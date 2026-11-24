Na ostateczną kwotę wpływa jednak osiągnięcie wymaganego stażu ubezpieczeniowego, dzięki czemu świadczenie zostaje automatycznie podwyższone.

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Wyliczenia ZUS: 1465,26 zł ze składek, 1978,49 zł po dopłacie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał szacunkową kalkulację wysokości emerytury kobiety, która rozpoczęła aktywność zawodową 2 stycznia 1996 r. i pracowała za minimalne wynagrodzenie do 1 lipca 2026 r. na prośbę portalu kadry.infor.pl.

ZUS wylicza wysokość przysługującego świadczenia, dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. W tym konkretnym przypadku wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 118 tys. zł, a wysokość zgromadzonych składek emerytalnych 272 tys. zł. Według tablic GUS średnie dalsze trwanie życia oszacowano na 266,4 miesiąca.

Z podziału zgromadzonego kapitału przez prognozowaną długość życia ustalono świadczenie na poziomie 1465,26 zł brutto. Ponieważ jednak ubezpieczona udokumentowała 20 lat stażu pracy, objęła ją państwowa gwarancja najniższej emerytury – w efekcie jej świadczenie zostało podniesione do poziomu 1978,49 zł.

Komu przysługuje minimalna emerytura?

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Samo osiągnięcie odpowiedniego wieku nie gwarantuje jednak wypłaty świadczenia w minimalnej wysokości.

Aby ZUS podniósł wyliczoną kwotę do poziomu najniższej emerytury, która wynosi obecnie 1978,49 zł, należy wykazać odpowiednią sumę okresów składkowych i nieskładkowych:

minimum 20 lat w przypadku kobiet,

minimum 25 lat w przypadku mężczyzn.

Osobom z krótszym stażem ubezpieczeniowym po osiągnięciu wieku emerytalnego przysługuje wyłącznie kwota, która wynika z podzielenia ich rzeczywistych składek i kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Na ostateczną wysokość wypłat wpływa również moment zakończenia aktywności zawodowej. Eksperci wskazują dwa szczególnie korzystne terminy w roku. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę do końca lutego 2026 r., skorzystają z waloryzacji świadczeń emerytalnych przeprowadzanej corocznie w marcu. Zapewnia to również wypłatę trzynastej emerytury w kwietniu.

Drugim sugerowanym terminem jest lipiec. Jak wyjaśnia ZUS, przejście na emeryturę w tym miesiącu pozwala na uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury waloryzacji rocznej składek i kapitału początkowego przeprowadzonej w czerwcu, co powoduje wyższy stan konta ubezpieczonego.