Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego przez Oskara Szafarowicza w niedzielę 22 listopada na platformie X. Pracownik biura prasowego PiS napisał, że dwa dni wcześniej Mateusz Morawiecki miał spotkać się w „ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu” z premierem Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem. „Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu” – skomentował działacz PiS.

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Jak podaje Wirtualna Polska, do takiego spotkania nie doszło – ani na Podhalu, ani w Nowym Sączu, ani w żadnym innym miejscu w Polsce. Mimo to Szafarowicz nie usunął wpisu, nie opublikował sprostowania ani nie zamieścił przeprosin.

Wpis o rzekomym spotkaniu Morawieckiego z Tuskiem. Sprawa trafiła do sądu

Do usunięcia wpisu i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wezwał go Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus. Zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową, dając wcześniej Szafarowiczowi możliwość dobrowolnego usunięcia wpisu. Działacz PiS nie skorzystał jednak z tego wezwania.

W konsekwencji – jak informuje Wirtualna Polska – Paweł Jabłoński, występując w imieniu Mateusza Morawieckiego, złożył przeciwko Szafarowiczowi pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pełnomocnik byłego premiera domaga się usunięcia wszystkich wpisów dotyczących rzekomego spotkania Morawieckiego i Tuska ze Zbigniewem Jakubasem, a także opublikowania oświadczenia i przeprosin. Miałyby one pozostać widoczne na koncie Szafarowicza przez miesiąc. Przez pierwsze siedem dni wpis z przeprosinami miałby być przypięty na jego profilu.

Jabłoński domaga się ponadto wpłaty 30 tys. zł na rzecz Caritas Polska oraz zwrotu kosztów procesu.