie spółek. Taki urlop zagwarantuje pracownikowi naukowemu możliwość powrotu na to samo stanowisko z tym samym wynagrodzeniem w przypadku niepowodzenia na ścieżce przedsiębiorczej. Trwają też prace nad znalezieniem sposobu monitorowania losów własności intelektualnej rozwijanej w tego typu spółkach.
„Rzeczpospolita” poprosiła wiodące polskie uczelnie o zabranie głosu i ocenę jak w praktyce wygląda współpraca nauki z biznesem, jakie działania one podejmują i co pozostaje największym wyzwaniem.
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Swoimi przemyśleniami podzieliła się m.in. Politechnika Warszawska. Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy uczelni podkreśla, że współpraca w zakresie innowacji w Polsce rozwija się, co potwierdzają dane GUS. Odsetek przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami w działalności innowacyjnej wzrósł z zaledwie 5,2 proc. w latach 2016–2018 do 8,9 proc. w latach 2022–2024.
- Nie oznacza to jednak, że w pełni wykorzystujemy potencjał współpracy nauki z biznesem. Relacje przedsiębiorstw z uczelniami wciąż pozostają na stosunkowo niskim poziomie, a największym wyzwaniem jest połączenie dwóch perspektyw - ocenia Szymański. Dodaje, że przedsiębiorca przychodzi na uczelnię z konkretnym problemem technologicznym i oczekuje odpowiedzi: czy można go rozwiązać, w jakim czasie i za ile? Uczelnia z kolei musi zadbać o to, aby współpraca przynosiła korzyści obu stronom, w tym naukowcom, którzy tworzą rozwiązania i własność intelektualną. Nie może być bowiem wyłącznie zewnętrznym zapleczem badawczo-rozwojowym przedsiębiorstw, ale równorzędnym partnerem w tworzeniu innowacji. To wymaga kilku kluczowych kwestii. Łatwego i profesjonalnego kontaktu dla przedsiębiorcy. Ludzi, którzy potrafią „przetłumaczyć” język nauki na język biznesu. Sprawnych procedur dotyczących IP, umów, badań i komercjalizacji. Gotowości do realizowania badań odpowiadających na realne problemy przedsiębiorstw. A także mechanizmów finansowania badań na różnych etapach - od pomysłu do wdrożenia.
Wojna w Ukrainie pokazuje bardzo wyraźnie, czego gospodarka potrzebuje od nauki: szybkiego rozwiązywania konkretnych problemów. I właśnie w obronności widać to szczególnie dobrze.
- Potrzebujemy technologii, które można stworzyć, przetestować i wdrożyć w krótkim czasie. Dokładnie ten sam mechanizm działa w energetyce, medycynie, kosmosie, cyberbezpieczeństwie czy mikroelektronice. Dlatego warto wykorzystać doświadczenia wynikające z obecnej sytuacji, ale zbudować mechanizmy współpracy, które będą działały również w czasie pokoju. To jest zresztą bardzo ważny argument ekonomiczny: technologie dual-use (podwójnego zastosowania -red.) mogą pracować dla bezpieczeństwa państwa w czasie kryzysu, a w czasie pokoju generować produkty, firmy i eksport – podkreśla rzecznik Politechniki.
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Uczelnia może się już pochwalić kilkoma skutecznymi wdrożeniami w sektorze obronności i bezpieczeństwa oraz przemysłu chemicznego. Jednym z nich, pokazującym skuteczne przełożenie kompetencji naukowych na rozwiązania odpowiadające potrzebom gospodarki, jest XY-Sensing, czyli spin-off Politechniki Warszawskiej rozwijający zaawansowane technologie radarowe. Spółka działa od 2018 r., a jednym z przykładów jej aktywnej współpracy z rynkiem jest podpisana we wrześniu 2026 r. z Agencją Uzbrojenia umowa ramowa na dostawę radarów, które mają wspierać monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej.
Przykładem skutecznego transferu technologii w obszarze technologii chemicznych jest z kolei Smart Fluid, spółka spin-off powstała na bazie badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej nad cieczami nienewtonowskimi. Rozwija ona nowoczesne materiały ochronne, które pod wpływem uderzenia zwiększają swoją lepkość i pochłaniają energię. Technologia znajduje zastosowanie m.in. w rozwiązaniach ochronnych dla ludzi i infrastruktury. Spółka rozwija swoją działalność w ramach Grupy Qemetica, z którą Politechnika Warszawska podpisała umowę komercjalizacji własności intelektualnej.
Przedstawiciele innych uczelni potwierdzają, że szczególnie wyraźnie widać dziś przyspieszenie współpracy nauki z sektorem związanym z bezpieczeństwem państwa.
- W AGH intensyfikujemy współpracę z przedsiębiorstwami sektora obronnego, w tym z zakładami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. w obszarze nowych materiałów czy rozwiązań podwójnego zastosowania. Ważnym elementem tych działań jest również nasze zaangażowanie w akcelerator NATO DIANA w Krakowie, wspierający rozwój innowacyjnych technologii na potrzeby bezpieczeństwa i obronności – wskazuje prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodaje, że zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorstwa mają dziś silną motywację, aby szybciej przechodzić od identyfikacji potrzeb do wspólnych prac badawczych, testowania rozwiązań i ich wdrażania. Przykładem jest współpraca AGH z PGZ Stocznią Wojenną w obszarze technologii bezzałogowych.
Istotną rolę w tym ekosystemie odgrywa także Sieć Badawcza Łukasiewicz, której zadaniem jest rozwijanie technologii odpowiadających na potrzeby gospodarki i przygotowywanie ich do praktycznych zastosowań. Uczelnie prowadzą badania na różnych etapach zaawansowania, w tym badania podstawowe, natomiast instytuty badawcze mogą odgrywać szczególnie ważną rolę w dalszym doskonaleniu technologii, ich testowaniu i przygotowaniu do wdrożeń przemysłowych. Te kompetencje powinny się wzajemnie uzupełniać.
- Duże nadzieje wiążemy z powstaniem Łukasiewicz – Małopolskiego Instytutu Technologicznego w Krakowie, który dzięki połączeniu potencjału dwóch instytutów może wzmocnić transfer technologii do przemysłu – wskazuje rektor AGH.
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Uczelnie, zwłaszcza techniczne, odgrywają w ekosystemie innowacji kilka wzajemnie uzupełniających się ról. Prowadzą badania, tworzą nowe technologie, kształcą specjalistów, ale także łączą środowiska naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne.
- W przypadku Akademii Górniczo-Hutniczej współpraca z przemysłem jest wpisana w naszą historię. AGH powstała w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się gospodarki i od ponad stu lat kształci inżynierów oraz rozwija technologie wykorzystywane w przemyśle. Zmieniają się jednak obszary tej współpracy. Obok tradycyjnych specjalizacji coraz większą rolę odgrywają technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, robotyka, cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne oraz rozwiązania wspierające transformację energetyczną - wymienia prof. Lis.
AGH realizuje rocznie około tysiąca umów badawczo-rozwojowych, z czego ponad połowę stanowią zlecenia pochodzące z przemysłu.
Uczelnie współpracowały z firmami od zawsze, ale w ostatnich latach ta współpraca wygląda coraz lepiej, szczególnie z polskimi przedsiębiorstwami.
- Jeszcze dziesięć lat temu ponad połowę naszych kontraktów stanowiły umowy z firmami, które miały siedziby za granicą albo otwierały w Polsce swoje oddziały. Dziś to się zmienia: przybywa kontraktów z rodzimymi firmami i to bardzo dobra wiadomość – podkreśla prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Wskazuje, że to jeden wymiar współpracy: usługowo-projektowy. Drugi to wspólne tworzenie programów studiów. Praktycznie każdy kierunek i każdy wydział ma tzw. radę biznesu, w której zasiadają przedsiębiorcy i wizjonerzy.
- Konsultujemy z nimi programy: pytamy, co ich zdaniem należałoby zmienić, a co do nich dodać. Wyzwaniem jest to, że żaden program studiów nie przygotuje absolwenta szytego na miarę konkretnego pracodawcy. Dlatego wprowadzamy do programów te podstawowe kompetencje, które wyłaniają się z rozmów z biznesem, tak aby nasi absolwenci spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Z mojej perspektywy wygląda to coraz lepiej i jestem bardzo zadowolony ze współpracy z szeroko rozumianym przemysłem – podsumowuje rektor Politechniki Łódzkiej. Uczelnia niedawno ogłosiła połączenie sił z Atosem. Celem współpracy jest przygotowanie studentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie zagrożeń cyfrowych. Przedstawiciele Atosa potwierdzają, że współpraca nauki z biznesem w Polsce jest coraz lepsza.
- Od lat buduję projekty i rozwijam usługi IT. Jeszcze dziesięć, piętnaście lat temu to raczej my pukaliśmy do drzwi uczelni – prosząc o zmianę w programie, proponując zajęcia czy możliwość poprowadzenia wykładu. Dziś częściej to uczelnie zgłaszają się do nas, a przynajmniej regularnie siadamy przy jednym stole. To dobra odmiana - mówi Łukasz Lorczak, dyrektor zarządzający Atos Poland Digital Services.
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Politechnika Łódzka nie jest jedynym partnerem Atosa. Firma współpracuje też z innymi uczelniami, a bardzo aktywnie także ze szkołami średnimi.
- Czego bym sobie życzył? Więcej wspólnej pracy nad innowacyjnymi projektami dla klientów, także tymi wspieranymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mamy już kilka takich projektów i to bardzo ciekawe przedsięwzięcia: my wnosimy doświadczenie, ale od uczelni oczekujemy impulsu innowacyjnego. Tu jako kraj wciąż mamy sporo do zrobienia w porównaniu z Europą, nie mówiąc już o takich rynkach jak Stany Zjednoczone czy Indie - mówi Lorczak. W jego ocenie największym wyzwaniem jest dziś konkurencja. Taka firma jak Atos walczy o kontrakty głównie w Europie, ale też na całym świecie, a konkurencją są w dużej mierze Indie. Poziom tamtejszych kandydatów i studentów rośnie bardzo szybko. W ciągu ostatniej dekady kraj ten wykonał ogromny skok cywilizacyjny, także w edukacji. Natomiast Polska jest w trudnym momencie. Społeczeństwo się starzeje, a nasza gospodarka rozwinęła się na tyle, że tracimy przewagę kosztową.
- Dystans dzielący nas od Niemiec czy Francji pod względem kosztów pracy jest coraz mniejszy, widzę to codziennie. Musimy więc konkurować jakością i wartością dodaną. Oczywiście sztuczna inteligencja jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki, ale naszym wyróżnikiem może być też polski spryt i zaradność. Współpraca nauki z biznesem jest kluczowa, żebyśmy potrafili się wyróżnić. Jest lepiej, moim zdaniem dużo lepiej. Czy może być jeszcze lepiej? Tak – i musi być – podsumowuje przedstawiciel Atosa.
Naukowcy z polskich uczelni pracują m.in. nad rozwojem inteligentnego systemu zarządzania energią w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych
Efektywność współpracy nauki z biznesem zależy od wielu czynników. Przedsiębiorstwo które ma własny dział badań i rozwoju zwykle łatwiej odnajduje się we współpracy z naukowcami. Dla firmy bez takich doświadczeń trudnością bywa już znalezienie właściwego zespołu i ustalenie, co uczelnia może jej zaproponować. Szczególnie mniejsze przedsiębiorstwa potrzebują czytelnej ścieżki kontaktu i wsparcia przy przygotowaniu wspólnego projektu.
Dużym wyzwaniem pozostaje też zaufanie i uzgodnienie oczekiwań. Biznes potrzebuje rozwiązania w określonym terminie i musi ocenić opłacalność inwestycji. W badaniach nie zawsze można z góry zagwarantować wynik.
- Dlatego od początku trzeba uzgodnić zakres prac, sposób finansowania i zasady korzystania z rezultatów, w tym ochronę poufnych informacji oraz możliwość publikowania wyników naukowych. Równie ważne jest ustalenie etapów prac i kryteriów, na podstawie których obie strony zdecydują o dalszym rozwoju projektu. Dobre ustalenia pozwalają świadomie podjąć ryzyko i ograniczają nieporozumienia - podkreśla prof. Renata Krzyżyńska, prorektorka ds. badań i innowacji Politechniki Wrocławskiej. W jej ocenie jeden z najtrudniejszych etapów to przejście od obiecującego wyniku badań do rozwiązania gotowego do wdrożenia. Sam patent nie oznacza jeszcze, że technologia jest gotowa do zastosowania. Rozwiązanie sprawdzone w laboratorium wymaga dalszych testów, często demonstratora lub pilotażu, a także wykazania, że jego wdrożenie ma sens ekonomiczny. Na tym etapie potrzebne są finansowanie i partnerzy gotowi współdzielić ryzyko technologiczne. Tę lukę musimy w Polsce skuteczniej wypełniać, łącząc finansowanie publiczne z zaangażowaniem firm i funduszy inwestycyjnych.
- Na Politechnice Wrocławskiej organizujemy współpracę wokół konkretnych wyzwań. Rozwijamy interdyscyplinarne centra badawcze, które łączą kompetencje różnych wydziałów. W technologiach medycznych potrzebna jest na przykład wspólna praca inżynierów, informatyków i lekarzy. Taką współpracę z biznesem oraz placówkami medycznymi wspiera nasze centrum HealthTech Synergy Hub. Podobnie łączymy zespoły zajmujące się technologiami surowcowymi i energetycznymi – wskazuje prof. Krzyżyńska. Dodaje, że uczelnia dba również o to, aby przedsiębiorca mógł łatwo dotrzeć do odpowiednich osób. Centrum Innowacji i Biznesu pomaga znaleźć naukowców i laboratoria, które mogą odpowiedzieć na potrzeby firmy, oraz wspiera ochronę wynalazków. Przedsiębiorca może więc zgłosić problem technologiczny bez znajomości struktury uczelni. To istotne zwłaszcza przy pierwszym kontakcie.
- Przykładem współpracy są projekty realizowane z firmą Nokia. Obejmują one badania nad technologiami telekomunikacyjnymi, prowadzenie doktoratów wdrożeniowych oraz udział studentów we wspólnych badaniach. Na kampusie PWr możemy testować nowe rozwiązania w warunkach zbliżonych do ich rzeczywistego wykorzystania. Nasi matematycy tworzą metody pomagające analizować i optymalizować sieci 5G+/6G – wskazuje prorektorka Politechniki Wrocławskiej.
Skutecznie z biznesem współpracuje też Politechnika Bydgoska. Przykładem praktycznego wykorzystania instrumentów wspierających komercjalizację jest grant przyznany w ramach Inkubatora Rozwoju zespołowi pod kierunkiem dr. inż. Adama Mrozińskiego na rozwój inteligentnego systemu zarządzania energią w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych. Przedsięwzięcie wpisuje się w rozwijany przez Politechnikę Bydgoską obszar współpracy z sektorem energetycznym, w tym odnawialnych źródeł energii.
- Jednym z działań wzmacniających te relacje było zorganizowane w marcu 2026 r. wydarzenie „Nauka dla gospodarki regionu – od badań do wdrożeń”, podczas którego uczelnia podpisała umowy o współpracy z przedsiębiorstwami Onde, Rawicom, Freevolt, Hanplast Energy i PVE Development - wskazuje dr hab. inż. Szymon Ł. Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej. Istotnym obszarem współpracy uczelni z biznesem jest także sektor rolno-spożywczy. Trwają prace nad budową Centrum Drobiarstwa w Minikowie, które stworzy nowoczesne zaplecze do prowadzenia badań nad technologiami chowu i hodowli drobiu, dobrostanem ptaków oraz jakością surowców drobiarskich.
- Z perspektywy uczelni istotne jest nie tylko rozwijanie potencjału badawczego, ale również tworzenie sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami oraz zapewnienie finansowania prac przedwdrożeniowych. Równie ważne jest budowanie długofalowych relacji, w których współpraca nie kończy się na realizacji pojedynczego projektu, lecz prowadzi do dalszego rozwoju technologii i ich praktycznego wykorzystania – podsumowuje Różański.
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