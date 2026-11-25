Czy wiedza może stać się elementem przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki?

Wiedza to jest pewna informacja, która może być o tyle istotna, że posiada jakąś wyjątkową charakterystykę. Jeżeli to jest nowa wiedza na przykład o zjawiskach fizycznych, tutaj widzę szansę na zdobycie przewagi, czy to w technologiach, czy usługach, jeżeli chodzi o ofertę Polski na tle gospodarek europejskich i światowych.

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Ale trzeba zapytać – z czego się bierze ta wiedza? Oczywiście jest wynikiem realizacji badań, z ośrodków naukowych. Ta wiedza jest o tyle wartościowa o ile ma szansę na wdrożenie i zamienia się na coś konkretnego, co w dalszej perspektywie, najprościej mówiąc udaje się sprzedać. I teraz wracamy do punktu wyjścia. Czy my w Polsce mamy taką wiedzę, która dawałaby przewagę, byłaby podstawą rozwoju technologii, usług, z którymi polskie firmy konkurowałyby na rynkach międzynarodowych?

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W mojej ocenie poziom tej wiedzy niekoniecznie daje nam jakieś specjalne przewagi. Przede wszystkim ze względu na niski procent finansowania badań. Niestety, nie mamy wielu, dzięki którym moglibyśmy zabłysnąć w środowisku biznesowym.

Skąd się bierze ta gorzka diagnoza?

Stoją za tym uwarunkowania historyczne. Poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego jest wciąż na poziomie nieco przekraczającym 1 proc. PKB, jednak zdecydowana większość tych środków jest przeznaczona na kształcenie. Czyli jest to tak naprawdę koszt poniesiony na sfinansowanie nauczycieli akademickich, ich wynagrodzeń w dydaktyce i koszt związany z utrzymaniem infrastruktury.

Oczywiście, musimy do tego dołożyć badania realizowane w sieci badawczej Łukasiewicz czy w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Ale ogólnie rzecz biorąc, raczej trudno się spodziewać, żeby z takich nakładów przyrastała w jakiś znaczący sposób wyróżniająca się wiedza. A więc innowacyjne pomysły o naukowych podstawach, które mogłyby być punktem wyjścia do tworzenia super zaawansowanych, nowych technologii.

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Ale może brakuje też ciśnienia ze strony biznesu?

Jeszcze jako dziekan spotykałem się z przedstawicielami biznesu i oni pytali wprost: pokażcie te pomysły. Jednak samo to, co powiem o pomyśle, to zbyt mało. Firmy oczekiwały, aby to większe ryzyko było po stronie środowiska naukowego, żeby pokazać już coś, co funkcjonuje. Że ten pomysł już został potwierdzony na drodze realizacji badań naukowych. Czyli to ciśnienie było i jest.

Mamy NCBR, gdzie większość programów jest skonstruowana w ten sposób, że to firma, która ma do rozwiązania określony problem, przychodzi z projektem oraz z partnerem reprezentującym środowiska naukowe i zdobywa projekt. Wtedy realizowane są pomysły już bardzo ściśle dedykowane temu, czego dana firma oczekuje.

Natomiast w tych krajach, które mają dużo więcej osiągnięć dotyczących innowacyjnej gospodarki, dla środowiska naukowego przeznacza się znacznie bardziej poważne środki niż u nas. Naukowcy realizują różne badania, rozwijają się, specjalizują się. Rozwijają swoje pomysły i kiedy mają swój wymiar technologiczny przejmują je firmy. Kiedy pomysły naukowców pozwalają się im rozwinąć, wracają do ośrodków naukowych i w większym procencie je finansują. Czyli to, co funkcjonuje w krajach zachodnich, to wieloletni proces, który w naszym kraju jest realizowany w znacznie skromniejszym zakresie.

Jakie ryzyka to rodzi?

Zobaczmy – nasze firmy sobie dobrze radziły na rynkach, mieliśmy przychody. Ale z czego? Nasz przemysł w większości miał charakter odtwórczy. Firma, która potrafiła solidnie podejść do procesu produkcyjnego, dołożyć pewne elementy atrakcyjności, plus tania siła robocza i środki produkcji – to była recepta na sukces. Powstawał produkt, który szedł na rynek i sobie dobrze radził, po prostu tworząc konkurencję dla podmiotów z innych krajów. Dzięki temu zbudowaliśmy całkiem solidną gospodarkę. Ale nie możemy na tym poprzestać, musimy zbudować cały system kreujący innowacyjność, przede wszystkim dzięki środowisku naukowemu. A na to potrzeba większego finansowania.

W Polsce mamy 70 tys. naukowców. To naprawdę nie są przypadkowi ludzie. Ale często brakuje projektów naukowych, które dałyby im porządne wynagrodzenie.

A czy to nie jest tak, że trochę źle celujemy? Myślimy w Polsce o tym, żeby rozwijać technologie kosmiczne czy AI. Tymczasem siłą naszej gospodarki jest na przykład przemysł spożywczy. Może tam powinna zostać skierowana ta innowacyjna energia?

Tylko, że trzeba pamiętać o branżach strategicznych z punktu widzenia kwestii funkcjonowania państwa. Nie mówię, że nie jest nią przemysł spożywczy, ale to także technologie dotyczące obronności, podwójnego zastosowania, energetyka czy zdrowie. Zawsze podkreślam, że to są wyjątkowe obszary funkcjonowania państwa. I teraz, jeżeli w tych obszarach przeanalizujemy nasz potencjał, to ile mamy wysublimowanych technologii związanych z bezpieczeństwem? Trochę lepiej wygląda świat cyfrowy, on od kilku lat zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie. Szczególnie ten związany z algorytmami sztucznej inteligencji. Ale też patrząc globalnie, tu też nie jesteśmy jacyś szczególnie mocni.

Energetyka - kupujemy elektrownie jądrowe, technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Własnej produkcji jest niewiele. Zdrowie? Nie mamy własnego robota medycznego. Faktem jest, że może powinniśmy zaczynać od spraw niszowych i próbować w tych niszowych tematach zaistnieć, rozwinąć to, co później będzie szło w kierunku bardziej masowych produktów i budowania silnych firm.

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Właśnie – może to nie jest kwestia pieniędzy, lecz zarządzania nimi?

Oczywiście nie porzucając obszarów strategicznych, warto jest rzeczywiście dokonać pogłębionej analizy tego, co jeszcze jest ważne, gdzie mamy szansę zbudować przewagi, które przy okazji w przyszłości zapewnią jak najwyższe wpływy do budżetu państwa.

Ale przecież już na obronność czy energetykę idą olbrzymie pieniądze. Co z tego ma nauka?

Na szczęście dużo z tych pieniędzy idzie na rozwój polskich firm, wiele projektów, które są realizowane i będą realizowane w ramach programu SAFE trafi do polskiego przemysłu. Ale dobrze byłoby, żeby te firmy chciały realizować więcej przedsięwzięć z polską nauką. Zdaję sobie sprawę, że często przemysł obronny pyta: co jako nauka jesteście w stanie nam zaoferować? Ja ze swoim zespołem w Katedrze Biomechatroniki Politechniki Śląskiej zrealizowaliśmy kilka projektów dla obronności państwa. Ale też mam świadomość tego, że kiedy pewnych rzeczy nie robiliśmy, to nie jesteśmy w stanie gwarantować, że sobie z tym wszystkim świetnie poradzimy. Tu jest pewien problem. Dzisiaj przemysł ma konkretne potrzeby - zróbcie nam to i to. A nauka nie potrafi odpowiedzieć natychmiast.

Istnieje jednak druga strona medalu. Mamy zbyt małą przestrzeń dla kreatywności naukowej, realizacji pomysłów i marzeń naukowców. A to jest kolebka innowacji, to się powinno dziać w laboratoriach i instytutach badawczych. Naukowiec powinien mieć finansowanie, które mu zapewnia godne życie, w laboratoriach robi fajne rzeczy, część z tego się do czegoś przyda, część nie, realizuje swoje fantazje. To z tego wychodzą technologie, które później są podstawą rozwoju gospodarki.

Tymczasem sfera nauki w Polsce została wpuszczona w sztywne ramy, gdzie ludzie nauki na uczelniach realizują absorbujący proces dydaktyczny, pewną przestrzeń do uprawiania nauki tworzy doktorat i habilitacja, ale jednocześnie naukowcy zużywają dużą część swojego potencjału na to, żeby robić te rzeczy, które stanowią źródło przychodu. Po to, żeby zapewnić sobie i rodzinie w miarę przyzwoity status ekonomiczny.

Jeżeli finansowanie nauki będzie wciąż na poziomie 1 proc. PKB, to będziemy stali w miejscu. Naukowcy chcą żyć na przyzwoitym poziomie. W momencie, gdy zaczynają współpracę z przemysłem, owszem, zarabiają, ale procują pod jedną czy drugą firmę. Nie mają wtedy przestrzeni na odkrywanie, budowanie jakiejś nowej wiedzy.

Co z tym zrobić?

Jednym z potrzebnych działań jest przygotowanie przestrzeni do finansowania badań stosowanych w oparciu o system grantowy. Na tego rodzaju badania w kraju jak nasz powinno się znaleźć rocznie 2-5 mld zł. Trzeba stworzyć cały system oceny pomysłów dotyczących badań stosowanych i później satysfakcjonującego stopnia ich realizacji. Wydaje się to niezbędne w kraju, gdzie wydajemy tyle pieniędzy na bezpieczeństwo czy na zdrowie. Być może warto powołać kolejną agencję - Narodowe Centrum Badań Stosowanych. Tylko budżet tej agencji powinien być naprawdę przyzwoity. Jeżeli nie agencja to może to być program, który byłby obsługiwany przez NCBR. Ważne, żeby fundusze, te wysokie fundusze, w 100 proc. były przeznaczone na badania stosowane.

Czy te fundusze pochodziłyby wyłącznie z państwowej kasy?

Oczywiście, że tak. Państwo musi zacząć finansować, uwolnić ten potencjał. Chodzi o to, żeby naukowiec, który ma zdolność rozwijania swoich pomysłów do wyższego poziomu gotowości technologicznej dostał finansowanie. Żeby nie był zmuszony do dawania korepetycji. Po pięciu latach dawania korepetycji, to on już będzie słabym naukowcem, już zawsze będzie dydaktykiem i koniec. Myślę, że takich przypadków w Polsce mamy wiele.

Dlatego muszą być środki na rozwój pomysłów. Wciąż mamy znakomitą młodą kadrę i część tej młodej kadry zdobywa tytuły naukowe, stanowi trzon kierownictwa różnych instytucji naukowych. To jest dobre, ale największy potencjał naukowiec ma w przedziale 10-15 lat po doktoracie. A dla takich ludzi w Polsce dramatycznie brakuje oferty. Brakuje finansowania dla ludzi z pomysłami, po doktoracie. Trzeba dać możliwości ludziom młodym godnego życia wyłącznie z działalności naukowej.

Trzeba im zbudować pewien fundament, który później przyniesie efekty. W nauce nie ma czegoś takiego, że efekt uzyskuje się natychmiast.

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Czy ten proces miałby dotyczyć badań stosowanych wszelkiego rodzaju, czy konkretnych kierunków?

Można by to spriorytetyzować. Na przykład w pierwszej kolejności otwieramy konkursy na technologię podwójnego wykorzystania, na obszary związane z priorytetami funkcjonowania państwa. Ale też bym nie zamykał innych obszarów, które może nie są wśród tych najważniejszych, ale jednocześnie ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, z punktu widzenia przychodów do budżetu państwa.

Czy w samym środowisku naukowym mamy otwartość na takie pomysły, wewnętrzną energię do ich realizacji?

Na pewno. W Polsce mamy 70 tys. naukowców. To naprawdę nie są przypadkowi ludzie. Selekcja tych ludzi od lat jest selekcją pozytywną, wybierani są ci najlepsi. Oczywiście nie każdy z nich robi spektakularną karierę naukową i to z wielu powodów. Duża część tych ludzi jest odrywana od takiej nauki, która mogłaby zbudować ich potencjał naukowy, w przełożeniu później na gospodarkę czy na rozwój społeczny. Nie mają propozycji ze strony państwa, by wejść w projekty naukowe, które dadzą im porządne wynagrodzenie. I ich potencjał naukowy się rozpływa, zwłaszcza, że często to są ludzie już na określonym poziomie wiedzy, doświadczenia, znają obce języki. Mają łatwość w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. I konkurencją dla tych dodatkowych źródeł powinna się stać propozycja i perspektywa ze strony państwa.