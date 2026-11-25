Nie da się budować nowoczesnej gospodarki bez innowacji, a te nie powstaną bez silnego zaplecza naukowego. W Polsce dużo się narzeka na kiepską współpracę uczelni z biznesem, ale głębsza analiza pokazuje, że w tym obszarze naprawdę dzieje się dużo. Choć wyzwań wciąż nie brakuje. Jednym z nich jest finansowanie innowacyjnych projektów oraz wsparcie w ich komercjalizacji.

Reklama Reklama

Jak rząd chce wspierać współpracę nauki z biznesem

Współpraca nauki i biznesu realizowana jest w oparciu o krajowe i europejskie dokumenty strategiczne, wspierające rozwój innowacji oraz transfer wiedzy do gospodarki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poproszone przez „Rzeczpospolitą” o wskazanie konkretnych rozwiązań wymienia m.in. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Ze środków programu finansowany jest projekt „Science4Business - Nauka dla biznesu”, realizowany do końca 2029 r. we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym oraz 80 organizacjami badawczymi z całej Polski. Wartość projektu wynosi 296,7 mln zł. Plany są konkretne: obejmują realizację 952 projektów związanych z rozwojem technologii, złożenie 766 zgłoszeń patentowych, utworzenie 118 spółek typu spin-off i spin-out oraz wsparcie 80 Centrów Transferu Technologii.

Czytaj więcej Nauka Rozwój Biznes Wiceminister Marek Gzik: Uwolnić naukę ze sztywnych ram Trzeba stworzyć cały system oceny pomysłów dotyczących badań stosowanych i później stopnia ich realizacji. Wydaje się to niezbędne w kraju, gdzie w...

Współpracę nauki z biznesem mają też wspomóc działania Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. Dzięki zespołowi doradczemu, w którego skład weszli przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci transferu technologii i specjaliści od finansowania innowacji, resort zyskał listę najpilniejszych zmian.

- To między innymi zmiana w ewaluacji dorobku naukowego, która ma doceniać wdrożenia IP, a nie jak dotychczas sam fakt uzyskania ochrony patentowej. Ta zmiana jest już procedowana ustawowo. Kolejne rozwiązania są przygotowywane do wdrożenia, w tym stworzenie standardu komercjalizacji, który pozwoli naukowcom i przedsiębiorcom łatwiej i szybciej zawierać umowy transferu własności intelektualnej – informuje biuro prasowe resortu.

Jak rozwijają się spin-offy

Dla młodych innowacyjnych firm dużym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania. Praktyka pokazuje, że nad Wisłą mamy już przykłady udanych spin-offów, ale wciąż są one zjawiskiem marginalnym. Doświadczenia z zachodnich rynków pokazują, że spin-off może być skutecznym modelem, pod warunkiem że przestanie być inicjatywą pojedynczych naukowców, a stanie się standardową, przewidywalną ścieżką kariery.

Czytaj więcej Nauka Rozwój Biznes Uczelnie coraz bardziej elastyczne Dla biznesu istotne jest nie tylko nabywanie przyszłych, ale też rozwijanie obecnych kompetencji. Polskie szkoły wyższe dostrzegają ten trend.

Jak w praktyce wygląda wsparcie dla młodych, innowacyjnych firm? W momencie, gdy zespół naukowy na bazie wyników prac badawczych zakłada firmę, automatycznie przechodzi w rygor spółek handlowych i staje się odbiorcą programów finansowania badań i rozwoju przeznaczonych dla biznesu. Przykładem jest NCBR i projekt Innostart - program dla małych i średnich firm, absolwentów programu Innovation Coach, który ma pomóc im rozpocząć działalność badawczo-rozwojową.

Inny przykład to Horyzontalny Program Naukowy DeepTech, który oferuje 300 tys. zł na mentoring i etap proof of concept dla spin-offów. Pomaga też startupom w aplikowaniu do EIC Accelerator. Ofertę w tym zakresie mają także PARP (Startup Booster Poland) czy PFR Ventures, który uruchomił PFR Starter Science. Dzięki temu zarządzający funduszami, którzy zainwestują w projekty z uczelni, mogą liczyć na korzystniejszy podział zysku: PFR Ventures zrezygnuje z części swojego udziału na rzecz inwestorów prywatnych i zespołu funduszu.

Resort nauki planuje także wdrożenie urlopu przedsiębiorczego, który ma ułatwić naukowcom zakładanie spółek. Taki urlop zagwarantuje pracownikowi naukowemu możliwość powrotu na to samo stanowisko z tym samym wynagrodzeniem w przypadku niepowodzenia na ścieżce przedsiębiorczej. Trwają też prace nad znalezieniem sposobu monitorowania losów własności intelektualnej rozwijanej w tego typu spółkach.

Łączenie dwóch perspektyw

„Rzeczpospolita” poprosiła wiodące polskie uczelnie o zabranie głosu i ocenę jak w praktyce wygląda współpraca nauki z biznesem, jakie działania one podejmują i co pozostaje największym wyzwaniem.

Czytaj więcej Nauka Rozwój Biznes Nauka i biznes. Skazani na współpracę Współdziałanie świata nauki i środowisk biznesowych zawsze było jednym z impulsów napędzających gospodarkę. Nawet jeżeli nie wszystkie branże potrz...

Swoimi przemyśleniami podzieliła się m.in. Politechnika Warszawska. Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy uczelni podkreśla, że współpraca w zakresie innowacji w Polsce rozwija się, co potwierdzają dane GUS. Odsetek przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami w działalności innowacyjnej wzrósł z zaledwie 5,2 proc. w latach 2016–2018 do 8,9 proc. w latach 2022–2024.

- Nie oznacza to jednak, że w pełni wykorzystujemy potencjał współpracy nauki z biznesem. Relacje przedsiębiorstw z uczelniami wciąż pozostają na stosunkowo niskim poziomie, a największym wyzwaniem jest połączenie dwóch perspektyw - ocenia Szymański. Dodaje, że przedsiębiorca przychodzi na uczelnię z konkretnym problemem technologicznym i oczekuje odpowiedzi: czy można go rozwiązać, w jakim czasie i za ile? Uczelnia z kolei musi zadbać o to, aby współpraca przynosiła korzyści obu stronom, w tym naukowcom, którzy tworzą rozwiązania i własność intelektualną. Nie może być bowiem wyłącznie zewnętrznym zapleczem badawczo-rozwojowym przedsiębiorstw, ale równorzędnym partnerem w tworzeniu innowacji. To wymaga kilku kluczowych kwestii. Łatwego i profesjonalnego kontaktu dla przedsiębiorcy. Ludzi, którzy potrafią „przetłumaczyć” język nauki na język biznesu. Sprawnych procedur dotyczących IP, umów, badań i komercjalizacji. Gotowości do realizowania badań odpowiadających na realne problemy przedsiębiorstw. A także mechanizmów finansowania badań na różnych etapach - od pomysłu do wdrożenia.

Technologie trzeba stworzyć, przetestować i wdrożyć w coraz krótszym czasie. To między innymi wynik wojny w Ukrainie

Wojna w Ukrainie pokazuje bardzo wyraźnie, czego gospodarka potrzebuje od nauki: szybkiego rozwiązywania konkretnych problemów. I właśnie w obronności widać to szczególnie dobrze.

- Potrzebujemy technologii, które można stworzyć, przetestować i wdrożyć w krótkim czasie. Dokładnie ten sam mechanizm działa w energetyce, medycynie, kosmosie, cyberbezpieczeństwie czy mikroelektronice. Dlatego warto wykorzystać doświadczenia wynikające z obecnej sytuacji, ale zbudować mechanizmy współpracy, które będą działały również w czasie pokoju. To jest zresztą bardzo ważny argument ekonomiczny: technologie dual-use (podwójnego zastosowania -red.) mogą pracować dla bezpieczeństwa państwa w czasie kryzysu, a w czasie pokoju generować produkty, firmy i eksport – podkreśla rzecznik Politechniki.

Uczelnia może się już pochwalić kilkoma skutecznymi wdrożeniami w sektorze obronności i bezpieczeństwa oraz przemysłu chemicznego. Jednym z nich, pokazującym skuteczne przełożenie kompetencji naukowych na rozwiązania odpowiadające potrzebom gospodarki, jest XY-Sensing, czyli spin-off Politechniki Warszawskiej rozwijający zaawansowane technologie radarowe. Spółka działa od 2018 r., a jednym z przykładów jej aktywnej współpracy z rynkiem jest podpisana we wrześniu 2026 r. z Agencją Uzbrojenia umowa ramowa na dostawę radarów, które mają wspierać monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej.

Przykładem skutecznego transferu technologii w obszarze technologii chemicznych jest z kolei Smart Fluid, spółka spin-off powstała na bazie badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej nad cieczami nienewtonowskimi. Rozwija ona nowoczesne materiały ochronne, które pod wpływem uderzenia zwiększają swoją lepkość i pochłaniają energię. Technologia znajduje zastosowanie m.in. w rozwiązaniach ochronnych dla ludzi i infrastruktury. Spółka rozwija swoją działalność w ramach Grupy Qemetica, z którą Politechnika Warszawska podpisała umowę komercjalizacji własności intelektualnej.

Innowacje, cyfryzacja i obronność

Przedstawiciele innych uczelni potwierdzają, że szczególnie wyraźnie widać dziś przyspieszenie współpracy nauki z sektorem związanym z bezpieczeństwem państwa.

- W AGH intensyfikujemy współpracę z przedsiębiorstwami sektora obronnego, w tym z zakładami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. w obszarze nowych materiałów czy rozwiązań podwójnego zastosowania. Ważnym elementem tych działań jest również nasze zaangażowanie w akcelerator NATO DIANA w Krakowie, wspierający rozwój innowacyjnych technologii na potrzeby bezpieczeństwa i obronności – wskazuje prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodaje, że zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorstwa mają dziś silną motywację, aby szybciej przechodzić od identyfikacji potrzeb do wspólnych prac badawczych, testowania rozwiązań i ich wdrażania. Przykładem jest współpraca AGH z PGZ Stocznią Wojenną w obszarze technologii bezzałogowych.

Istotną rolę w tym ekosystemie odgrywa także Sieć Badawcza Łukasiewicz, której zadaniem jest rozwijanie technologii odpowiadających na potrzeby gospodarki i przygotowywanie ich do praktycznych zastosowań. Uczelnie prowadzą badania na różnych etapach zaawansowania, w tym badania podstawowe, natomiast instytuty badawcze mogą odgrywać szczególnie ważną rolę w dalszym doskonaleniu technologii, ich testowaniu i przygotowaniu do wdrożeń przemysłowych. Te kompetencje powinny się wzajemnie uzupełniać.

- Duże nadzieje wiążemy z powstaniem Łukasiewicz – Małopolskiego Instytutu Technologicznego w Krakowie, który dzięki połączeniu potencjału dwóch instytutów może wzmocnić transfer technologii do przemysłu – wskazuje rektor AGH.

Czytaj więcej Nauka Rozwój Biznes Kto nas nauczy nowej pracy? Pracodawcy będą musieli odpowiedzieć sobie na dwa pytania: jak wprowadzić do pracy absolwentów i jak nauczyć nowych zadań tych ludzi, którzy już pr...

Uczelnie, zwłaszcza techniczne, odgrywają w ekosystemie innowacji kilka wzajemnie uzupełniających się ról. Prowadzą badania, tworzą nowe technologie, kształcą specjalistów, ale także łączą środowiska naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne.

- W przypadku Akademii Górniczo-Hutniczej współpraca z przemysłem jest wpisana w naszą historię. AGH powstała w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się gospodarki i od ponad stu lat kształci inżynierów oraz rozwija technologie wykorzystywane w przemyśle. Zmieniają się jednak obszary tej współpracy. Obok tradycyjnych specjalizacji coraz większą rolę odgrywają technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, robotyka, cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne oraz rozwiązania wspierające transformację energetyczną - wymienia prof. Lis.

AGH realizuje rocznie około tysiąca umów badawczo-rozwojowych, z czego ponad połowę stanowią zlecenia pochodzące z przemysłu.

Skuteczne partnerstwa

Uczelnie współpracowały z firmami od zawsze, ale w ostatnich latach ta współpraca wygląda coraz lepiej, szczególnie z polskimi przedsiębiorstwami.

- Jeszcze dziesięć lat temu ponad połowę naszych kontraktów stanowiły umowy z firmami, które miały siedziby za granicą albo otwierały w Polsce swoje oddziały. Dziś to się zmienia: przybywa kontraktów z rodzimymi firmami i to bardzo dobra wiadomość – podkreśla prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Wskazuje, że to jeden wymiar współpracy: usługowo-projektowy. Drugi to wspólne tworzenie programów studiów. Praktycznie każdy kierunek i każdy wydział ma tzw. radę biznesu, w której zasiadają przedsiębiorcy i wizjonerzy.

- Konsultujemy z nimi programy: pytamy, co ich zdaniem należałoby zmienić, a co do nich dodać. Wyzwaniem jest to, że żaden program studiów nie przygotuje absolwenta szytego na miarę konkretnego pracodawcy. Dlatego wprowadzamy do programów te podstawowe kompetencje, które wyłaniają się z rozmów z biznesem, tak aby nasi absolwenci spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Z mojej perspektywy wygląda to coraz lepiej i jestem bardzo zadowolony ze współpracy z szeroko rozumianym przemysłem – podsumowuje rektor Politechniki Łódzkiej. Uczelnia niedawno ogłosiła połączenie sił z Atosem. Celem współpracy jest przygotowanie studentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie zagrożeń cyfrowych. Przedstawiciele Atosa potwierdzają, że współpraca nauki z biznesem w Polsce jest coraz lepsza.

- Od lat buduję projekty i rozwijam usługi IT. Jeszcze dziesięć, piętnaście lat temu to raczej my pukaliśmy do drzwi uczelni – prosząc o zmianę w programie, proponując zajęcia czy możliwość poprowadzenia wykładu. Dziś częściej to uczelnie zgłaszają się do nas, a przynajmniej regularnie siadamy przy jednym stole. To dobra odmiana - mówi Łukasz Lorczak, dyrektor zarządzający Atos Poland Digital Services.

Politechnika Łódzka nie jest jedynym partnerem Atosa. Firma współpracuje też z innymi uczelniami, a bardzo aktywnie także ze szkołami średnimi.

- Czego bym sobie życzył? Więcej wspólnej pracy nad innowacyjnymi projektami dla klientów, także tymi wspieranymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mamy już kilka takich projektów i to bardzo ciekawe przedsięwzięcia: my wnosimy doświadczenie, ale od uczelni oczekujemy impulsu innowacyjnego. Tu jako kraj wciąż mamy sporo do zrobienia w porównaniu z Europą, nie mówiąc już o takich rynkach jak Stany Zjednoczone czy Indie - mówi Lorczak. W jego ocenie największym wyzwaniem jest dziś konkurencja. Taka firma jak Atos walczy o kontrakty głównie w Europie, ale też na całym świecie, a konkurencją są w dużej mierze Indie. Poziom tamtejszych kandydatów i studentów rośnie bardzo szybko. W ciągu ostatniej dekady kraj ten wykonał ogromny skok cywilizacyjny, także w edukacji. Natomiast Polska jest w trudnym momencie. Społeczeństwo się starzeje, a nasza gospodarka rozwinęła się na tyle, że tracimy przewagę kosztową.

- Dystans dzielący nas od Niemiec czy Francji pod względem kosztów pracy jest coraz mniejszy, widzę to codziennie. Musimy więc konkurować jakością i wartością dodaną. Oczywiście sztuczna inteligencja jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki, ale naszym wyróżnikiem może być też polski spryt i zaradność. Współpraca nauki z biznesem jest kluczowa, żebyśmy potrafili się wyróżnić. Jest lepiej, moim zdaniem dużo lepiej. Czy może być jeszcze lepiej? Tak – i musi być – podsumowuje przedstawiciel Atosa.

Naukowcy z polskich uczelni pracują m.in. nad rozwojem inteligentnego systemu zarządzania energią w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych Foto: AdobeStock

Szanse i wyzwania

Efektywność współpracy nauki z biznesem zależy od wielu czynników. Przedsiębiorstwo które ma własny dział badań i rozwoju zwykle łatwiej odnajduje się we współpracy z naukowcami. Dla firmy bez takich doświadczeń trudnością bywa już znalezienie właściwego zespołu i ustalenie, co uczelnia może jej zaproponować. Szczególnie mniejsze przedsiębiorstwa potrzebują czytelnej ścieżki kontaktu i wsparcia przy przygotowaniu wspólnego projektu.

Dużym wyzwaniem pozostaje też zaufanie i uzgodnienie oczekiwań. Biznes potrzebuje rozwiązania w określonym terminie i musi ocenić opłacalność inwestycji. W badaniach nie zawsze można z góry zagwarantować wynik.

- Dlatego od początku trzeba uzgodnić zakres prac, sposób finansowania i zasady korzystania z rezultatów, w tym ochronę poufnych informacji oraz możliwość publikowania wyników naukowych. Równie ważne jest ustalenie etapów prac i kryteriów, na podstawie których obie strony zdecydują o dalszym rozwoju projektu. Dobre ustalenia pozwalają świadomie podjąć ryzyko i ograniczają nieporozumienia - podkreśla prof. Renata Krzyżyńska, prorektorka ds. badań i innowacji Politechniki Wrocławskiej. W jej ocenie jeden z najtrudniejszych etapów to przejście od obiecującego wyniku badań do rozwiązania gotowego do wdrożenia. Sam patent nie oznacza jeszcze, że technologia jest gotowa do zastosowania. Rozwiązanie sprawdzone w laboratorium wymaga dalszych testów, często demonstratora lub pilotażu, a także wykazania, że jego wdrożenie ma sens ekonomiczny. Na tym etapie potrzebne są finansowanie i partnerzy gotowi współdzielić ryzyko technologiczne. Tę lukę musimy w Polsce skuteczniej wypełniać, łącząc finansowanie publiczne z zaangażowaniem firm i funduszy inwestycyjnych.

- Na Politechnice Wrocławskiej organizujemy współpracę wokół konkretnych wyzwań. Rozwijamy interdyscyplinarne centra badawcze, które łączą kompetencje różnych wydziałów. W technologiach medycznych potrzebna jest na przykład wspólna praca inżynierów, informatyków i lekarzy. Taką współpracę z biznesem oraz placówkami medycznymi wspiera nasze centrum HealthTech Synergy Hub. Podobnie łączymy zespoły zajmujące się technologiami surowcowymi i energetycznymi – wskazuje prof. Krzyżyńska. Dodaje, że uczelnia dba również o to, aby przedsiębiorca mógł łatwo dotrzeć do odpowiednich osób. Centrum Innowacji i Biznesu pomaga znaleźć naukowców i laboratoria, które mogą odpowiedzieć na potrzeby firmy, oraz wspiera ochronę wynalazków. Przedsiębiorca może więc zgłosić problem technologiczny bez znajomości struktury uczelni. To istotne zwłaszcza przy pierwszym kontakcie.

- Przykładem współpracy są projekty realizowane z firmą Nokia. Obejmują one badania nad technologiami telekomunikacyjnymi, prowadzenie doktoratów wdrożeniowych oraz udział studentów we wspólnych badaniach. Na kampusie PWr możemy testować nowe rozwiązania w warunkach zbliżonych do ich rzeczywistego wykorzystania. Nasi matematycy tworzą metody pomagające analizować i optymalizować sieci 5G+/6G – wskazuje prorektorka Politechniki Wrocławskiej.

Skutecznie z biznesem współpracuje też Politechnika Bydgoska. Przykładem praktycznego wykorzystania instrumentów wspierających komercjalizację jest grant przyznany w ramach Inkubatora Rozwoju zespołowi pod kierunkiem dr. inż. Adama Mrozińskiego na rozwój inteligentnego systemu zarządzania energią w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych. Przedsięwzięcie wpisuje się w rozwijany przez Politechnikę Bydgoską obszar współpracy z sektorem energetycznym, w tym odnawialnych źródeł energii.

- Jednym z działań wzmacniających te relacje było zorganizowane w marcu 2026 r. wydarzenie „Nauka dla gospodarki regionu – od badań do wdrożeń”, podczas którego uczelnia podpisała umowy o współpracy z przedsiębiorstwami Onde, Rawicom, Freevolt, Hanplast Energy i PVE Development - wskazuje dr hab. inż. Szymon Ł. Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej. Istotnym obszarem współpracy uczelni z biznesem jest także sektor rolno-spożywczy. Trwają prace nad budową Centrum Drobiarstwa w Minikowie, które stworzy nowoczesne zaplecze do prowadzenia badań nad technologiami chowu i hodowli drobiu, dobrostanem ptaków oraz jakością surowców drobiarskich.

- Z perspektywy uczelni istotne jest nie tylko rozwijanie potencjału badawczego, ale również tworzenie sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami oraz zapewnienie finansowania prac przedwdrożeniowych. Równie ważne jest budowanie długofalowych relacji, w których współpraca nie kończy się na realizacji pojedynczego projektu, lecz prowadzi do dalszego rozwoju technologii i ich praktycznego wykorzystania – podsumowuje Różański.