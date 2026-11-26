Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2026 r. przysługuje od 56. roku życia
Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę daje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z którego – według danych ZUS z września 2026 r. – korzysta 8,1 tys. osób, a średnia jego wysokość wynosi 4789,06 zł. Od 1 stycznia 2026 r. krąg osób uprawnionych został dodatkowo poszerzony.
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nie tylko nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach kształcenia ustawicznego, ale także wychowawcom i innym pedagogom w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w tym:
Od 1 stycznia 2026 r. grono uprawnionych zostało rozszerzone o kolejne grupy pedagogów. Z prawa do świadczenia mogą korzystać także nauczyciele:
Czytaj więcej
Inżynierowie w branży transportowej, zatrudnieni w sektorach motoryzacji, elektromobilności oraz kolejnictwa, mogą liczyć na wynagrodzenia dochodzą...
Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić łącznie kilka ustawowych kryteriów:
W latach 2027–2028 wymaganym kryterium wieku będzie co najmniej 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn. W kolejnych latach wymagany wiek znów wzrośnie o rok.
Czytaj więcej
Od lipca 2026 r. zmienił się wzór legitymacji emeryta-rencisty, zarówno w wersji plastikowej, jak i elektronicznej. Seniorzy nie muszą jednak wymie...
Postępowanie o przyznanie świadczenia wszczyna się na wniosek zainteresowanego złożony w ZUS. Do formularza ENSK należy dołączyć:
Czytaj więcej
ZUS podał, ile wyniesie emerytura po dwóch dekadach pracy za minimalne wynagrodzenie. Najnowsze wyliczenia pokazują, że zgromadzone składki nie wys...
Nauczyciele rozważający wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej mogą również skorzystać z tzw. emerytury stażowej, która również nie wymaga osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura nauczycielska jest przyznawana od 2024 r.
Warunkiem jej uzyskania jest udokumentowanie co najmniej 30 lat okresów składkowych, z czego minimum 20 lat musi stanowić praca na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość takiej emerytury nie może być niższa niż kwota minimalnej emerytury gwarantowanej przez państwo.
Na emeryturę nauczycielską od 1 września 2026 r. mogą przejść nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas