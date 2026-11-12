W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta krytykował relację Telewizji Republika z sobotniego zamachu w Krakowie.

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– Na pewno została przekroczona granica dobrego smaku – powiedział Rafał Leśkiewicz.

Podkreślał, że zamach był wyjątkową sytuacją w historii Polski i był to „szok dla wszystkich Polaków”.

– Być może, nikogo nie usprawiedliwiam, część komentatorów była w emocjach i komentowała na bieżąco te wydarzenia. Ale na pewno nikt nie powinien mówić, że tam nie było policji, że policja uciekła, że policja była w tym czasie w Warszawie i dlatego nie było ich na rynku w Krakowie. To były nieodpowiedzialne słowa, bo nikt nie wie, poza policjantami, poza komendantem wojewódzkim i miejskim, gdzie byli policjanci i co robili – mówił.

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Leśkiewicz o zamachu w Krakowie: policja wyciągnęła wnioski

Zaznaczył, że odnosi się do słów Sakiewicza „krytycznie”. – Policjanci pokazali, jaki był czas reakcji, jak szybko zareagowano. Oczywiście, można dyskutować nad tym, czy policjantów na rynku w Krakowie powinno być więcej, bo mamy stan alarmowy BRAVO, więc to też wymaga określonych działań i delegowania odpowiednich sił policyjnych i służb w miejsca skupisk ludności – mówił.

– Policja wyciągnęła wnioski, widzimy więcej policjantów na ulicy, widzimy blokady – podkreślił.

Dodał, że ma wielki szacunek do policjantów, którzy unieszkodliwili napastnika w Krakowie.

Krytyka po relacji Sakiewicza

W sobotę po godz. 15 doszło do ataku w Krakowie. Sprawca jadąc autem strzelał do przypadkowych ludzi. Po kilkuminutowej akcji został zastrzelony przez policjantów na ulicy Dietla. W ataku zginęło sześć osób, wiele zostało też rannych, w tym dwóch policjantów. 25-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu. Jako jedni z pierwszych relację ze strzelaniny wyemitowała Telewizja Republika. Wszystko ze względu na zbieg okoliczności – nieopodal miejsca ataku odbywał się protest Klubów Gazety Polskiej przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym.

Wiele kontrowersji wywołała wypowiedź Tomasza Sakiewicza, który był na miejscu. Redaktor naczelny Republiki atakował policję. – Uciekli albo zostali wywiezieni – grzmiał.

– Widzę rannych, zabitych, zwłoki na rynku, lądujące helikoptery, karetki. I cały czas nie widzę policji ani jednego policjanta. To jest coś nieprawdopodobnego, tylko straż miejska. Gdzie się podziała policja? – mówił Sakiewicz. W momencie, gdy naczelny Republiki wymawiał te słowa, tuż za nim stał funkcjonariusz.

Sakiewicz przekonywał też swoich widzów, że policji brakuje, gdyż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, gdzie trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W związku z wypowiedzią Sakiewicza działania wyjaśniające wobec Republiki wszczęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skargi na stację złożyli m.in. policyjni związkowcy.