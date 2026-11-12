Jak podaje TVN24, rozmowy na temat ewentualnego odwołania Krajewskiego mają związek z publikacjami medialnymi na temat Daniela Puławskiego, który jest kolegą ministra i pełni funkcję jego społecznego doradcy. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim działalności Puławskiego, jego powiązań politycznych i biznesowych oraz możliwego konfliktu interesów. Przedstawiciele PSL mają obawiać się kolejnych doniesień dotyczących tej sprawy.

Reklama Reklama

PSL rozważa dymisję Stefana Krajewskiego. Powodem doniesienia o jego doradcy

Sprawę działalności Daniela Puławskiego opisano w programie „Czarno na białym”. Ujawniono w nim, że Puławski uczestniczył w spotkaniu prywatnego właściciela nieruchomości z burmistrzem Mikołajek na Mazurach. Rozmowa dotyczyła prywatnej inwestycji, a doradca ministra towarzyszył inwestorowi, który jest jego kuzynem.

Podczas spotkania Puławski powoływał się na swoją funkcję doradcy ministra rolnictwa oraz przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego – podaje stacja.

Dalsze ustalenia reporterów wskazały na kolejne powiązania polityczno-biznesowe doradcy. W związku z ujawnionymi informacjami pojawiły się pytania o możliwość występowania konfliktu interesów oraz przejrzystość działań osób z najbliższego otoczenia Stefana Krajewskiego.

Czytaj więcej Rolnictwo Ile pieniędzy dla rolników? Płatnicy netto chcą ciąć dopłaty Rolnictwo walczy w UE o pieniądze z innymi priorytetami. Oszczędne kraje chcą cięć w nowej perspektywie budżetowej UE, związki rolnicze straszą, że...

Firma związana z rodziną Daniela Puławskiego otrzymuje zamówienia od instytucji publicznych

Informacje dotyczące otoczenia ministra rolnictwa przedstawili także Dominika Długosz z „Newsweeka” i Mariusz Gierszewski z Radia Zet. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że przedsiębiorstwo powiązane z rodziną Daniela Puławskiego otrzymuje kilkanaście zamówień od instytucji publicznych, w szczególności tych związanych z PSL.

Firma ma regularnie wykonywać zlecenia między innymi dla Muzeum Wojska Polskiego, które podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. Resortem kieruje polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wśród klientów przedsiębiorstwa znajduje się również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), którym zarządza związany z PSL Henryk Smolarz.

Czytaj więcej Rolnictwo Rząd otwiera nową pomoc dla rolników. Setki milionów na paliwo i nawozy Rząd szykuje dodatkowe dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 gr na litr, co razem ze zwrotem akcyzy da 2 zł na litrze. Minister ro...

Stefan Krajewski może stracić stanowisko. W PSL trwają rozmowy o jego przyszłości

Według ustaleń TVN24 kolejne publikacje dotyczące działalności społecznego doradcy ministra wywołały niepokój w Polskim Stronnictwie Ludowym. Politycy ugrupowania obawiają się ujawnienia następnych informacji i dlatego rozważają odwołanie Stefana Krajewskiego.

W sprawie przyszłości ministra nie podjęto jednak jeszcze ostatecznej decyzji. Nie oznacza to jednak, że w Polskim Stronnictwie Ludowym nie pojawiły się już pierwsze propozycje dotyczące ewentualnego następcy Stefana Krajewskiego. Według ustaleń TVN24 wśród najczęściej wymienianych kandydatów znajdują się poseł Jarosław Rzepa, europoseł Krzysztof Hetman oraz poseł Marek Sawicki.