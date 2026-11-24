Kolejny wysoki rangą urzędnik FBI ma odejść ze stanowiska. „The Washington Post”, powołując się na kilka osób znających sprawę, napisał, że przed końcem roku na emeryturę ma przejść zastępca dyrektora FBI Christopher Raia.

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50-letni Raia dołączył do Federalnego Biura Śledczego w 2003 roku jako agent specjalny. W styczniu powierzono mu nadzór nad bieżącą działalnością agencji. Zastąpił Dana Bongina, konserwatywnego komentatora i podcastera, który odszedł z FBI na początku roku.

Odejście Rai oznaczałoby, że na stanowisku zastępcy dyrektora spędził mniej niż rok. Wcześniej, we wrześniu, z funkcji zrezygnował Andrew Bailey, który pełnił funkcję drugiego zastępcy dyrektora. Było to nietypowe stanowisko, utworzone na potrzeby współpracy z Bonginem. FBI nie odpowiedziało na pytania „Washington Post” dotyczące planowanej emerytury Rai.

To kolejna strata kadrowa dla amerykańskiej służby. Od powrotu Donalda Trumpa do władzy FBI opuściło co najmniej 1,5 tys. agentów specjalnych. Wiele odejść było następstwem zwolnień i przymusowych redukcji zatrudnienia.

Część funkcjonariuszy objęły czystki kadrowe, których celem było zwiększenie lojalności FBI wobec Trumpa. Dotyczyło to m.in. agentów zaangażowanych w śledztwo dotyczące szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Inni stracili stanowiska, ponieważ ich obecność miała być źródłem napięć w coraz bardziej podporządkowanym ruchowi MAGA środowisku agencji.

Patel pod ostrzałem. Podróże, alkohol i problemy z dostępnością

Sam Kash Patel również znalazł się w centrum kontrowersji. Autorzy publikacji zarzucają mu m.in. wykorzystywanie samolotów FBI do licznych podróży po kraju na koszt podatników. Wśród opisywanych wyjazdów znalazły się wizyty w Las Vegas i Nashville, a także podróż na Uniwersytet Stanowy Pensylwanii (Penn State), gdzie Patel spotkał się ze swoją ówczesną partnerką, a obecnie narzeczoną, piosenkarką country Alexis Wilkins.

Kontrowersje wywołały również doniesienia dotyczące rzekomego nadużywania alkoholu przez szefa FBI. W lutym 2026 roku Patel pojawił się na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Nagranie, na którym pije piwo i świętuje zwycięstwo amerykańskiej reprezentacji hokejowej, szybko obiegło media. Patel tłumaczył później, że bawił się w gronie przyjaciół.

Według doniesień medialnych jego zachowanie miało jednak wpływać także na wykonywanie obowiązków. Patel miał regularnie spóźniać się na spotkania, opóźniać działania wymagające szybkiej reakcji, a z powodu spożywania alkoholu bywać nieosiągalny. Miało to budzić obawy o bezpieczeństwo narodowe, w tym ryzyko podatności dyrektora FBI na naciski ze strony obcych państw.

W kwietniu federalny sędzia oddalił pozew Patela o zniesławienie przeciwko byłemu funkcjonariuszowi FBI Frankowi Figliuzziemu. Wcześniej Figliuzzi powiedział w stacji MS NOW, że szef FBI znacznie częściej bywał widywany w klubach nocnych niż na siódmym piętrze waszyngtońskiej siedziby biura, gdzie znajduje się gabinet dyrektora.