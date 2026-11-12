Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) pokazuje nie tylko aktualny układ sił na polskiej scenie politycznej, ale także to, jak poparcie dla poszczególnych ugrupowań mogłoby przełożyć się na podział mandatów w Sejmie.

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Jest najnowszy sondaż partyjny OGB. KO liderem, PiS traci poparcie

Z najnowszego sondażu parlamentarnego Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 37,07 proc. respondentów. To wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,15 proc., co oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego. Przewaga KO nad PiS wynosi obecnie 13,92 punktu procentowego.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, która uzyskała 13,34 proc. poparcia, notując wzrost o 1,5 punktu procentowego.

Na czwartej pozycji uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,70 proc. Ugrupowanie odnotowało największy spadek spośród wszystkich uwzględnionych w sondażu partii – o 2,6 punktu procentowego.

Nowy sondaż: Nowa Lewica i PSL poniżej progu wyborczego

Na kolejnych miejscach znalazły się Rozwój+ z poparciem 4,93 proc. (wzrost o 1,3 punktu procentowego) oraz Nowa Lewica, na którą chce głosować 4,84 proc. respondentów (spadek o 1,3 punktu procentowego).

Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 3,25 proc. poparcia, poprawiając swój wynik o 1,1 punktu procentowego. Z kolei Partia Razem może liczyć na 3,06 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego.

Zestawienie zamyka Polska 2050, która uzyskała 1,66 proc. poparcia, notując wzrost o 0,4 punktu procentowego.

Niemal 18 proc. głosów poza Sejmem. OGB wskazuje na powtórkę z 2015 r.

Jak wskazał Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), łączne poparcie dla ugrupowań, które nie przekroczyłyby progu wyborczego, wynosi niemal 18 proc. Oznaczałoby to rekordowo wysoki odsetek wyborców, którzy nie mieliby swojej reprezentacji w Sejmie.

– Byłby to absolutny rekord niereprezentacji części społeczeństwa, jeśli chodzi o podział mandatów – podkreślił Pawłowski. Zwrócił uwagę, że Rozwój+, Nowa Lewica i pozostałe ugrupowania znajdują się poniżej progu wyborczego, choć część z nich dzieli od jego przekroczenia niewielka różnica. Jego zdaniem wyniki te wskazują na konieczność konsolidacji polskiej sceny politycznej, aby nie powtórzyła się sytuacja z 2015 r.

Zdaniem szefa OGB na tym, że część ugrupowań nie przekracza progu wyborczego, korzysta przede wszystkim Koalicja Obywatelska. Pawłowski porównał tę sytuację do wyborów parlamentarnych w 2015 r., kiedy podobny układ głosów sprzyjał Prawu i Sprawiedliwości.

KO zdobyłaby 219 mandatów. Tylko 12 brakuje do samodzielnej większości

Z najnowszej prognozy podziału mandatów, przygotowanej przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB), wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 219 miejsc w Sejmie. Oznacza to, że do uzyskania samodzielnej większości, wynoszącej 231 mandatów, zabrakłoby jej zaledwie 12 miejsc.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, któremu przypadłoby 135 mandatów. Konfederacja uzyskałaby 64 miejsca, natomiast Konfederacja Korony Polskiej – 42.

Z przedstawionej prognozy wynika, że mandaty w Sejmie zdobyłyby jedynie cztery ugrupowania. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Co dalej z KO i PiS? Szef OGB wskazuje możliwy scenariusz przed wyborami

Jak zauważył szef OGB, mimo licznych wydarzeń politycznych w ostatnim miesiącu poparcie dla poszczególnych ugrupowań nie uległo znaczącym zmianom. – Generalnie dużych zmian przez ostatni miesiąc, w którym wydarzyło się tak wiele, nie widzimy – stwierdził.

Pawłowski zwrócił uwagę, że łączne poparcie dla ugrupowań prawicowych wynosi 51 proc. Oznacza to, że prawica nadal cieszy się poparciem większości wyborców, choć głosy rozkładają się między poszczególne partie nieco inaczej niż w poprzednim badaniu. Ma to istotny wpływ na prognozowany podział mandatów w Sejmie.

Według wyliczeń OGB Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć 219 mandatów, czyli około 47 proc. miejsc w Sejmie, mimo że jej poparcie wynosi 37,07 proc. Jest to związane z faktem, że niemal 18 proc. głosów przypadłoby ugrupowaniom, które nie przekroczyłyby progu wyborczego. Pawłowski przypomniał, że podobna sytuacja w wyborach parlamentarnych w 2015 r. pozwoliła Prawu i Sprawiedliwości uzyskać samodzielną większość.

Ekspert podkreślił, że do kolejnych wyborów pozostał jeszcze rok, a kluczowe znaczenie może mieć sposób, w jaki partie będą prowadzić rozmowy o ewentualnej współpracy. Jego zdaniem duża liczba ugrupowań znajdujących się poniżej progu wyborczego może skłonić je do poszukiwania porozumienia i wspólnego startu.

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz Pawłowski uznał utworzenie jednej listy wyborczej skupionej wokół Koalicji Obywatelskiej, z udziałem Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050. W jego ocenie konsolidacja po prawej stronie sceny politycznej byłaby znacznie trudniejsza. Jako możliwy wariant wskazał ponowny wspólny start Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością, zaznaczając, że na tym proces jednoczenia prawicy prawdopodobnie by się zakończył.

Zdaniem szefa OGB taki rozwój wydarzeń mógłby doprowadzić do bardzo wyrównanego podziału mandatów między politycznymi blokami. Zaznaczył jednak, że jest to ocena sytuacji na rok przed wyborami parlamentarnymi.

Badanie przeprowadzono w dniach 26 października – 5 listopada 2026 r. metodą CATI na próbie 2000 osób.