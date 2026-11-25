Kiedy ostatni raz pracowała pani w laboratorium?

Mniej więcej w 2010 roku. Ale byłam w laboratorium ostatni raz chyba w 2021 roku. Kiedy przestałam pracować jako główna badaczka, czyli principal scientist i przeszłam bardziej w stronę biznesu, jednym z moich zadań był wybór ośrodków badawczych jako partnerów dla firmy farmaceutycznej. To oznaczało, że musiałam odwiedzać laboratoria, obserwować i oglądać prowadzone tam badania. W laboratorium bywałam więc całkiem niedawno.

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Dlaczego zamieniła pani laboratorium na biznes i coaching?

Myślę, że w pewnym momencie praca w laboratorium przestała dawać mi satysfakcję. Być może miało to związek z konkretną dziedziną nauki, którą się zajmowałam. Ale była też inna, ważniejsza sprawa. Pracowałam z firmami biotechnologicznymi i brałam udział w prezentacjach dla inwestorów jako ekspertka naukowa. Czasami miałam poczucie, że podejmowane decyzje czy przyjęta strategia nie są właściwe. Tak samo było, gdy pracowałam w firmie farmaceutycznej – czasem po prostu czułam, że kierownictwo nie podejmuje dobrych decyzji. Więc zamiast narzekać, powiedziałam sobie: może powinnam dołączyć do kierownictwa.

Dlaczego kierownictwo? Skąd ten pomysł?

Niektórzy z nich mieli wykształcenie naukowe, ale wielu nie – przychodzili z finansów i innych obszarów. Czułam, że brakuje im zrozumienia nauki, tego, jak ona działa. A skoro tego brakowało, nie byli w stanie podjąć decyzji, które ja uważałam za słuszne.

Odwróciłam więc sytuację. Miałam wiedzę i doświadczenie naukowe. Brakowało mi wiedzy biznesowej. Zdobyłam zatem dyplom z biznesu. I powiedziałam sobie: chcę być na stanowiskach, na których mogę podejmować decyzje albo na nie wpływać. To było moją siłą napędową. Przynajmniej tą najistotniejszą.

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Jakie najważniejsze doświadczenia ze świata nauki były dla pani pomocne na drodze rozwoju?

Zawsze interesowali mnie ludzie, pomaganie im i wspieranie ich rozwoju. Już w liceum byłam jedną z tych osób, które pomagały najsłabszym uczniom w nauce. Na studiach byłam mentorką w dużym programie. Zawsze pracowałam z licealistami. Brałam udział w programie na Uniwersytecie Duke, który miał zachęcać młode kobiety do wybierania nauk ścisłych. Mentoring, oddawanie czegoś innym i wspieranie zawsze były częścią moich zainteresowań.

Czyli zaplecze istniało.

Tak. Kiedy zostałam liderką, najbardziej zależało mi na tym, żeby być liderką naprawdę dobrą. I nauczyć się, jak to robić dobrze. Mentoring to jedno, ale mnie chodziło o to, by zająć się coachingiem. Po prostu się go nauczyłam. Kiedy odeszłam z firmy farmaceutycznej Novo Nordisk, zdobyłam certyfikat coachingowy, bo wiedziałam, że to jedna z rzeczy, którymi chcę się zajmować. Przez całą karierę byłam mentorką dla bardzo wielu osób. Założyłam na przykład organizację dla czarnoskórych kobiet, które napotykają trudności w karierze w Danii.

Kiedy założyłam firmę doradczą, zaczęłam pracować przy takich rzeczach jak kontrakty dotyczące produkcji, jej organizowanie, zarządzanie projektami. Ale czegoś brakowało. Zdałam sobie sprawę, że ogromną satysfakcję daje mi praca z ludźmi, pomaganie im w rozwoju, pomaganie organizacjom w tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska. Bo ostatecznie, jeśli coś ma się udać, to dlatego, że ma się wykwalifikowanych ludzi, którzy są zadowoleni i mogą się rozwijać. Dlatego postanowiłam skupić się na tym obszarze.

A jaki jest teraz pani kontakt ze światem nauki?

Powiedziałabym, że bliski. Prowadzę coaching dla profesorów Uniwersytetu Kopenhaskiego w ich programie dla talentów. Prowadziłam też coaching dla profesorów z National Taiwan University i indywidualne sesje z innymi naukowcami. Pracuję więc blisko nauki i ludzi, którzy ją tworzą. Jestem też aniołem biznesu. Nie inwestuję w dobra konsumpcyjne ani handel detaliczny – głównie w technologie. Dzięki temu jestem na bieżąco z najnowszymi trendami w nauce i mogę korzystać ze swojego doświadczenia. Jednym z obszarów, na których się skupiam, jest zdrowie kobiet i femtech. Ponieważ pracowałam w branży farmaceutycznej, wiem dokładnie, czego wymaga opracowanie leku czy wyrobu medycznego. To jest coś, co mogę wnieść do startupu jako doradczyni.

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Czy poleca pani swoją drogę zawodową innym? Na przykład innym naukowcom?

Każdy musi znaleźć drogę, która jest dla niego dobra. Są ludzie, którzy praktycznie od urodzenia albo naprawdę bardzo wcześnie wiedzą dokładnie, co chcą robić. Inni z powodu zaistniałych okoliczności są zmuszeni do zmiany. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wierzyć w swoją zdolność do uczenia się, wierzyć, że mogę coś wnieść – tak, żeby móc się odnaleźć i w razie potrzeby zmienić kurs.

Ale ostatecznie wybór należy do każdego z nas. Wiem, że całkiem sporo osób przeszło z nauki do biznesu. Uważam też, że wykształcenie naukowe – przejście przez studia magisterskie, prowadzenie własnego projektu – daje umiejętności, których nie mają ludzie bez takiego doświadczenia. Uczysz się myśleć strategicznie, bo kiedy zaczynasz projekt, musisz myśleć o celu końcowym. To jest trudne. Ale jednocześnie musisz umieć rozbić ten proces na części. Uczysz się więc być jednocześnie strategiem i osobą operacyjną, przechodzić między tymi dwoma poziomami. Szczerze mówiąc, niewiele osób to potrafi. Myślę, że to jedna z rzeczy, którą daje wykształcenie naukowe. Poza tym musisz bardzo szybko analizować i ważyć opcje. Dlatego polecam tego rodzaju wykształcenie.

Na ile naukowcy są na to otwarci?

Powiedziałabym, że naprawdę dobrzy i odnoszący sukcesy naukowcy to robią. Jeśli tkwisz w swoim wąskim tunelowym widzeniu, to owszem, możesz osiągnąć głębię, ale ominie cię innowacja. Innowacja czasem leży na styku – tam, gdzie możesz obserwować różne obszary. Jeśli tkwisz w jednym miejscu, brakuje ci inspiracji, brakuje ci katalizatora, żeby być naprawdę innowacyjnym. Dlatego uważam, że kiedy naukowiec zbuduje już swoje podstawowe doświadczenie i pozycję, powinien uczyć się innych rzeczy. Jeśli na przykład zajmuje się chemią organiczną, może pomyśleć o tym, jak chemia organiczna ma się do różnych materiałów, a nawet do układów biologicznych. Zaczyna się od współpracy, ale z czasem zdobywa szeroką wiedzę, dzięki której prawdziwa innowacja może się dziać na styku różnych dyscyplin.

Co pani myśli o kontakcie ze światem komercyjnym? Po jednej stronie my, naukowcy, a po drugiej strona komercyjna. Jaka jest między nimi relacja?

Są różni naukowcy. Myślę, że chodzi panu o naukę podstawową, czysto akademicką. Uważam, że to relacja wyjątkowo synergiczna. Wiele produktów komercyjnych opiera się na badaniach podstawowych, które ktoś kiedyś przeprowadził. Jeśli nie ma się ustalonych podstawowych zasad, jeśli nie rozumie się splątania kwantowego, to nie ma mowy, żeby zbudować komputer kwantowy. Czyli komercyjny wymiar nauki jest zależny od odkryć.

Ale powiedziałabym, że ta relacja jednocześnie jest synergiczna, bo żeby dalej dokonywać podstawowych, fundamentalnych odkryć, potrzebne jest finansowanie. Część tych pieniędzy może pochodzić z podatków, ale część pochodzi z sektora prywatnego. Kiedy opracujesz produkty i je sprzedasz, zyski mogą wrócić i posłużyć do finansowania nie tylko badań stosowanych, ale także podstawowych. Stąd relacja synergiczna.

Jednak wielu naukowców chce dokonywać odkryć tylko dla nauki, dla akademii, a nie dla biznesu.

Owszem, niektórzy naukowcy marzą o tym niesamowitym, nigdy wcześniej niedokonanym odkryciu – czy to nowy gatunek w biologii, czy nowa reakcja chemiczna. Są tacy. Ale rozmawiałam też z naukowcami, którzy chcą stworzyć coś konkretnego, namacalnego, żeby świat był lepszy. Myślę więc, że po prostu są dwa rodzaje naukowców.

Pracowałam w przemyśle farmaceutycznym. I śledziłam ten proces. Na przykład odkrycie z dziedziny biologii opuszcza uniwersytet – stwierdzono, że TNF-alfa jest ważny w reumatoidalnym zapaleniu stawów i jeśli się go zablokuje, można leczyć RZS. Ale wtedy w laboratorium chemicznym mówią: dobrze, jak to przełożyć na lek? Droga od cząsteczki do leku jest bardzo, bardzo długa. Żeby zrobić z niej lek, trzeba ją zaprojektować tak, żeby przenikała przez błony, żeby utrzymywała się w organizmie przez określony czas. I to wszystko jest nauka. To wszystko jest chemia, farmakokinetyka. Zdecydowanie potrzebny jest i jeden i drugi rodzaj nauki i naukowców. I powiedziałabym, że statystycznie więcej naukowców pracuje w badaniach stosowanych niż w podstawowych.

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Czy uważa pani, że naukowcy powinni myśleć o komercyjnej stronie swoich odkryć?

Tylko w przypadku, jeśli ich to interesuje. Nie uważam, że każdy naukowiec powinien iść w kierunku komercyjnym. To inny zestaw umiejętności. Jeśli jest się fantastycznym badaczem i odkrywcą, dlaczego miałoby się próbować zostać prezesem firmy? Ale jeśli masz takie zainteresowania, jeśli chcesz się uczyć i rozwijać w tym kierunku, to w porządku. Natomiast jeśli chce się zajmować tylko badaniami podstawowymi, nawet jeśli dokonało się niesamowitych odkryć, można przekazać je komuś, kto zajmie się ich rozwojem.

Jakie umiejętności są potrzebne do komercjalizacji?

Myślę, że dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, trzeba zdobyć pieniądze. Trzeba więc umieć opowiedzieć historię swojego produktu, swojego pomysłu w taki sposób, żeby przekonać ludzi do finansowania tego, co robisz. To zupełnie inna umiejętność niż pisanie artykułu do „Nature”. A po drugie – potrzebne jest skupienie. Trzymanie ręki na pulsie i pełne skupienie na stworzeniu produktu.

W badaniach podstawowych najciekawsze odkrycia bardzo często biorą się stąd, że udało się zaobserwować coś nieoczekiwanego. Wynik nie jest taki, jakiego się spodziewałeś. Jesteś ciekawy, idziesz za tym, próbujesz to zrozumieć i to prowadzi do kolejnego odkrycia. Kiedy komercjalizujesz produkt i widzisz coś nieoczekiwanego, to – zależnie od tego, co to jest – musisz to odłożyć na bok, bo twoim celem jest wprowadzenie produktu na rynek, żeby ludzie mogli go kupić i żeby im służył. Umiejętność ustalania priorytetów i skupienia to więc kolejna rzecz, której potrzebujesz przy komercjalizacji, bo to dokładne przeciwieństwo tego, co robisz w akademii.

Jednak naukowiec może się obawiać, że jego praca staje się rodzajem usługi dla biznesu. Czy to jakieś zagrożenie?

W niektórych przypadkach tak właśnie jest. Jeśli pracuje się na przykład dla producentów realizujących kontrakty – takich organizacji, z którymi współpracowałam – to tak, właśnie tym się zajmuje. Nie ma się własnego projektu. Pracuje się dla innych. Ale tutaj także istnieją wyzwania chemiczne, fizyczne czy biologiczne. Chodzi o zmianę nastawienia: żeby sam proces pokonywania wyzwań był równie ekscytujący jak tworzenie czegoś. Taka jest rzeczywistość. Trzeba wtedy wybrać, zastanowić się, czy to wystarcza. A jeśli nie wystarcza, to chyba trzeba znaleźć coś innego.

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Jest pani bardzo mocno zaangażowana w promocję kobiet w świecie nauki. Czy rola kobiet się zmienia?

Myślę, że sytuacja jest lepsza niż 50 lat temu. Ale może być jeszcze lepsza i trzeba patrzeć na poszczególne obszary. Dla mnie jedną z bardziej niepokojących kwestii dotyczących roli kobiet w nauce jest ich niewielki udział i wpływ na to, co nazwałabym technologią przyszłości – czyli sztuczną inteligencję, informatykę i deep tech. W tych obszarach nie ma wystarczająco dużo kobiet. W większości krajów to około 20 proc. Dlaczego to ważne? Ze względu na powstawanie martwych pól.

Co to znaczy?

Nie chodzi o to, że mężczyźni i kobiety myślą inaczej, pod tym względem raczej się uzupełniamy. Ale jeśli nie ma wystarczającej liczby kobiet projektujących algorytmy, platformy, definiujących produkty, to pojawią się martwe pola. Czyli na przykład algorytmy z wbudowanym uprzedzeniem. Przyznam, że to dla mnie duży problem, że nie mamy wystarczająco dużo kobiet, które projektują i tworzą rozwiązania przyszłości.

Z drugiej strony, spójrzmy na medycynę. W tym obszarze jest całkiem sporo kobiet. To dobre i obiecujące i, miejmy nadzieję, przełoży się na więcej badań nad zdrowiem kobiet, nad chorobami, które dotykają głównie kobiet albo dotykają je w inny sposób niż mężczyzn. Na przykład choroby sercowo-naczyniowe przebiegają u kobiet zupełnie inaczej.

Jest jednak druga strona medalu: kiedy w jakiejś branży czy dziedzinie przeważają kobiety, wpływa to na wynagrodzenia. Stają się niższe. I to łączy się z potrzebą ekonomicznego upodmiotowienia kobiet. Trzeba w końcu zrozumieć, że to jest problem społeczny – wszystkie płcie muszą być traktowane równo, bo w dłuższej perspektywie dotyczy to wszystkich.

A jakiego wsparcia potrzebują kobiety w nauce?

Podam przykład. W moim coachingu większość osób, z którymi pracuję, to kobiety. Często mówią mi, że czują się przytłoczone. Bo dużo muszą robić w domu, oczywiście, a na uczelni często dostają większe obciążenie dydaktyczne. Kiedy powstają komisje, a w danej dziedzinie jest niewiele kobiet, to muszą zasiadać w każdej komisji. A jednocześnie, kiedy są oceniane, wszystkie te dodatkowe rzeczy nie są brane pod uwagę w odpowiednim stopniu.

Pytanie brzmi: jak bardziej sprawiedliwie rozdzielić na przykład obciążenie dydaktyczne? Jak zapewnić, żeby na przykładowym wydziale uniwersytetu była krytyczna masa kobiet tak, żeby można było rzeczywiście zmienić kulturę i żeby nie były one przeciążone pracą w komisjach?

To są rzeczy do załatwienia na poziomie systemowym. A potem jest poziom osobisty: co kobiety mogą zrobić, żeby mieć sprawczość? To nauka budowania wiary we własne możliwości. Jak to zrobić, żeby brano cię pod uwagę w środowisku, w którym nie jesteś postrzegana jako równie utalentowana, nawet jeśli masz takie same wyniki i musisz pracować dwa razy ciężej? Ciągłe przebywanie w takim niezdrowym środowisku wpłynęłoby na każdego, mężczyznę czy kobietę. Nauczenie się, jak sobie w tym radzić, jak mimo to wytrwać, budować pewność siebie, umieć to odsunąć na bok – to jest coś, co kobiety mogą zrobić same. Czyli mamy poziom systemowy i jest poziom indywidualny.

Wiele kobiet znajduje dużo wsparcia we wspólnotach – w gronie ludzi, którzy doświadczają podobnych problemów, z którymi można o tym porozmawiać i wymienić się wskazówkami, jak sobie radzić. Myślę, że kobiety albo jakakolwiek niedostatecznie reprezentowana grupa – potrzebują, żeby ktoś je wspierał. I tu wkracza system. Była szefowa krajowego oddziału ogromnej globalnej firmy powiedziała mi, że za każdym razem, kiedy przynoszono jej listę awansów i nie było na niej kobiet, odsyłała ją ze słowami: „Nie wierzę, że nie potraficie znaleźć żadnej wykwalifikowanej kobiety”. Umiejętność sprzeciwu i promowania kobiet staje się w takiej sytuacji kluczowa.

Czy sytuacja kobiet w nauce mimo wszystko się polepsza?

Absolutnie tak. Ale w niektórych obszarach jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy.

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Jest pani też w dosyć szczególnej sytuacji. Pani mąż, Morten Meldal, jest chemikiem, laureatem nagrody Nobla z 2022 roku. Co to oznacza w pracy naukowej i poza nią?

Byliśmy dla siebie nawzajem sparingpartnerami. Kiedy aktywnie pracowałam w laboratorium, mówiłam: „O, myślę o tym” albo „Mam taki problem” – nawet jeszcze nie zjedliśmy śniadania, już o tym rozmawialiśmy. I tak samo w drugą stronę, jeśli on miał jakiś problem, mówił – „Nie jestem pewien, co z tym zrobić” albo „Co ty o tym myślisz?” – albo „Mam pomysł, jest świetny”. Jedną z rzeczy, w których jestem naprawdę dobra, jest znajdowanie dziur, więc pytałam: „A pomyślałeś o tym?” albo „A co sądzisz o tamtym?”. To było synergiczne. Więc tak, miał wpływ na moją karierę naukową, tak jak ja na jego.

Kiedy odeszłam z laboratorium, częstotliwość naszych rozmów o charakterze naukowym spadła. Teraz rozmawiamy bardziej na poziomie biznesowym, gdyż jako anioł biznesu zajmuję się inwestowaniem. Zrobiliśmy razem dwie inwestycje i rozważamy trzecią wspólną. Pozostałe inwestycje prowadzę sama.

W jakim obszarze pani inwestuje?

Tutaj muszę nakreślić kontekst. Ważne są dla mnie produkty, które sprawiają, że świat jest lepszy, do tego w obszarze, który rozumiem, w który mogę coś wnieść. Ale chcę też wspierać ludzi, którzy zwykle nie dostają wsparcia – czyli założycielki firm, founderów z grup reprezentowanych zwykle raczej kiepsko. Zainwestowałam więc w obszarze zdrowia kobiet, w firmę z obszaru zdrowia psychicznego, która dobiera pacjentkom najlepszego psychologa. Kolejna z inwestycji, która dla mnie jest naprawdę ważna – i to była jedna z tych, które zrobiliśmy wspólnie z mężem – to firma, która opracowała wyrób medyczny zbierający krew menstruacyjną. Tę krew można analizować pod kątem różnych markerów chorób, na przykład raka szyjki macicy czy różnych stanów zapalnych. Zaletą jest to, że można je wykryć bardzo wcześnie. Dla mnie ta firma spełnia wszystkie kryteria: założycielka jest kobietą. Chodzi tutaj o zdrowie kobiet, a opracowane rozwiązania mogą mieć realny wpływ, bo miejmy nadzieję, że pozwolą bardzo wcześnie wykrywać niektóre choroby. Co więcej, wyniki badań wysyła się zwykłą pocztą, więc osoby mieszkające daleko od dużych miast również mogą łatwo z tych rozwiązań korzystać i monitorować swoje zdrowie. Także tam gdzie nie ma dostępu do technologii – na przykład na Globalnym Południu. Wystarczy zwykły papierowy list.

Wizyta prof. Mortena Meldala i jego żony dr Phaedrii Marii St. Hilaire odbyła się w ramach Nobel Prize Inspiration Initiative, wieloletniego programu realizowanego przez Nobel Prize Outreach wspólnie z AstraZeneca. Jest to międzynarodowy program, dzięki któremu laureaci Nagrody Nobla mogą dzielić się inspirującymi historiami i spostrzeżeniami ze środowiskiem akademickim, a zwłaszcza z młodymi badaczami i studentami.