Funkcjonariusz policji przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie został przetransportowany bezpośrednio po unieszkodliwieniu zamachowca.
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Prokuratura ustaliła trasę przejazdu zamachowca, który w centrum Krakowa zabił sześć osób, a 15 kolejnych zranił. Śledczy nadal szukają nagrań z mo...
Mężczyzna został trzykrotnie postrzelony przez zamachowca i znajdował się w ciężkim, ale stabilnym stanie.
Informację o wypisaniu policjanta ze szpitala, jak podaje Gazeta Krakowska, potwierdził prof. Grzegorz Gajos, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz pełnomocnik dyrektora szpitala ds. edukacji i współpracy z mediami. Nie są znane szczegóły dotyczące dalszego leczenia i rekonwalescencji policjanta.
Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym, a następnie wzdłuż ulic Grodzkiej i Krakowskiej. 24-letni Michał Okiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Dietla, tam też ciężko ranił dwóch unieszkodliwiających go policjantów. Michał O. nie przeżył.
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Zwłoki mężczyzny, który w sobotę 7 listopada otworzył ogień do ludzi na krakowskim Starym Mieście, zostały odebrane przez jego rodzinę z zakładu me...
W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.
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