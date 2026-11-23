Oskar Szafarowicz
Na prawicy panuje taka jedność, że kamień na kamieniu nie zostanie. Tak w skrócie można podsumować atmosferę, która panuje po prawej stronie od niedzielnego wieczora, kiedy to działacz Prawa i Sprawiedliwości Oskar Szafarowicz (z racji prowadzenia programu w TV Republika czasem dla niepoznaki nazywany dziennikarzem) zamieścił wpis, z którego wynika, że w Nowym Sączu miało dojść do spotkania Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem.
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