„Anthony Clark zmarł wczoraj. Był niesamowicie zabawnym facetem” – napisał Mike O’Malley 11 listopada na portalu X.

Czytaj więcej

Stacy Keach
Społeczeństwo
Nie żyje Stacy Keach, gwiazda „Mike Hammer”. Amerykański aktor zmarł pod Warszawą

Nie żyje Anthony Clark, gwiazda serialu „Tak, kochanie”

W dalszej części wpisu poświęconego Clarkowi jego przyjaciel wspomniał moment, w którym zobaczył go po raz pierwszy. „Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych spotykaliśmy się z żoną Lisą, Anthony był już sławny w Bostonie i regularnie wyprzedawał bilety na swoje występy komediowe. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy go w klubie »The Comedy Connection«, śmialiśmy się bez końca. Był naprawdę wyjątkowy – należał do tych komików, którzy śmieją się razem z publicznością z absurdalności swoich opowieści i spostrzeżeń. Byłem jego fanem, zanim zostaliśmy przyjaciółmi” – wspomniał Mike O’Malley.

Dodał również, że rozmawiał z Clarkiem przez telefon trzy tygodnie przed jego śmiercią. „Znów sprawił, że śmialiśmy się do łez. […] Spoczywaj w pokoju, Tony” – zakończył swój wpis przyjaciel zmarłego aktora.

Jak podał amerykański serwis Deadline, Anthony Clark zmarł z powodu powikłań po zapaleniu płuc.

Czytaj więcej

Jay Rockefeller nie żyje
Polityka
Jay Rockefeller nie żyje. Polityk z wpływowej rodziny miał 89 lat

Anthony Clark zyskał sławę dzięki roli w serialu „Tak, kochanie”

Anthony Clark urodził się w 1964 r. w Lynchburgu w stanie Wirginia. Jako dziecko występował w musicalach. W 1986 r. ukończył Emerson College w Bostonie.

Anthony Clark swoją karierę rozpoczynał jako komik standupowy. W 1995 r. wystąpił w programie HBO dla młodych komików „Young Comedians”. W latach 90. XX wieku zagrał też w dwóch serialach telewizyjnych – „Boston Common” oraz „Soul Man”.

Clarka można było zobaczyć również w epizodycznych rolach w kilku filmach. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak „Amerykańskie psy”, „W pogoni za sukcesem” czy „Twierdza”.

Anthony Clark największą sławę zyskał jednak dzięki roli w serialu „Tak, kochanie”, który emitowany był w Stanach Zjednoczonych na antenie CBS w latach 2000–2006. Polscy widzowie mogli oglądać produkcję m.in. na antenie Comedy Central. Serial, który doczekał się łącznie sześciu sezonów i 122 odcinków, opowiadał o losach dwóch małżeństw mających różne podejście do życia, w tym do rodzicielstwa. Anthony Clark w produkcji wcielał się w rolę Gregory’ego Thomasa „Grega” Warnera, za którą w 2004 r. nominowany został do Young Artist Award.