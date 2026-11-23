Miejsce upadku rakiety w Nowym Lipowcu
Trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 wleciały w piątek do Polski i jak podaje prokuratura, spadły w trzech lokalizacjach – tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski). Wojsko Polskie ani sojusznicy tych pocisków nie zestrzelili.
W sobotę w Warszawie Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, stwierdził, że ten incydent nie daje podstaw do uruchomienia art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. – Oczywiście, jest to nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. I dlatego też, kiedy mówimy o tym, jak bronić naszego sojuszu kolektywnie, Polska nie jest w tym sama. Macie 31 sojuszników, którzy wspierają was w waszej obronie, tak jak wy wspieracie pozostałych 31 w ochronie całego terytorium Sojuszu – mówił Holender. Wiadomo, że w poniedziałek o godz. 15 ten incydent będzie omawiać Rada Północnoatlantycka.
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Jak powinien odpowiedzieć Sojusz na ten incydent? NATO powinno zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance, m.in. poprzez wzmocnienie operacji „Eastern Sentry” i Standing Defense Plan 12000, czyli wzmocnienie obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej – mówi „Rz” Bartosz Grodecki, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Uważam, że dobrą odpowiedzią byłoby też szybkie zorganizowanie kolejnych wielonarodowych i wielodomenowych ćwiczeń na wschodniej flance. A także, realizacja założeń Teorii Zwycięstwa SACEUR-a, tak by nie była to tylko deklaracja, ale realne działanie Sojuszu w kontekście odstraszania i gotowości do obrony – dodaje prezydencki doradca.
Warto przypomnieć, że teoria zwycięstwa, którą gen. Alexus Grynkewich, głównodowodzący sił NATO w Europie zaprezentował nieco ponad miesiąc temu w Warszawie, zakłada że najpierw atak zostanie zatrzymany, potem osłabiony, a następnie złamany (block, blunt, break). I choć wojskowy mówił o zniszczeniu zaplecza logistycznego przeciwnika, to jednak jasno wskazywał, że NATO nie szuka zwycięstwa strategicznego, czyli że nie zamierza używać broni nuklearnej do eskalacji. Nawet jeśli przeciwnik będzie „machał szabelką”, w domyśle nuklearną.
– Przy uświadamianiu zagrożenia, brakuje odpowiedzi na pytanie, jak sobie z nim poradzić. Dlatego ważne jest wystąpienie gen. Grynkewicha – zauważył, że opowiadanie o wojnie tuż za rogiem nie wystarczy i jest szkodliwe. Był to jeden z kilku powodów, dla których wygłosił to przemówienie w Warszawie. Za dużo jest opowieści o tym, co Rosja może nam zrobić, a za mało, jak zamierzamy odpowiedzieć. Rosja nie może nam tanio szkodzić – rozmawiajmy o tym – postuluje na łamach „Rz” dr Sławomir Dębski, który wykłada strategię w Kolegium Europejskim w Natolinie.
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