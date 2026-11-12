„Anthony Clark zmarł wczoraj. Był niesamowicie zabawnym facetem” – napisał Mike O’Malley 11 listopada na portalu X.

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Nie żyje Anthony Clark, gwiazda serialu „Tak, kochanie”

W dalszej części wpisu poświęconego Clarkowi jego przyjaciel wspomniał moment, w którym zobaczył go po raz pierwszy. „Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych spotykaliśmy się z żoną Lisą, Anthony był już sławny w Bostonie i regularnie wyprzedawał bilety na swoje występy komediowe. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy go w klubie »The Comedy Connection«, śmialiśmy się bez końca. Był naprawdę wyjątkowy – należał do tych komików, którzy śmieją się razem z publicznością z absurdalności swoich opowieści i spostrzeżeń. Byłem jego fanem, zanim zostaliśmy przyjaciółmi” – wspomniał Mike O’Malley.

Dodał również, że rozmawiał z Clarkiem przez telefon trzy tygodnie przed jego śmiercią. „Znów sprawił, że śmialiśmy się do łez. […] Spoczywaj w pokoju, Tony” – zakończył swój wpis przyjaciel zmarłego aktora.

Jak podał amerykański serwis Deadline, Anthony Clark zmarł z powodu powikłań po zapaleniu płuc.

Anthony Clark zyskał sławę dzięki roli w serialu „Tak, kochanie”

Anthony Clark urodził się w 1964 r. w Lynchburgu w stanie Wirginia. Jako dziecko występował w musicalach. W 1986 r. ukończył Emerson College w Bostonie.

Anthony Clark swoją karierę rozpoczynał jako komik standupowy. W 1995 r. wystąpił w programie HBO dla młodych komików „Young Comedians”. W latach 90. XX wieku zagrał też w dwóch serialach telewizyjnych – „Boston Common” oraz „Soul Man”.

Clarka można było zobaczyć również w epizodycznych rolach w kilku filmach. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak „Amerykańskie psy”, „W pogoni za sukcesem” czy „Twierdza”.

Anthony Clark największą sławę zyskał jednak dzięki roli w serialu „Tak, kochanie”, który emitowany był w Stanach Zjednoczonych na antenie CBS w latach 2000–2006. Polscy widzowie mogli oglądać produkcję m.in. na antenie Comedy Central. Serial, który doczekał się łącznie sześciu sezonów i 122 odcinków, opowiadał o losach dwóch małżeństw mających różne podejście do życia, w tym do rodzicielstwa. Anthony Clark w produkcji wcielał się w rolę Gregory’ego Thomasa „Grega” Warnera, za którą w 2004 r. nominowany został do Young Artist Award.