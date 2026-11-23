We wpisie opublikowanym w poniedziałek na portalu X policja poinformowała, że zawiadomienie dotyczy nieprawdziwych informacji na temat grupy funkcjonariuszy, rozpowszechnianych na antenie Telewizji Republika oraz w mediach społecznościowych.

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„Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach, a służą budowaniu fałszywej narracji podważającej zaufanie do formacji” – podkreślono w komunikacie.

Policja zaznaczyła, że funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem. Jak dodano, podważanie ich wiarygodności na podstawie nieprawdziwych przekazów godzi nie tylko w dobre imię konkretnych osób, lecz także w zaufanie do całej formacji i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Doniesienia o „grupie R”. Poseł PiS pyta, MSWiA zapowiada kroki prawne

Według doniesień mediów prawicowych, w tym Telewizji Republika, miała istnieć nieformalna „grupa R”, której członkowie mieli podejmować działania wymierzone w stację. W jej skład mieli rzekomo wchodzić m.in. politycy, w tym szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Sprawa była poruszana również w Sejmie przez m.in. posła PiS Macieja Małeckiego. W odpowiedzi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział kroki prawne wobec rozpowszechniających te zarzuty.