Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz
Marcin Kierwiński zapowiedział złożenie zawiadomień dotyczących możliwości popełnienia przestępstw przez dziennikarzy Telewizji Republika i prezesa stacji Tomasza Sakiewicza. Minister wskazywał wówczas na narastającą agresję wobec policjantów.
Jak wyjaśnił, zawiadomienia dotyczą m.in. podejrzenia zniesławienia i znieważania funkcjonariuszy, nawoływania do odstąpienia od czynności służbowych, nakłaniania do ujawnienia informacji o ich życiu prywatnym oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe.
– Każda osoba, która dopuszcza się znieważenia funkcjonariusza, próby wywierania na niego nacisku, przemocy wobec funkcjonariusza, prędzej czy później trafi pod sąd – mówił Kierwiński. Dodał, „to, że niektóre czynności nie są realizowane od razu, wynika z chęci nieeskalowania tej sytuacji, z którą mamy do czynienia przed TK”.
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We wtorek przekazał, że w poniedziałek złożył zawiadomienia do prokuratury. – Złożyłem zawiadomienia do prokuratury na Republikę, Sakiewicza i innych „dziennikarzy” tej stacji. Za to, jak szczuli na policjantów, za to, jak obrażali ich mundur, za każde bezczelne kłamstwo i pomówienie odpowiedzą przed sądem – napisał na platformie X szef MSWiA.
W związku ze sporem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibą instytucji trwają protesty środowisk prawicowych. Podczas jednej z manifestacji doszło do ataku na policjantkę; kobieta została ranna. W trakcie przeszukania zatrzymanego okazało się, że miał w kieszeni nóż.
W poniedziałek list do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek skierował szef KGP gen. insp. Marek Boroń, który podkreślił, że fala nienawiści, jaka wylała się w internecie na funkcjonariuszy, skłoniła go do zabrania głosu.
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„Szczególnie porusza mnie sytuacja policjantki, która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania” – napisał Boroń i zapewnił: „chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was”.
Boroń w liście do funkcjonariuszy podkreślił, że „policjant, który zakłada mundur, ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia”.
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