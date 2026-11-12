Zdaniem szwedzkiego eksperta wojskowego, coraz więcej wskazuje na to, że losy wojny w Ukrainie mogą się rozstrzygnąć w drugim kwartale przyszłego roku. Szczegóły rozmowy opisuje portal Puls Biznesu.

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Kiedy może się zakończyć wojna w Ukrainie? Ekspert podaje termin

Podpułkownik Johan Huovinen, wykładowca strategii wojskowej ze Szwedzkiej Akademii Obrony, odniósł się do słów przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, który na początku listopada stwierdził, że wojna w Ukrainie zakończy się „w ciągu kilku miesięcy”. Według prognoz eksperta może to nastąpić wiosną 2027 r.

– Sądzę, że wojna zakończy się w drugim kwartale 2027 r. Rosja, USA i Europa zaczną wówczas na nowo kreślić porządek ustalony w Akcie końcowym z Helsinek z 1975 r. Nie dojdzie do formalnego porozumienia pokojowego, lecz do zamrożenia konfliktu wzdłuż obecnej linii frontu, podobnie jak miało to miejsce w Korei czy na Cyprze – powiedział podpułkownik Johan Huovinen, wykładowca strategii wojskowej w Szwedzkiej Akademii Obrony.

Scenariusz zakończenia walk

Według podpułkownika Johana Huovinena, dojdzie do zamrożenia obecnej linii frontu. Rosja utrzyma kontrolę nad dotychczas okupowanymi terytoriami, ale bez ich formalnego uznania przez Kijów i Zachód.

– Nie dojdzie do formalnego przekazania tych ziem Rosji, lecz jedynie do zamrożenia linii frontu. Na takie rozwiązanie otwarty był również sam Wołodymyr Zełenski. Zamrożenie konfliktu pozwoliłoby przyszłemu pokoleniu zająć się kwestią ostatecznego uregulowania statusu spornych terytoriów już po odejściu Putina z Kremla – wyjaśnia Johan Huovinen.

Ukraina otrzymałaby natomiast od Stanów Zjednoczonych i Europy gwarancje bezpieczeństwa oraz otwartą drogę do członkostwa w Unii Europejskiej.

Stawką nowy układ bezpieczeństwa w Europie

Huovinen zwraca uwagę, że ciężar dyskusji przesuwa się obecnie z samego zawieszenia broni na kształt powojennego ładu w Europie. Jego zdaniem, celem Putina jest ponowne wytyczenie mapy bezpieczeństwa określonej w Akcie końcowym z Helsinek z 1975 r.

– Kreml rozpocznie od żądania, by NATO wróciło do granic z 1997 r. Oczywiście Zachód musiałby w tej kwestii pójść na ustępstwa. Mógłby natomiast argumentować, że nie ma potrzeby utrzymywania brygad wojskowych na przykład w krajach bałtyckich ani amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Wojna w Ukrainie potrwa jeszcze przez część 2027 r., ale wiele wskazuje na to, że uda się zakończyć ją w drugim kwartale – powiedział szwedzki ekspert.

Odmienne stanowisko eksperta. Putin czuje „sprzyjający wiatr z Waszyngtonu”

Z prognozą bliskiego wygaszenia konfliktu nie zgadza się inny szwedzki analityk, podpułkownik Joakim Paasikivi, doradca geopolityczny kancelarii Mannheimer & Swartling.

– W ostatnim czasie nie pojawiło się nic, co wskazywałoby na możliwość zawarcia porozumienia pokojowego lub ogłoszenia zawieszenia broni w najbliższym czasie – uważa ekspert. – Fakt, że Łukaszenka jest jednym z najsprawniejszych politycznych ekwilibrystów w Europie, nie oznacza jeszcze, że potrafi trafnie przewidywać rozwój wydarzeń politycznych – dodaje analityk.

Zdaniem Paasikiviego Putin nie planuje w najbliższym czasie przerwania ostrzałów Ukrainy, ponieważ odbiera ruchy Donalda Trumpa jako sprzyjające mu sygnały. – Ma poczucie, że sprzyja mu wiatr z Waszyngtonu – ocenia Joakim Paasikivi.