Na prawicy panuje taka jedność, że kamień na kamieniu nie zostanie. Tak w skrócie można podsumować atmosferę, która panuje po prawej stronie od niedzielnego wieczora, kiedy to działacz Prawa i Sprawiedliwości Oskar Szafarowicz (z racji prowadzenia programu w TV Republika czasem dla niepoznaki nazywany dziennikarzem) zamieścił wpis, z którego wynika, że w Nowym Sączu miało dojść do spotkania Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem.