Przez 20 lat zarabiała najniższą krajową. Oto jaką emeryturę wyliczył jej ZUS
Na ostateczną kwotę wpływa jednak osiągnięcie wymaganego stażu ubezpieczeniowego, dzięki czemu świadczenie zostaje automatycznie podwyższone.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał szacunkową kalkulację wysokości emerytury kobiety, która rozpoczęła aktywność zawodową 2 stycznia 1996 r. i pracowała za minimalne wynagrodzenie do 1 lipca 2026 r. na prośbę portalu kadry.infor.pl.
ZUS wylicza wysokość przysługującego świadczenia, dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. W tym konkretnym przypadku wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 118 tys. zł, a wysokość zgromadzonych składek emerytalnych 272 tys. zł. Według tablic GUS średnie dalsze trwanie życia oszacowano na 266,4 miesiąca.
Z podziału zgromadzonego kapitału przez prognozowaną długość życia ustalono świadczenie na poziomie 1465,26 zł brutto. Ponieważ jednak ubezpieczona udokumentowała 20 lat stażu pracy, objęła ją państwowa gwarancja najniższej emerytury – w efekcie jej świadczenie zostało podniesione do poziomu 1978,49 zł.
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W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Samo osiągnięcie odpowiedniego wieku nie gwarantuje jednak wypłaty świadczenia w minimalnej wysokości.
Aby ZUS podniósł wyliczoną kwotę do poziomu najniższej emerytury, która wynosi obecnie 1978,49 zł, należy wykazać odpowiednią sumę okresów składkowych i nieskładkowych:
Osobom z krótszym stażem ubezpieczeniowym po osiągnięciu wieku emerytalnego przysługuje wyłącznie kwota, która wynika z podzielenia ich rzeczywistych składek i kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia.
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Na ostateczną wysokość wypłat wpływa również moment zakończenia aktywności zawodowej. Eksperci wskazują dwa szczególnie korzystne terminy w roku. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę do końca lutego 2026 r., skorzystają z waloryzacji świadczeń emerytalnych przeprowadzanej corocznie w marcu. Zapewnia to również wypłatę trzynastej emerytury w kwietniu.
Drugim sugerowanym terminem jest lipiec. Jak wyjaśnia ZUS, przejście na emeryturę w tym miesiącu pozwala na uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury waloryzacji rocznej składek i kapitału początkowego przeprowadzonej w czerwcu, co powoduje wyższy stan konta ubezpieczonego.
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