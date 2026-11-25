Materiał powstał we współpracy z Nestlé Polska

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Jak sprawić, żeby wiedza powstająca na uczelniach przekładała się na konkretne rozwiązania stosowane w biznesie? Jaką rolę w budowaniu takiego pomostu między nauką a praktyką odgrywa program #NestleDlaNauki?

Współpraca nauki z biznesem ma sens wtedy, gdy łączy dwie perspektywy: badawczą, która pozwala stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi, oraz biznesową, która pomaga rozpoznać wyzwania i ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań. Zależy nam, aby te dwa obszary wzajemnie się stymulowały, otwierając drogę innowacjom tak potrzebnym sektorowi rolno-spożywczemu. Dotyczy to nie tylko końcowych produktów, lecz także sposobu pozyskiwania surowców, współpracy z rolnikami i wpływu produkcji żywności na środowisko. Z tego powodu staramy się budować trwałe relacje ze środowiskiem akademickim. Chcemy lepiej rozumieć procesy ważne dla całego łańcucha wartości, wspólnie poszukiwać innowacji i sprawdzać, które z nich można wykorzystać w praktyce. Tę ideę realizuje program #NestleDlaNauki łączący młodych naukowców, ekspertów i biznes.

Zaczęli państwo od gleby, później przyszła woda, a dziś tematem programu #NestleDlaNauki jest bioróżnorodność. W jaki sposób angażujecie młodych ludzi w tę opowieść o przyszłości produkcji żywności?

Program opiera się na dwóch uzupełniających się formach współpracy, z których każda inaczej angażuje uczestników. Konkurs grantowy daje studentom i doktorantom możliwość samodzielnego zaprojektowania oraz przeprowadzenia badań dotyczących zagadnień istotnych dla sektora rolno-spożywczego. IDEATHON to z kolei intensywna praca interdyscyplinarnych zespołów, które wspólnie z mentorami opracowują pomysły odpowiadające na wyzwania określone dla danej edycji. Obie formuły są ważne: pierwsza pozwala pogłębiać wiedzę i weryfikować hipotezy, druga sprzyja wymianie perspektyw oraz szybkiemu rozwijaniu koncepcji.

Tematy kolejnych edycji #NestleDlaNauki tworzą spójną całość i są związane z rolnictwem regeneratywnym. Zaczęliśmy od zdrowia gleby i odpowiedzialnego gospodarowania wodą, a obecnie skupiamy się na bioróżnorodności w rolnictwie. Tegoroczny konkurs grantowy dotyczy m.in. monitorowania zmian zachodzących w ekosystemach, narzędzi ich pomiaru, wspierania regeneracji oraz edukacji konsumentów. Zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane: kondycja gleby, dostępność wody i różnorodność biologiczna wzajemnie na siebie oddziałują i mają wpływ na odporność produkcji rolnej.

Na realizację projektu w obecnej edycji można otrzymać grant w wysokości do 40 tys. zł, przy łącznej puli 80 tys. zł. Dla młodych naukowców to możliwość przejścia przez cały proces badawczy: od sformułowania pytania i opracowania metody, przez zebranie i analizę danych, po zaprezentowanie wyników przed grupą ekspertów.

Z perspektywy Nestlé istotne jest również to, że realizowane projekty mogą dostarczyć nowej wiedzy, wartościowych danych czy prototypów rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania, z którymi branża będzie mierzyć się przez kolejne lata. Program #NestleDlaNauki służy budowaniu trwałych relacji i tworzeniu pomostu pomiędzy światem akademickim a światem biznesu po to, by nauka mogła precyzyjnie odpowiadać na pytania płynące bezpośrednio z rynku, w tym przypadku z obszarów rolniczych, które zmagają się ze zmianami środowiskowymi i wymagają mądrej transformacji.

Grant może pomóc młodemu naukowcowi zrealizować ambitny pomysł badawczy. Ale co musi się wydarzyć, żeby na tym się nie skończyło? Czy takie wsparcie rzeczywiście może być początkiem trwałej współpracy nauki z biznesem?

Grant sam w sobie nie buduje długofalowej współpracy, ale może być jej bardzo dobrym początkiem. W przypadku #NestleDlaNauki punktem wyjścia jest konkretne wyzwanie, na które nauka może znaleźć odpowiedź. Kluczowe są wyniki badań oraz możliwość rzetelnej oceny, czy wypracowane rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie, wymaga kolejnych testów, czy prowadzi do nowych pytań. Dlatego ważna jest dla nas współpraca zespołów badawczych z ekspertami Nestlé, wzajemne poznawanie swoich potrzeb i ograniczeń oraz dzielenie się doświadczeniem. Nauka i biznes działają bowiem w innych rytmach i posługują się nieco innymi kryteriami sukcesu, dlatego warto tworzyć okazje do regularnej wymiany myśli, perspektyw. Jeśli dobrze przeprowadzony projekt staje się punktem wyjścia do kolejnych badań, pilotażu lub dalszego partnerstwa, wówczas grant rzeczywiście spełnia rolę impulsu.

Zmiana sposobu gospodarowania to nie tylko szansa na poprawę kondycji gleby, ale także konkretne koszty i ryzyko. Jak Nestlé wspiera rolników w tej transformacji i jaką rolę odgrywa w tym procesie nauka?

Rolnicy są jednym z kluczowych ogniw naszego łańcucha wartości. Od ich indywidualnych decyzji zależy w dużej mierze jakość surowców, z których wytwarzana jest żywność trafiająca na nasze stoły. Należy pamiętać, że dla gospodarstwa przejście na nowe praktyki rolnictwa regeneratywnego może się wiązać z pewnymi kosztami, koniecznością zdobycia wiedzy i ryzykiem, które trzeba uwzględnić. W związku z tym zmiana sposobu produkcji rolnej powinna odbywać się w partnerstwie z rolnikami, a nie polegać wyłącznie na stawianiu im wymagań. Rolą Nestlé jest zapewnianie wsparcia w postaci doradztwa, szkoleń, narzędzi, a także różnego rodzaju zachęt finansowych. Dążymy do tego, żeby transformacja przynosiła korzyści zarówno środowiskowe, jak i gospodarcze dla rolnika – ograniczała jego ryzyko związane ze zmianą sposobu gospodarowania.

W Polsce realizujemy kilka programów wspierających wdrażanie praktyk rolnictwa regeneratywnego. LENs wspiera producentów zbóż m.in. poprzez szkolenia i badania gleby. Thunder opiera się na wieloletnich relacjach z lokalnymi dostawcami jabłek i marchwi do zakładu w Rzeszowie, w którym powstają produkty Gerber. W działania angażują się nasze marki, ponieważ troska o jakość produktów zaczyna się na etapie pozyskiwania surowców. W ramach programu Thunder Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadził ocenę cyklu życia dla wybranych gospodarstw. Korzystamy również z analiz gleby i narzędzi pozwalających monitorować postępy. W tym obszarze również ściśle współpracujemy z rolnikami, którzy mówią nam, co sprawdza się w ich gospodarstwach. Nauka pozwala mierzyć i weryfikować efekty, a biznes może wspierać upowszechnienie najlepszych praktyk. Na takim połączeniu budujemy nasze podejście.

Czy firma o globalnej skali działania, taka jak Nestlé, może skutecznie wpływać na lokalne procesy?

Każda zmiana w sposobie gospodarowania ma znaczenie. Nawet niewielkie działania podejmowane w pojedynczym gospodarstwie dotyczące uprawy gleby, zarządzania wodą czy ochrony pożytecznych organizmów mogą z czasem obejmować kolejne gospodarstwa i całe lokalne łańcuchy dostaw. W Nestlé dysponujemy wiedzą, zasobami oraz doświadczeniem ekspertów, które pozwalają nam wspierać rolników we wdrażaniu rozwiązań korzystnych dla środowiska. To dla nas szczególnie ważne zobowiązanie, ponieważ produkcja naszej żywności zaczyna się właśnie od surowców dostarczanych przez rolników. Skala Nestlé pozwala nam wspierać wiele gospodarstw w stopniowym wdrażaniu zmian, nie oznacza to jednak, że każde rozwiązanie sprawdzi się wszędzie. Praktyki muszą odpowiadać lokalnym warunkom i potrzebom rolników. W tym procesie ważną rolę pełni podejście naukowe, rozwijane m.in. w programie #NestleDlaNauki. Chcemy wiedzieć, które działania przynoszą mierzalne korzyści i czy warto stosować je w kolejnych gospodarstwach. W ten sposób wpływ globalnej firmy może przekładać się na działania prowadzone w konkretnym miejscu, z udziałem lokalnych partnerów.

Co zmienia się na polu dzięki rolnictwu regeneratywnemu? Jak te procesy wpisują się we wspieranie bioróżnorodności?

Wbrew pozorom bioróżnorodność nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Obejmuje organizmy żyjące w glebie i nad nią, ich wzajemne zależności oraz warunki, które pozwalają ekosystemowi funkcjonować. O jej stanie współdecydują czynniki lokalne: sposób uprawy ziemi, gospodarowanie wodą czy obecność siedlisk dla owadów i ptaków w krajobrazie. Dlatego praktyki rolnictwa regeneratywnego wpływają na stan bioróżnorodności. Zachęcając rolników do stosowania bardziej zrównoważonych metod pozyskiwania surowców, wspieramy praktyki, które pomagają tworzyć korzystne warunki dla rozwoju różnych gatunków. Przykładowo ograniczanie intensywnej uprawy gleby sprzyja żyjącym w niej mikroorganizmom, stosowanie poplonów i zróżnicowanego płodozmianu wspiera jej żyzność, a odtwarzanie miedz, zadrzewień śródpolnych czy pasów kwietnych tworzy siedliska dla zapylaczy, ptaków i innych organizmów. Jednocześnie zależy nam na tym, aby skuteczność podejmowanych działań była potwierdzona naukowo. Właśnie dlatego bioróżnorodność jest tematem trzeciej edycji naszego programu #NestleDlaNauki – staramy się w niej odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób monitorować i mierzyć działania podejmowane na rzecz różnorodności biologicznej.

Jakim zapleczem badawczo-rozwojowym dysponuje Nestlé i jak wykorzystuje je w praktyce, również we współpracy ze światem nauki?

Badania i rozwój są jednym z fundamentów działalności Nestlé. Każdego roku przeznaczamy na ten obszar około 1,7 mld franków szwajcarskich, a w naszej globalnej sieci B+R pracuje około 4 tys. specjalistów. To zaplecze służy nie tylko rozwojowi produktów. Jak już wspominałem, duże znaczenie mają badania dotyczące przyszłości rolnictwa, jakości surowców i odporności systemu żywnościowego. W 2023 r. powstał Nestlé Institute of Agricultural Sciences, który zajmuje się m.in. roślinami i systemami upraw oraz poszukiwaniem rozwiązań możliwych do wykorzystania przez gospodarstwa. W Polsce uzupełniamy własne kompetencje współpracą ze środowiskiem naukowym. Jednym z przykładów jest inicjatywa #NestleDlaNauki. Innym – rozpoczętym właśnie – trzyipółletnie partnerstwo z BirdLife Europe, w którym polskim partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W gospodarstwach uczestniczących w badaniu monitorowane będą ptaki terenów rolniczych, motyle i dzikie pszczoły. Badacze porównają pola prowadzone z wykorzystaniem praktyk regeneratywnych i konwencjonalnych w podobnych warunkach, by lepiej rozumieć i mierzyć zmiany zachodzące w krajobrazie rolniczym. Tak rozumiemy potencjał B+R: jako połączenie własnych kompetencji, partnerstw naukowych i wiedzy zdobywanej bezpośrednio w terenie. Chcemy, aby przekładał się on na lepsze decyzje w naszym łańcuchu wartości i na praktyczne wsparcie dla rolników.

Materiał powstał we współpracy z Nestlé Polska