Adw. Bartosz Grohman, nowy wiceprezes CCBE
Bartosz Grohman to wieloletni działacz samorządu polskiej palestry, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas był przewodniczącym polskiej delegacji do CCBE. Wiceprezesem został wybrany podczas jej sesji plenarnej, odbywającej się 18 listopada w Strasburgu. Pokonał w głosowaniu kontrkandydata z Niemiec.
CCBE (Council of Bars and Law Societes of Europe) reprezentuje samorządy prawnicze z 46 państw. Dotychczas tylko raz zdarzyło się, by Polska miała swojego reprezentanta w jej ścisłych władzach. W latach 2011–2014 wiceprezesem, a następnie (w 2014 r.) prezesem była Maria Ślązak, radca prawny. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Bartosz Grohman, uczestnictwo polskich samorządów prawniczych w takiej organizacji jak CCBE pozwala na przedstawianie na forum międzynarodowym różnych istotnych spraw związanych nie tylko z problemami samych prawników, ale też społeczeństwa.
– To było bardzo cenne przed kilku laty, gdy nasz kraj miał kłopoty z praworządnością, jest cenne także dziś. Jako wiceprezes postaram się, aby nasz głos był wyraźnie słyszalny w Europie – obiecał nowy wiceprezes CCBE.
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Naczelna Rada Adwokacka w okolicznościowym komunikacie napisała, że ten wybór do prezydencji CCBE jest wyrazem uznania dla dotychczasowego zaangażowania Bartosza Grohmana w działalność organizacji, a także potwierdzeniem silnej pozycji polskiej adwokatury na forum europejskim. „Otwiera również nowe możliwości aktywnego udziału w kształtowaniu stanowisk europejskiego środowiska prawniczego w sprawach dotyczących praworządności, ochrony praw człowieka, niezależności adwokatury oraz prawa każdego obywatela do skutecznej pomocy prawnej” – czytamy w komunikacie.
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Bartosz Grohman jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokatem został w 2000 r. Współpracował z międzynarodowymi firmami prawniczymi White&Case oraz Salans, a obecnie prowadzi indywidualną kancelarię w Warszawie. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach gospodarczych, cywilnych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów w procesach na gruncie prawa pracy i w sprawach karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Biegle posługuje się językami angielskim i francuskim.
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