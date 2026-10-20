W odniesieniu do wspomnianego raportu przyznała, że „[…] ten dokument nie powinien był nigdy ujrzeć światła dziennego”.

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Barbara Mróz-Gorgoń o raporcie „Polaków portret własny”

– Podkreślam i prostuję: on nie był częścią zamówionej pracy, którą wykonałam razem z zespołem dla Ministerstwa Sportu i za którą otrzymałam wynagrodzenie ze środków publicznych. Przypomnę – dwa razy po 30 tys. zł brutto – za ponad pół roku pracy. Ogromnie mi zależy, by raz jeszcze to podkreślić, bo wciąż opinia publiczna tkwi w przekonaniu, że „ukradłam 200 tys. zł”. To musi wybrzmieć. Bardzo o to proszę… – zaznaczyła prof. Mróz-Gorgoń.

W innym fragmencie rozmowy dodała:

– Te działania, które w tej chwili podejmuję, mają wyjaśnić do końca, co się stało. Chcę jeszcze raz powiedzieć przepraszam, przeprosić również takich ludzi jak pani, którzy się za mnie wstydzili. Mam nadzieję, że ktoś położy na szalach – na jednej mój błąd, na drugiej to, co mnie spotkało. I weźmie też pod uwagę 20 lat mojego dorobku naukowego.

Barbara Mróz-Gorgoń: „Jestem ofiarą zbytniego zaufania do szybkości wykonywanych działań”

Prof. Mróz-Gorgoń przyznała, że sprawdziła teraz w internecie wszystko, co jest podpisane jej nazwiskiem. Z kolei na pytanie o to, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, odpowiedziała:

– Mam ogromną świadomość, że halucynuje.

Przyznała również, że nie uważa się za ofiarę lenistwa.

– Jestem ofiarą zbytniego zaufania do szybkości wykonywanych działań – dodała była pełnomocniczka rządu ds. marki Polska.

Zapytana o to, czy ma poczucie, że jest obecnie śmierdzącym jajem dla polityków, odparła:

– Nie myślę o tym, czym jestem dla polityków.

Czy prof. Barbara Mróz-Gorgoń wróci na uczelnię?

W rozmowie prof. Mróz-Gorgoń odniosła się również do zajęć dotyczących PR w sytuacjach kryzysowych, które prowadziła wcześniej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przyznała, że dopiero, gdy osobiście doświadczyła kryzysu, zrozumiała, że „[…] cała wiedza teoretyczna na temat PR-u kryzysowego bez doświadczenia fizycznego jest dużo mniej warta”.

Zapytana o możliwość powrotu do pracy ze studentami, odesłała do rektora. Jednocześnie przyznała, że pozostaje w kontakcie z uczelnią.

Na pytanie o to, czy w przypadku ewentualnego powrotu do prowadzenia zajęć, będzie ostrzegać studentów przed korzystaniem z AI, odpowiedziała:

– Będę zachęcać do rozwagi, do trzykrotnego sprawdzania wszystkiego.

Raport „Polaków portret własny”

Przypomnijmy, prof. Barbara Mróz-Gorgoń przez 22 dni pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski. 21 sierpnia 2026 r. podała się do dymisji. Jej decyzja była związana z kontrowersjami wokół raportu „Polaków portret własny”. Dokument opublikowany został na stronie internetowej Fundacji Marka Polska Think Tank kierowanej przez Mróz-Gorgoń.

W raporcie znalazło się wiele nieprawdziwych informacji i niejasności. Przykładowo można było dowiedzieć się z niego, że nasz kraj miał pięciu noblistów, a coraz więcej Polaków mówi po mandaryńsku. Padło w nim również sformułowanie „tradycyjna chlebowość”.

Prof. Mróz-Gorgoń przyznała, że chociaż w trakcie prac nad dokumentem korzystano ze sztucznej inteligencji, to badania przeprowadzono rzetelnie i zgodnie z metodologią nauk społecznych.