Od lat słyszymy, że nauka i biznes mówią innymi językami. To prawda, jednak wymaganie od naukowca podporządkowania całej pracy potrzebom rynku, a od firmy finansowania ciekawości bez perspektywy zastosowania to jak wymaganie od ryby, żeby latała w powietrzu. Najbardziej brakuje mi rozmowy i zrozumienia silnych i słabych stron tych dwóch światów. Rozmowy o tym, jakie korzyści możemy wynieść z odmienności.

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Biznes wnosi znajomość rynku i kapitał. Nauka wnosi wiedzę i technologie, które dzisiaj są fantazją, ale jutro mogą stać się codziennością. Nauka może podejmować ryzyko, na które nie pozwoli sobie zarząd firmy prywatnej. Połączenie tych wartości ma jednak sens, kiedy nauka jest naprawdę dobra. Kiedy za publikacjami stoją rzetelne badania, oryginalne pytania i umiejętność rozwiązywania trudnych problemów. Z przeciętnej nauki trudno zbudować globalne technologie, podobnie jak z przeciętnych zawodników trudno jest zbudować drużynę walczącą o mistrzostwo.

Niedopasowanie firm i odkrywców

Obecnie współpraca nauki z biznesem w Polsce często oznacza usługę badawczą. Firma zleca pomiar, uczelnia go wykonuje i wystawia fakturę. To bywa pożyteczne, również przy tworzeniu nowych technologii. Ale jeśli na tym poprzestajemy, tracimy największą wartość. Siłą naukowców jest odkrywanie. Co więcej, naukowiec na uczelni, z obowiązkami dydaktycznymi, administracyjnymi i własnymi projektami, nie będzie tak efektywny jak firma nastawiona na jeden cel.

Inicjatywa z drugiej strony napotyka podobne problemy. Naukowiec przez lata, bez kontaktu z przemysłem, pracuje nad rozwiązaniem i na końcu tej drogi słyszy, że to nie odpowiada potrzebom firmy. Patent trafia do szuflady; w statystykach przybywa punktów, a rzeczywistość skrzeczy. Biznes również ma tu swój rachunek sumienia. Zbyt często czeka na gotową technologię, sprawdzoną i pozbawioną ryzyka. Najlepiej tanią. Współpraca wymaga jednak zaangażowania, zanim nadejdzie sukces.

Jednocześnie badania podstawowe, które trafniej byłoby nazwać eksploracyjnymi, traktujemy jak miraż, kosztowny luksus. To błąd. Właśnie one są źródłem pomysłów, z których może narodzić się nowa technologia. Leki oparte na GLP-1, które przyniosły miliardowe zyski i wpłynęły na zdrowie i komfort życia ludzi na całym świecie, wyrosły z dekad badań podstawowych, napędzanych wyłącznie ciekawością.

Jeśli nie będziemy eksplorować, z czasem nie będzie czego wdrażać. Jeśli przy badaniach aplikacyjnych nie zaczniemy wcześniej rozmawiać z biznesem, kolejne pomysły skończą w szufladzie.

Przekleństwo punktacji

Problem tkwi również w samym systemie uprawiania nauki w Polsce. Zbyt często oceniamy naukowców po liczbie publikacji i patentów, a nie po jakości i znaczeniu ich pracy. Nie mam na myśli tylko wpływu na gospodarkę, ale również na sam postęp nauki światowej. Nie każde ważne odkrycie musi mieć klienta w ciągu roku.

Taki system nagradza przyczynkarstwo i bylejakość, czego żaden system finansowania nie udźwignie. Potrzebujemy zachęt dla naukowców, ale i dla instytucji naukowych do wspierania ambicji w podejmowaniu badań przełomowych oraz oceny tego, co rzeczywiście odkryto, zamiast wartości z tabeli. To także zadanie środowiska naukowego. Odwagi, by mówić głośno, że coś jest słabe i nie bronić przeciętności tylko dlatego, że jest nasza.

Świat zmienia się szybciej niż kiedyś. Dzięki sztucznej inteligencji dobra nauka może stać się jeszcze lepsza. Słaba może zamienić się w masową produkcję tekstów, pisanych taniej i szybciej. Za taką naukę nie będzie chciał płacić ani podatnik, ani biznes. Taka nauka nie przełoży się na nowe technologie i nowe firmy.

Innowacja napędzana dotacjami

Państwo powinno wspierać innowacyjność. Bez dźwigni funduszy publicznych wiele ryzykownych projektów nie miałoby szans na realizację. To jednak nie oznacza, że każda dotacja przybliża nas do innowacji. Bez refleksji słuszna idea przekształca się w swoją własną karykaturę.

Wszystko zależy od tego, co oceniamy. Jeżeli patrzymy wyłącznie na wskaźniki, możemy przeoczyć brak efektu. Jeżeli sukces polega na prawidłowym rozliczeniu wydatków, powstaje miejsce dla firm, które żyją z dotacji. Kolejny projekt, kolejny wniosek, kolejne rozliczenie. Klient nie jest konieczny.

Nie znaczy to, że każdy grant ma kończyć się produktem wprowadzonym na rynek. Badania podstawowe powinny przynosić wiarygodną, wartościową wiedzę. Prace rozwojowe mają sprawdzać, czy rozwiązanie działa i czy można je zastosować. Im bliżej wdrożenia, tym ważniejsze staje się pytanie, kto będzie chciał z niego korzystać i za nie zapłacić.

Na każdym z tych etapów można ponieść porażkę mimo dobrej pracy. Trzeba jednak odróżnić uczciwie sprawdzony pomysł, który nie zadziałał, od przedsięwzięcia podtrzymywanego wyłącznie po to, żeby zdobyć następną dotację. Czasem dobrym wynikiem projektu jest decyzja, by nie wydawać na niego kolejnych pieniędzy.

Wyrocznia administracyjna

Współpraca nauki z biznesem często zależy nie od wartości pomysłu, lecz od tego, czy mieści się on w urzędowej interpretacji przepisów. Administracja, która powinna wspierać, staje się wyrocznią rozstrzygającą, czy w ogóle wolno wyruszyć w drogę. Decydentem, który żąda szczegółowego opisu całej podróży.

Plan jest potrzebny. Jeśli jednak we wniosku grantowym mam dokładnie przewidzieć, co będę robił za pięć lat, to albo udaję, albo nie planuję niczego odkryć. Badania mają przynosić wiedzę, która zmienia nasze pytania. Zmienia się również świat, a wraz z nim potrzeby i możliwości.

Tymczasem system zbyt często premiuje wierność harmonogramowi, zmianę kierunku traktuje jako problem do wyjaśnienia podczas kontroli, a ryzyko traktowane jest jako wada. Gdy miarą sukcesu staje się brak zastrzeżeń formalnych, najbezpieczniejszym wyborem jest podejmowanie zadań, których wynik znamy z góry.

Potrzebujemy odpowiedzialności za publiczne pieniądze. Ale także akceptacji ryzyka, możliwości zmiany metod, harmonogramu czy wydatków, jeśli wyniki badań to uzasadniają. Ktoś musi umieć takie uzasadnienie ocenić i wziąć odpowiedzialność za decyzję. Samo sprawdzenie zgodności z wnioskiem nie wystarczy. Ryzyko jest immanentną cechą innowacji. Eliminując je, eliminujemy szansę na przełom.

Rachunek straconych szans

W Europejskim Rankingu Innowacyjności z 2025 roku Polska zajęła piąte miejsce od końca w UE. Chociaż mam umiarkowane zaufanie do rankingów, pokazuje to, że trudno mówić o sukcesie. Rachunek obejmuje także pomysły, których nikt nie sprawdził, współpracę, która rozpadła się przed pierwszym eksperymentem i ludzi, którzy uznali, że swoje ambicje łatwiej zrealizują gdzie indziej.

Czy Polska może dołączyć do najbardziej innowacyjnych krajów Europy? Nie dowiemy się tego, finansując to, co bezpieczne i nagradzając to, co łatwo policzyć. Więcej pieniędzy jest potrzebne. Ale bez jakości kupimy za nie więcej przeciętności.