Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania powinien podjąć Sojusz w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Jakie konkretne kroki rekomenduje szef BBN w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Na czym polega nowa „teoria zwycięstwa” NATO i jakie są jej kluczowe założenia.

Dlaczego eksperci postulują zmianę narracji z zagrożenia na gotowość do skutecznej odpowiedzi.

Trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 wleciały w piątek do Polski i jak podaje prokuratura, spadły w trzech lokalizacjach – tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski). Wojsko Polskie ani sojusznicy tych pocisków nie zestrzelili.

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Mark Rutte w Warszawie: nie ma podstaw do uruchomienia art. 5

W sobotę w Warszawie Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, stwierdził, że ten incydent nie daje podstaw do uruchomienia art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. – Oczywiście, jest to nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. I dlatego też, kiedy mówimy o tym, jak bronić naszego sojuszu kolektywnie, Polska nie jest w tym sama. Macie 31 sojuszników, którzy wspierają was w waszej obronie, tak jak wy wspieracie pozostałych 31 w ochronie całego terytorium Sojuszu – mówił Holender. Wiadomo, że w poniedziałek o godz. 15 ten incydent będzie omawiać Rada Północnoatlantycka.

Szef BBN: NATO powinno szybko zorganizować ćwiczenia na wschodniej flance

Jak powinien odpowiedzieć Sojusz na ten incydent? NATO powinno zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance, m.in. poprzez wzmocnienie operacji „Eastern Sentry” i Standing Defense Plan 12000, czyli wzmocnienie obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej – mówi „Rz” Bartosz Grodecki, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Uważam, że dobrą odpowiedzią byłoby też szybkie zorganizowanie kolejnych wielonarodowych i wielodomenowych ćwiczeń na wschodniej flance. A także, realizacja założeń Teorii Zwycięstwa SACEUR-a, tak by nie była to tylko deklaracja, ale realne działanie Sojuszu w kontekście odstraszania i gotowości do obrony – dodaje prezydencki doradca.

Teoria zwycięstwa gen. Grynkewicha. Co zakłada plan NATO?

Warto przypomnieć, że teoria zwycięstwa, którą gen. Alexus Grynkewich, głównodowodzący sił NATO w Europie zaprezentował nieco ponad miesiąc temu w Warszawie, zakłada że najpierw atak zostanie zatrzymany, potem osłabiony, a następnie złamany (block, blunt, break). I choć wojskowy mówił o zniszczeniu zaplecza logistycznego przeciwnika, to jednak jasno wskazywał, że NATO nie szuka zwycięstwa strategicznego, czyli że nie zamierza używać broni nuklearnej do eskalacji. Nawet jeśli przeciwnik będzie „machał szabelką”, w domyśle nuklearną.

– Przy uświadamianiu zagrożenia, brakuje odpowiedzi na pytanie, jak sobie z nim poradzić. Dlatego ważne jest wystąpienie gen. Grynkewicha – zauważył, że opowiadanie o wojnie tuż za rogiem nie wystarczy i jest szkodliwe. Był to jeden z kilku powodów, dla których wygłosił to przemówienie w Warszawie. Za dużo jest opowieści o tym, co Rosja może nam zrobić, a za mało, jak zamierzamy odpowiedzieć. Rosja nie może nam tanio szkodzić – rozmawiajmy o tym – postuluje na łamach „Rz” dr Sławomir Dębski, który wykłada strategię w Kolegium Europejskim w Natolinie.