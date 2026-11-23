Bartosz Grohman to wieloletni działacz samorządu polskiej palestry, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas był przewodniczącym polskiej delegacji do CCBE. Wiceprezesem został wybrany podczas jej sesji plenarnej, odbywającej się 18 listopada w Strasburgu. Pokonał w głosowaniu kontrkandydata z Niemiec.

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Czym jest CCBE? Polska drugi raz w ścisłych władzach organizacji

CCBE (Council of Bars and Law Societes of Europe) reprezentuje samorządy prawnicze z 46 państw. Dotychczas tylko raz zdarzyło się, by Polska miała swojego reprezentanta w jej ścisłych władzach. W latach 2011–2014 wiceprezesem, a następnie (w 2014 r.) prezesem była Maria Ślązak, radca prawny. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Bartosz Grohman, uczestnictwo polskich samorządów prawniczych w takiej organizacji jak CCBE pozwala na przedstawianie na forum międzynarodowym różnych istotnych spraw związanych nie tylko z problemami samych prawników, ale też społeczeństwa.

– To było bardzo cenne przed kilku laty, gdy nasz kraj miał kłopoty z praworządnością, jest cenne także dziś. Jako wiceprezes postaram się, aby nasz głos był wyraźnie słyszalny w Europie – obiecał nowy wiceprezes CCBE.

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Naczelna Rada Adwokacka w okolicznościowym komunikacie napisała, że ten wybór do prezydencji CCBE jest wyrazem uznania dla dotychczasowego zaangażowania Bartosza Grohmana w działalność organizacji, a także potwierdzeniem silnej pozycji polskiej adwokatury na forum europejskim. „Otwiera również nowe możliwości aktywnego udziału w kształtowaniu stanowisk europejskiego środowiska prawniczego w sprawach dotyczących praworządności, ochrony praw człowieka, niezależności adwokatury oraz prawa każdego obywatela do skutecznej pomocy prawnej” – czytamy w komunikacie.

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Kim jest Bartosz Grohman? Adwokat, członek NRA

Bartosz Grohman jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokatem został w 2000 r. Współpracował z międzynarodowymi firmami prawniczymi White&Case oraz Salans, a obecnie prowadzi indywidualną kancelarię w Warszawie. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach gospodarczych, cywilnych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów w procesach na gruncie prawa pracy i w sprawach karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Biegle posługuje się językami angielskim i francuskim.