Ministerstwo poinformowało, że trwają prace nad zmianą przepisów, które mają uwzględniać margines błędu urządzenia przy ustalaniu wysokości kary.

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Obecnie najniższa kara dotyczy przekroczenia prędkości o maksymalnie 10 km/h i skutkuje mandatem w wysokości 50 zł oraz jednym punktem karnym. Jeśli jednak miernik wskaże, że kierowca jechał o 11 km/h za szybko, rośnie zarówno kwota mandatu, jak i liczba punktów karnych i wynosi odpowiednio 100 zł i 2 punkty. Problem w tym, że pomiar wykonywany przez urządzenia wykorzystywane przez policję (w tym fotoradary) może być obarczony błędem. Przepisy dopuszczają błąd rzędu +/- 3 km/h dla prędkości do 100 km/h i +/- 3 proc. wartości mierzonej, dla prędkości powyżej 100 km/h. To z kolei wiąże się z ryzykiem, że kierowca może zostać niesłusznie ukarany, choć jechał przepisowo.

Jaką zmianę proponował Rzecznik Praw Obywatelskich?

Jak podaje Portal Samorządowy, były już Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek po raz pierwszy zwrócił się do MSWiA w tej sprawie w styczniu 2023 r. Rzecznik proponował wtedy, by od wskazania urządzenia odejmować maksymalny dopuszczalny błąd. Przy ograniczeniu do 50 km/h odczyt 53 km/h nie dawałby wówczas podstawy do mandatu. Dopiero wskazanie 54 km/h oznaczałoby po korekcie przekroczenie limitu o 1 km/h.

Resort nie przychylił się jednak do postulatów Rzecznika i nie podjął żadnych działań w kierunku zmian prawa. RPO ponownie zwrócił się do MSWiA w 2025 r., zwracając uwagę na wysokie koszty postępowań sądowych, w przypadku gdy kierowca odmówi przyjęcia mandatu. Najnowsza odpowiedź ministerstwa z listopada 2026 r. sugeruje, że problem związany z błędem pomiarowym już niedługo może zostać rozwiązany.

Ministerstwo pracuje nad nowymi przepisami

„Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr UD263 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów). Założeniem planowanej interwencji legislacyjnej, której inicjatorem jest Minister Infrastruktury, jest wprowadzenie regulacji zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekwowania wykroczeń zarejestrowanych przez tzw. fotoradary. Planowane regulacje dotyczyć będą fundamentalnych zmian w podejściu do odpowiedzialności właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie oraz będą wzmacniać skuteczność ścigania wykroczeń drogowych popełnianych przez kierowców. Ponadto, projekt jednoznacznie ustala wartości przekroczenia dopuszczalnej prędkości z uwzględnieniem błędu pomiarowego urządzeń rejestrujących będących w dyspozycji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, co ma bezpośredni wpływ na wysokość sankcji nakładanych na sprawców naruszeń” – czytamy w piśmie wystosowanym przez Stanisława Bukowca do RPO.

W projekcie ustawy pojawiła się propozycja, aby fotoradary i urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości rejestrowały wykroczenia przekroczenia limitu prędkości o więcej niż 10 km/h. Przy wyliczaniu mandatu wartość przekroczenia dopuszczalnej prędkości zostałaby pomniejszona o 5 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych – o 6 km/h. Projekt znajduje się na etapie prac legislacyjnych, więc proponowane przepisy mogą się jeszcze zmienić.