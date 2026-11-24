Firmy nie mogą już dłużej czekać z inwestycjami

Ambicje inwestycyjne średnich przedsiębiorstw ogranicza kilka czynników. To przede wszystkim regulacje, dotyczące m.in. środowiska, pozwoleń na budowę czy procesów inwestycyjnych, a także długotrwałość tych procesów oraz odpowiedzialność, często nawet karna, za raportowanie danych. Są to również bardzo wysokie ceny energii oraz niestabilność przepisów – mówi Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego.

