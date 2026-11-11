Jak informuje Axios, powołując się na dwa źródła zaznajomione z negocjacjami, wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przedstawili rosyjskim negocjatorom propozycję przygotowania nowego dokumentu dotyczącego bezpieczeństwa w Europie.

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Czego USA oczekują od Rosji?

Moskwa miałaby w nim uwzględnić własne obawy i żądania, ale jednocześnie przedstawić konkretne, wzajemne działania służące deeskalacji. Chodzi przede wszystkim o przekonanie europejskich państw, że Rosja nie zamierza ponownie ich zaatakować.

Amerykanie argumentowali, że sytuacja międzynarodowa znacząco zmieniła się od 2021 roku, kiedy Władimir Putin przedstawił administracji Joe Bidena swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa. Rosyjscy negocjatorzy przywoływali tamten list, twierdząc, że inwazja na Ukrainę była konsekwencją braku odpowiedzi Waszyngtonu na rosyjskie obawy.

Witkoff i Kushner chcą również, by Putin zgodził się na udział przedstawicieli europejskich państw w kolejnej rundzie rozmów pokojowych.

Czego chce Rosja?

Moskwa od lat zabiega o porozumienie dotyczące europejskiego bezpieczeństwa, które ograniczyłoby rozszerzanie NATO i zmniejszyło obecność wojskową Sojuszu w Europie Wschodniej. Stany Zjednoczone wcześniej odrzucały te postulaty, ale teraz – jak zauważa Axios – administracja Trumpa wydaje się dopuszczać rozmowy na ten temat w ramach szerszego porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie.

Władimir Miedinski, doradca Putina i szef rosyjskiej delegacji, potwierdził, że stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa w Europie było jednym z głównych tematów rozmów w Abu Zabi. Mówił o potrzebie zbudowania sprawiedliwego, nowoczesnego ładu, który nie będzie naruszał bezpieczeństwa żadnego państwa.

Rosja nie zamierza jednak na razie zgodzić się na udział Europejczyków w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Miedinski oskarżył przywódców części europejskich państw o wprowadzanie Ukraińców w błąd, wykorzystywanie ich i przyczynianie się do śmierci cywilów. Stwierdził, że nie rozumie, o czym miałby z nimi rozmawiać.

„Na Ukrainie pękł wrzód”. Jak przebiegały rozmowy?

Według źródła Axios obecnego podczas spotkań rozmowy rosyjskiej i ukraińskiej delegacji w Abu Zabi były napięte, a momentami bardzo emocjonalne. Obie strony przedstawiały wzajemne pretensje po dziewięciu miesiącach bez bezpośrednich negocjacji.

Witkoff i Kushner próbowali łagodzić atmosferę, przekonując delegacje, że celem spotkania jest wypracowanie możliwych rozwiązań, które następnie zostaną przedstawione przywódcom obu państw. Z czasem dyskusja stała się bardziej konstruktywna.

– Rozmowy były dość trudne – przyznał Kushner po zakończeniu spotkań. Z kolei ukraiński negocjator Dawid Arachamia powiedział, że Rosjanie przyjechali z bardzo sztywnymi instrukcjami, których złagodzenie było trudne, ale ostatecznie rozmowy zakończyły się produktywnie.

Miedinski przedstawił przy tym własną interpretację wojny. – Na Ukrainie po prostu pękł wrzód. Leczenia wymaga cały organizm – sam plaster tu nie pomoże – stwierdził. Ta metafora, wyjaśnia Axios, sugeruje, że Moskwa traktuje konflikt nie jako odosobniony problem, lecz element znacznie szerszego kryzysu bezpieczeństwa.

Europa musi uczestniczyć w nowym układzie

Administracja Trumpa chce prowadzić równolegle negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie i nowego systemu bezpieczeństwa między Rosją a Europą. Samo wdrożenie porozumienia dotyczącego europejskiego ładu miałoby jednak nastąpić dopiero po zakończeniu wojny.

Waszyngton przekazał europejskim państwom, że nie zawrze z Rosją porozumienia w sprawie bezpieczeństwa bez zgody Europy i Ukrainy. Stany Zjednoczone nie zamierzają też przyznawać Moskwie prawa weta w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa europejskiego.

Axios podkreśla, że Amerykanie liczą, iż dopuszczenie europejskich przedstawicieli do rozmów pokojowych zwiększy gotowość ich rządów do negocjowania szerszego porozumienia z Rosją jeszcze przed zakończeniem wojny.

Europejscy dyplomaci przyznają jednak, że pomysł nowego układu bezpieczeństwa z Moskwą budzi poważne zastrzeżenia i rodzi wiele pytań. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiadała wcześniej, że Europa będzie rozmawiać o nowej architekturze bezpieczeństwa dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie.