Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę daje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z którego – według danych ZUS z września 2026 r. – korzysta 8,1 tys. osób, a średnia jego wysokość wynosi 4789,06 zł. Od 1 stycznia 2026 r. krąg osób uprawnionych został dodatkowo poszerzony.

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Nie tylko nauczyciele ze szkół. Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nie tylko nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach kształcenia ustawicznego, ale także wychowawcom i innym pedagogom w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w tym:

młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

placówek zapewniających uczniom opiekę i wychowanie w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Od 1 stycznia 2026 r. grono uprawnionych zostało rozszerzone o kolejne grupy pedagogów. Z prawa do świadczenia mogą korzystać także nauczyciele:

publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych,

centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności,

placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych,

placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,

zatrudnieni w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich.



Wiek, staż i formalności w ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić łącznie kilka ustawowych kryteriów:

ukończone co najmniej 56 lat w przypadku kobiet oraz 61 lat w przypadku mężczyzn,

minimum 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w wymiarze minimum połowy obowiązkowego wymiaru zajęć,

rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika lub jego wygaśnięcie w ściśle określonych w przepisach okolicznościach.

W latach 2027–2028 wymaganym kryterium wieku będzie co najmniej 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn. W kolejnych latach wymagany wiek znów wzrośnie o rok.

Jak ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Postępowanie o przyznanie świadczenia wszczyna się na wniosek zainteresowanego złożony w ZUS. Do formularza ENSK należy dołączyć:

informację o okresach składkowych i nieskładkowych,

dokumenty potwierdzające staż pracy nauczycielskiej,

zaświadczenia dotyczące innych okresów pracy (np. działalności pozarolniczej, służby wojskowej, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej)

dokumenty potwierdzające zarobki osiągane przed 1 stycznia 1999 r.

Alternatywa dla świadczenia kompensacyjnego. Nauczycielska emerytura stażowa

Nauczyciele rozważający wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej mogą również skorzystać z tzw. emerytury stażowej, która również nie wymaga osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura nauczycielska jest przyznawana od 2024 r.

Warunkiem jej uzyskania jest udokumentowanie co najmniej 30 lat okresów składkowych, z czego minimum 20 lat musi stanowić praca na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość takiej emerytury nie może być niższa niż kwota minimalnej emerytury gwarantowanej przez państwo.

Na emeryturę nauczycielską od 1 września 2026 r. mogą przejść nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.