Z tego artykułu dowiesz się: Kto w spółkach kolejowych posiada „polityczną ochronę” i dlaczego spowalnia to kluczowe dla branży zmiany.

Jak wygląda sieć personalnych powiązań w zarządach i radach nadzorczych spółek z Grupy PKP.

Jaki jest faktyczny wpływ partyjnych nominacji na strategiczne projekty, takie jak modernizacja dworców.

Na czym polegają kontrowersje wokół decyzji kadrowych w PKP Cargo oraz wizerunku PKP S.A.

Jak ujawniliśmy w poniedziałek w „Rzeczpospolitej”, w zarządach i radach nadzorczych 395 państwowych spółek (znajdujących się w wykazie spółek z udziałem Skarbu Państwa), zasiada co najmniej 219 osób związanych z obecnie rządzącą koalicją. Ponad połowę stanowią przedstawiciele PSL i Trzeciej Drogi. Okazuje się, że partie te mają wyjątkowo silną reprezentację w spółkach kolejowych.

Reklama Reklama

W niedawnej rozmowie z nami Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik ds. CPK i wiceminister infrastruktury zajmujący się koleją przyznał, że niektórzy członkowie zarządów państwowych spółek transportowych mają „polityczną ochronę”, przez co nie może ich zwolnić. – Proces (wymiany kadr – red.) się nie zakończył. Powinien trwać nadal, ale niestety część osób ma polityczną ochronę. Mówię o tym otwarcie: tracimy czas z niektórymi osobami, które nie nadają się do roboty – powiedział.

Przypomnijmy, że tuż po objęciu stanowiska pełnomocnika, w czerwcu 2026 r., Malepszak zapowiedział szereg zmian w podlegających mu spółkach. W ciągu pięciu miesięcy doszło jednak zaledwie do trzech zmian personalnych. Pod koniec lipca odwołani zostali prezes CPK Filip Czernicki oraz jego zastępca Dariusz Kuś. W sierpniu ze stanowiskiem pożegnał się członek zarządu Polskich Portów Lotniczych (PPL) Adam Sanocki. Na tym wymiana kadr się zakończyła. Jednak, jak słyszymy, proces ten powinien być kontynuowany.

– Moje podejście jest klarowne: jeżeli ktoś nie nadaje się do pracy, na którą składają się przecież pieniądze podatników, nie powinien dalej pełnić poważnych funkcji. Menedżer zarabiający 80 tys. zł brutto miesięcznie musi dobrze wykonywać swoją robotę – dodaje Malepszak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Nie padły konkretne nazwiska, ale postanowiliśmy sprawdzić trop dotyczący spółek transportowych.

Kto ma „polityczną ochronę” w spółkach kolejowych?

– Nie jest zaskakujące, że władza „wrzuca” swoich przedstawicieli i nominatów do różnych spółek. Wielokrotnie mówiłam o tym, że PSL połakomiło się z tego powodu na resort infrastruktury. Ministerstwo nadzoruje wiele spółek, w których jest przestrzeń, żeby „powsadzać” swoich partyjnych kolegów czy koleżanki. Myślę, że minister nawiązywał właśnie do tego – mówi nam Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona i członkini sejmowej Komisji Infrastruktury. Również ona nie wskazuje jednak nazwisk.

Zamiast tego dodaje, że między ministrem Dariuszem Klimczakiem a wiceministrem i pełnomocnikiem ds. CPK Piotrem Malepszakiem, panuje „szorstka przyjaźń”.

– Wydaje mi się, że wiceminister Malepszak ma trudną sytuację, bo nie należy do żadnej partii i nie ma umocowania politycznego. Pytanie, czy jest w stanie wygrać starcie z PSL-em? – zastanawia się posłanka.

Do sprawy wróciła podczas posiedzenia Sejmu, pytając z mównicy o spółki i nazwiska, które miał na myśli wiceminister. Pytania pozostały bez odpowiedzi. O komentarz poprosiliśmy Macieja Laska (KO), poprzedniego pełnomocnika rządowego ds. CPK. Usłyszeliśmy jednak, że z zasady nie komentuje on działań swojego następcy.

Członkowie partii w spółkach Grupy PKP

Nie jest tajemnicą, że w spółkach kolejowych znaleźli się politycy, którzy do niedawna startowali z list wyborczych lub są związani przede wszystkim z PSL. Jak ustaliliśmy, dotyczy to przede wszystkim kolejowego molocha – Grupy PKP. Jej spółka-matka, PKP SA, zarządza dworcami i dysponuje terenami kolejowymi wartymi miliardy złotych. W jej strukturze znajduje się wiele spółek zależnych, z których dziewięć uznano za kluczowe. Są wśród nich m.in. odpowiedzialna za transport towarów PKP Cargo, która sama posiada aż 19 spółek zależnych, spółka deweloperska XCity Investment czy państwowy przewoźnik PKP Intercity.

W całej Grupie PKP pracuje około 30 tys. osób. Wiceprezesem spółki-matki jest Dariusz Grajda, wieloletni polityk PSL, do 2024 r. radny powiatu otwockiego. Mandat samorządowy złożył po przejściu do PKP SA, jednak nadal figuruje na stronie partii jako szef struktur w rejonie otwockim. Wcześniej, przez czternaście lat, był członkiem zarządu spółki Koleje Mazowieckie, należącej do samorządu województwa mazowieckiego, gdzie od dekad rządzi PSL.

Jak pisała w lutym „Gazeta Wyborcza”: „On ma tutaj opinię pierwszego kadrowego po przejściu z Kolei Mazowieckich”. Z racji zajmowanej pozycji Grajda nadzoruje aż 31 podmiotów. Poza funkcją wiceprezesa PKP SA zasiada również w radach nadzorczych Fundacji Grupy PKP i PKP Intercity, a także – już poza grupą – Związku Pracodawców Kolejowych.

W radzie nadzorczej PKP SA zasiada również Marcin Skorupiński. To członek PSL, szef struktur partii w Tomaszowie Mazowieckim, a zarazem szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Jak słyszymy, jego zadaniem jest nadzorowanie prezesów poszczególnych spółek.

W sprawie dwóch wymienionych powyżej czynnych polityków „Rzeczpospolita” wysłała zapytanie do spółki. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy udaje im się połączyć obowiązki partyjne z pełnieniem istotnych funkcji w tak dużej spółce, jaką jest PKP SA. W odpowiedzi czytamy, że spółka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a decyzje w sprawie składu zarządu i rady nadzorczej podejmowane są na poziomie właścicielskim. „Zarząd PKP S.A. powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników, które reprezentowane jest przez Ministerstwo infrastruktury jako przedstawiciela Skarbu Państwa” – czytamy w odpowiedzi. Następnie rzecznik PKP SA przyznaje, że nie jest uprawniony do wypowiadania się w kwestii przynależności partyjnej.

Członkiem zarządu PKP SA od dwóch lat jest również politolog Paweł Lisiewicz. W latach 2013–2015 był szefem gabinetu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a następnie dyrektorem ds. komunikacji w Forum Obywatelskiego Rozwoju (fundacji Leszka Balcerowicza). Lisiewicz zna się z prezesem PKP SA Alanem Beroudem: obaj przez kilka lat byli członkami zarządu warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Wśród kluczowych menedżerów w PKP SA znajdziemy też:

Filipa Chrzanowskiego – dyrektora pionu strategii i radnego powiatu radomskiego (startował z poparciem PSL);

Michała Postka – dyrektora Biura Rynku Kolejowego, kandydata PSL w ostatnich wyborach do Sejmu;

Michała Raka – do kwietnia 2026 roku dyrektora Biura Badań i Rozwoju Grupy PKP, obecnie członka rady nadzorczej PKP Informatyka; kandydata Trzeciej Drogi do rady miasta Kielce;

Olgę Samsonowicz – dyrektorkę Biura Komunikacji, która, jak pisały m.in. Onet.pl i „Gazeta Wyborcza”, jest żoną Macieja Samsonowicza, doradcy szefa PSL i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Maciej Samsonowicz jest także jednocześnie dyrektorem Departamentu Sektora Obronnego Banku Gospodarstwa Krajowego, autorem koncepcji i koordynatorem grupy roboczej Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia oraz prezesem zarządu PSL w Gdyni i członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL w województwie pomorskim.

PKP SA: Co ze stuleciem kolei?

Wiele osób, z którymi rozmawiamy, wskazuje na niewykorzystany potencjał największej kolejowej spółki. Zwracają uwagę m.in. na powolną budowę i modernizację dworców oraz niewykorzystaną rocznicę stulecia spółki.

Alan Beroud podczas niedawnego XVI Kongresu Kolejowego wskazał, że do 2030 r. zrealizowanych zostanie „80 inwestycji dworcowych”. Dwa lata wcześniej zarząd PKP SA krytykował tempo prac poprzedników. Wówczas w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, od 2016 r. do jesieni 2024 r., ukończono 127 inwestycji, a kolejne 52 były w realizacji lub przygotowaniu.

Podczas dyskusji Beroud wskazał, że spółka ma już zapewnione finansowanie, ale budowa dworców nie jest najlepszym biznesem. Każdy oddany dworzec generuje stratę. Spółce nie udaje się skomercjalizować powierzchni, w związku z czym zwróciła się o pomoc do Ministerstwa Infrastruktury. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że planowane jest również znaczne podniesienie opłaty dworcowej. Pisma w tej sprawie trafiają już do przewoźników.

Kolejny problem, który wywołał wzburzenie wśród pracowników, dotyczy działań wizerunkowych. Do czasu ogłoszonej niedawno imprezy na Warszawie Głównej (odbędzie się 28 listopada) największe wydarzenie związane z okrągłą rocznicą polskiej kolei odbyło się w Spale. Było jednak, jak słyszymy, kontrowersyjne.

– Spójrzmy na stulecie PKP SA i dwustolecie kolei w Polsce. Największa impreza została zorganizowana w Spale – 26 września. Odsłonięto wtedy kamień pamiątkowy poświęcony prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. Jednak wyżej niż nazwisko prezydenta znalazły się dwa inne – ministra Klimczaka i prezesa Berouda. Wielu potraktowało to jako totalną bezczelność. Wśród osób pracujących na kolei, którzy mają poczucie misji, narasta wkurzenie – mówi nam osoba znająca od środka sytuację w Grupie PKP. Jej zdaniem zmarnowano potencjał wyjątkowej, okrągłej rocznicy.

Spółka, w odpowiedzi na nasze pytania przyznaje, że aktywności zostały rozłożone w czasie. Wśród sukcesów wymienia m.in. założenie grupy na Facebooku, wystawę w Parlamencie Europejskim czy podświetlenie Pałacu Kultury na kolory PKP SA.

Pytania o zmiany w PKP Cargo

Nasz informator twierdzi, że obecny skład zarządu spółki-matki nie gwarantuje odpowiedniego nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Jako przykład wskazuje historię Zbigniewa Prusa. 1 października br., w następstwie decyzji sądu, który cofnął jemu i pozostałym członkom zarządu zgodę na sprawowanie zarządu nad przedsiębiorstwem, zrezygnował on ze stanowiska prezesa PKP Cargo. Niecały miesiąc później stanął na czele jednej ze spółek zależnych – PKP Cargo Service.

Warto zwrócić uwagę na terminy. Postępowanie dotyczące wyboru prezesa PKP Cargo Service ogłoszono 12 października 2026 r., a więc niecałe dwa tygodnie po rezygnacji władz PKP Cargo. Istotne jest również to, że przewodniczącym rady nadzorczej PKP Cargo Service, która decyduje o wyborze zarządu spółki, jest Paweł Miłek. Do 1 października 2026 r. był on, podobnie jak Prus, członkiem zarządu PKP Cargo. Zapytaliśmy spółkę, czy dostrzega w tych działaniach potencjalny konflikt interesów.

„Postępowanie kwalifikacyjne zostało ogłoszone w terminie wynikającym z przyjętego harmonogramu działań korporacyjnych, z uwzględnieniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki oraz obowiązujących w Spółce zasad powoływania członków Zarządu. Termin ten pozostawał w kompetencjach właściwych organów Spółki i był elementem realizacji przyjętych zasad ładu korporacyjnego. W posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP Cargo Service sp. z o.o., podczas którego dokonywano wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Cargo Service, uczestniczyło trzech z czterech członków Rady Nadzorczej. Jeden z członków był nieobecny” – odpowiada nam spółka.

Ustaliliśmy również, że chętnych było czterech kandydatów.

Powiązania rodzinne i partyjne w PKP Intercity

Polityczne powiązania można znaleźć także w spółce PKP Intercity. Kluczową postacią ma być tam Lucyna Roszyk, dyrektor wykonawcza ds. ładu korporacyjnego, marketingu i komunikacji. Jeden z naszych informatorów określa ją jako „nieformalną kadrową”. Co ważne, za czasów urzędowania ministra Janusza Piechocińskiego (PSL) była szefową gabinetu politycznego ministra gospodarki. Roszyk jest również przewodniczącą rady nadzorczej spółki WARS SA, zajmującej się wagonami restauracyjnymi i będącej częścią Grupy PKP, a także spółki energetycznej Tauron Serwis – już spoza grupy. W radzie nadzorczej WARS SA znajdziemy też:

Elżbietę Nawrocką (PSL) – wicemarszałek woj. łódzkiego w latach 2007–2009 i posłankę w 2015 r. (startowała też w kolejnych wyborach),

Bogdana Banaszczaka (PSL) – radnego powiatu płockiego z list Trzeciej Drogi.

Na powiązania – tym razem rodzinne – wskazywał w 2024 r. Onet.pl w artykule „Zielona fala nakryła polską kolej”. Pisano wtedy, że Hanna Jażdżyk, członkini zarządu PKP Intercity, prywatnie jest żoną popieranego przez PSL prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka. Stanowisko to sprawuje do dziś.

Skład zarządu PKP Intercity wybiera rada nadzorcza. Jej przewodniczącym jest Dariusz Grajda, opisany powyżej polityk PSL i wiceprezes PKP SA, a zastępcą przewodniczącego – od 21 października 2025 r. – Roman Wachoł, działacz PSL i były wójt gminy Babice.

Powiązania polityczne można znaleźć także w spółce zależnej PKP Intercity – Remtrak. Członkiem zarządu przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą taboru jest Michał Franas, były wójt gminy Poświętne związany z PSL.

Kolejarze z legitymacją partyjną

W kwietniu br. o powiązania partyjne w spółkach kolejowych pytał również poseł PiS Michał Moskal. W odpowiedzi na interpelację czytamy: „Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi rejestru osób powołanych w skład tych organów w PKP SA i spółkach z jej Grupy Kapitałowej, pod kątem ich przynależności do partii politycznej, organizacji lub innych stowarzyszeń”.

Komentarz próbowaliśmy uzyskać od przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzecznik partii najpierw polecił nam zwrócenie się do Ministerstwa Infrastruktury, ale następnie, po informacji, że chodzi o sprawy partii, poprosił o przesłanie pytań pocztą elektroniczną. Mimo przypomnień, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na poniższe pytania: