– Dziennikarz ma obowiązek sprawdzenia informacji (…) Zanim coś powiesz pamiętaj, że nie mówisz do siebie, tylko do ludzi – powiedział prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Odniósł się tym samym do relacji prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza z zamachu, do jakiego doszło w ostatni weekend w Krakowie.

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– Dowiedziałem się z Telewizji Republika, że jedną z ofiar zamachu w Krakowie jest redaktor Sakiewicz. Czegoś równie cynicznego nigdy nie słyszałem – przyznał prof. Kowalski.

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Telewizja Republika relacjonowała zamach w Krakowie. „Policjanci uciekli”

Pytany o to, czy polskie media zdały egzamin relacjonując zamach w Krakowie, prof. Kowalski stwierdził że tak – niemniej, podkreślił, że nie bierze pod uwagę mediów społecznościowych, pełnych, jego zdaniem, „kanapowych komentatorów”. Przyznał jednak, że egzaminu nie zdała Telewizja Republika oraz jej redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz, twierdzący, że na miejscu nie było policji.

O reakcji policji prof. Kowalski powiedział, że była natychmiastowa, a mówienie, tak jak robił to Sakiewicz, że „policjanci uciekli” jest haniebne, działające na szkodę policji i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Podobnie odniósł się do doniesień Sakiewicza z miejsca zdarzenia, wedle którego w zamachu mieli brać udział obcokrajowcy.

Złożona przez związek zawodowy Policyjna Solidarność skarga na sposób, w jaki Telewizja Republika relacjonowała krakowski zamach, trafiła do KRRiT. Jak stwierdził prof. Kowalski, tego typu skargi na stację Tomasza Sakiewicza są procedowane wyjątkowo powoli. Przyznał, że dostrzega w Krajowej Radzie z jednej strony niechęć do karania części mediów – m.in. Telewizji Republika czy Kanału Zero, dla którego sprawa znieważenia urzędniczki KAS ostatecznie „rozeszła się po kościach” – a z drugiej nadmierną aktywność względem m.in. mediów publicznych.

Za przykład podał relacjonowanie wydarzeń spod Trybunału Konstytucyjnego, w których Republika przejęła rolę, jak stwierdził, praktycznie „animatora”, utrudniającego dostęp innym stacjom do relacjonowania protestu. Jak stwierdził prof. Kowalski, gdy kilka lat wcześniej grupa posłów zajęła mównicę Sejmową, relacjonująca to telewizja TVN została oskarżona przez członkinię KRRiT o organizację zamachu stanu, a na stację nałożono karę miliona złotych, z czego się z czasem wycofano.

– To jest kompromitujące, bo dzisiaj, właściwie, należałoby nałożyć kilkanaście milionów złotych kary (na Republikę – przyp. JS) i się z niej nie wycofać – stwierdził prof. Kowalski.

Kara dla Telewizji Republika za relację z zamachu w Krakowie. Członek KRRiT: nie sądzę

Jacek Nizinkiewicz spytał prof. Kowalskiego, czy można spodziewać się nałożenia kary na Telewizję Republika za sposób, w jaki relacjonowała zamach w Krakowie.

– Nie sądzę. Wątpię, czy to się stanie w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek oceny – stwierdził członek KRRiT. Jak przyznał, uważa że kara powinna być nałożona, ale to nie on decyduje o karach, dysponując tylko jednym głosem w czteroosobowym składzie Rady.

– W każdej sprawie zdanie większości może być inne i często jest inne (...). Ja mogę tylko złożyć skargę i czekać wiele miesięcy na rozstrzygnięcie – dodał. Podkreślił, że Rada ma rok na decyzję i może „znów ograniczyć się do upomnienia” lub publikacji sprostowania.

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