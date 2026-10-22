Centrum Dubrownika ze swoją wyjątkową historyczną zabudową stanowi popularny cel wakacyjnych wyjazdów wielu Polaków. Nie wszyscy jednak wiedzą o ścisłych ograniczeniach dotyczących wjazdu do tego miejsca. W przypadku jego nieprzestrzegania na kierowcę może zostać nałożona duża kara pieniężna.

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Polscy kierowcy otrzymują kary za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika

Strefę chroniącą historyczną zabudowę i ograniczającą liczbę pojazdów wjeżdżających do centrum władze Dubrownika wprowadziły w czerwcu 2025 r. Obowiązuje ona od marca do listopada nie tylko na ulicach starego miasta, lecz także w jego okolicy.

Na granicy strefy znajdują się specjalne informujące o niej znaki, a także sygnalizacja świetlna z opisem i tablicami LED. Ponadto umieszczony jest tam system kamer, który odczytuje numery rejestracyjne wjeżdżających pojazdów. Jeśli ich kierowcy nie mają prawa wjazdu lub nie dopełnili formalności, muszą liczyć się z wysokim mandatem.

Ten mandat może wynieść w przypadku samochodu osobowego 260 euro, czyli ponad 1,1 tys. zł, natomiast w przypadku auta zarejestrowanego na osobę prawną – aż 1320 euro, czyli niemal 5,8 tys. zł.

Jak zmniejszyć wysokość kary za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika?

Wyższa kara, jak podaje Interia Motoryzacja, powołując się na informacje niemieckiego oddziału Europejskiego Centrum Konsumenckiego, nakładana jest na osoby prawne, za które uznawane są firmy, w tym również te zajmujące się wynajmem samochodów. To z kolei oznacza, że narażeni są na nią polscy turyści, którzy podróżują do centrum Dubrownika samochodem firmowym lub z wypożyczalni.

Warto przy tym dodać, że wspomniana kwota 1320 euro powiększana jest o koszty postępowania i finalnie wynosi nieco ponad 1500 euro, czyli 6,5 tys. zł.

Kara za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika może, zgodnie z chorwackimi przepisami, zostać obniżona do dwóch trzecich jej wysokości w przypadku zapłaty w ciągu ośmiu dni od doręczenia mandatu.

Ponadto kierowca podróżujący wypożyczonym autem może poprosić wypożyczalnię o zakwestionowanie kary nałożonej na firmę. Wówczas wypożyczalnia może wskazać kierowcę jako osobę odpowiedzialną za wjazd, a to oznacza znacznie niższy mandat.