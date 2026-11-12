Około godz. 11 w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z postanowieniem prokuratury dotyczącym żądania wydania zapisu emitowanych materiałów.

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Pracownicy Republiki odczytali na wizji część dokumentów. Wynika z nich, że śledczy domagają się plików „zawierających zapis wyemitowanego programu na kanale Telewizja Republika zawierających sygnał poemisyjny z dnia 16 października obejmującego emisję programu na wskazanym kanale w godzinach 12–14.59 dotyczących emisji relacji z wydarzeń mających miejsce przed siedzibą TK”.

- Jesteśmy na miejscu, działamy na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - przekazała rp.pl starsza aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

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Sakiewicz oskarża policję o udział w „zamachu stanu”

Pracownicy Republiki nie chcieli wydać dokumentów i wdali się w kłótnię z policjantami. - W Polsce trwa „zamach stanu” organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić? - pytał redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Przekonywano także, że szef KGP Marek Boroń ma „potencjalne zarzuty” w sprawie rzekomego zamachu stanu.

Kaczyński: Tusk dąży do likwidacji wolności słowa

W obronie Republiki stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zamieścił wpis na portalu X. „Boją się prawdy! Boją się wolnych mediów! Dzień po największym w historii Marszu Niepodległości, sukcesie Polski patriotycznej, do Telewizji Republika wchodzą funkcjonariusze Kierwińskiego. To nie przypadek!” - napisał.

„To konsekwentne dążenie Tuska do likwidacji w Polsce wolności słowa, praworządności i demokracji, a ostatecznie także do pozbawienia państwa polskiego suwerenności i przekształcenia go w swego rodzaju kolonię. Dlaczego? Bo takie są plany w Brukseli, a przede wszystkim w Berlinie” - dodał.

„Przypomnijcie sobie wypowiedzi z 2023 roku Niemca Klausa Bachmanna o konieczności stosowania wszystkich metod państwa policyjnego. To się dzieje na naszych oczach” - napisał Kaczyński.

Minister Marcin Kierwiński złożył zawiadomienie

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński 16 października złożył zawiadomienie ws. zniesławienia funkcjonariuszy policji przez Republikę. Tego dnia doszło do przepychanki z udziałem funkcjonariuszy i jednego z mężczyzn w budynku, gdzie mieści się biuro Adama Borowskiego. Mężczyzna popchnął policjantkę, która doznała urazu głowy.

Republika w swoich relacjach twierdziła, że doszło do „ataku” na biuro Borowskiego. Stacja ujawniła też wizerunek policjantki i zachęcała widzów do jej zidentyfikowania.