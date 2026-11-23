Donald Tusk
Tusk nie chce oddać Rady Mediów Narodowych
10 grudnia wygasa kadencja Roberta Kwiatkowskiego w Radzie Mediów Narodowych. Jego następcę wskaże Karol Nawrocki spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa najliczniejsze kluby opozycyjne, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus.
Taka zmiana byłaby o tyle istotna, gdyż wtedy troje członków z pięcioosobowego organu byłoby związanych z obecną opozycją.
Partie nie wybrały jeszcze swoich kandydatów. Jak podaje RMF FM, w sejmowych kuluarach pojawia się nazwisko Krzysztofa Czabańskiego, który był już przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.
Pod decyzją prezydenta o mianowaniu nowego członka RMN konieczna jest kontrasygnata premiera. Tu jednak może pojawić się kolejny konflikt na linii Karol Nawrocki – Donald Tusk, bo szef rządu nie jest do tego skłonny.
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- Donald Tusk nie pozwoli, aby rada znów zaczęła mu wierzgać. I tak sytuacja mediów publicznych jest dziś mocno niepewna. Brak kontrasygnaty zapewne otworzy kolejny front na linii prezydent-premier, ale nie ma co ryzykować – mówi rozmówca RMF FM z rządu.
Prace Rady Mediów Narodowych obecnie i tak są sparaliżowane. Jej przewodniczący Wojciech Król na początku listopada trafił na trzy miesiące do aresztu. Zgodnie z ustawą tylko on może zwołać posiedzenie RMN.
Rada Mediów Narodowych to organ, który powstał w 2016 r. i jego zadaniem jest powoływanie oraz odwoływanie zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W jej skład wchodzi pięć osób. Obecnie są to: Wojciech Król (do niedawna KO), Marek Rutka (kiedyś Lewica, obecnie KO), Robert Kwiatkowski (kiedyś Lewica, obecnie Nowa Fala Joanny Senyszyn), Joanna Lichocka (PiS) i Piotr Babinetz (PiS).
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