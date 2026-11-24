Local content to bardzo ważny program gospodarczy i przeciwwaga dla negatywnych doświadczeń globalizacji

Przed Polską inwestycje oznaczające wydanie gigantycznych pieniędzy na różne technologie, choćby w energetyce. Tylko Grupa Orlen w ciągu dekady planuje wydać na inwestycje ponad 350 mld zł. Pytanie, do kogo mają trafić te pieniądze. Czy do największych koncernów na świecie, czy jednak w jak największym stopniu do polskich firm, tak by mogły rozwijać moce przerobowe, zdobywać nowe kompetencje i certyfikacje, dzięki czemu urosną i zapłacą podatek w kraju, ale także będą miały większe szanse wyjść na rynek międzynarodowy – mówi Roman Kowszewicz, dyrektor wykonawczy ds. zakupów w Orlenie.

