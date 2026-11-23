Funkcjonariusz policji przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie został przetransportowany bezpośrednio po unieszkodliwieniu zamachowca.

Reklama Reklama

Mężczyzna został trzykrotnie postrzelony przez zamachowca i znajdował się w ciężkim, ale stabilnym stanie.

Zamach w Krakowie. Policjant Jakub Kulik wyszedł ze szpitala

Informację o wypisaniu policjanta ze szpitala, jak podaje Gazeta Krakowska, potwierdził prof. Grzegorz Gajos, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz pełnomocnik dyrektora szpitala ds. edukacji i współpracy z mediami. Nie są znane szczegóły dotyczące dalszego leczenia i rekonwalescencji policjanta.

Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym, a następnie wzdłuż ulic Grodzkiej i Krakowskiej. 24-letni Michał Okiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Dietla, tam też ciężko ranił dwóch unieszkodliwiających go policjantów. Michał O. nie przeżył.

W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.