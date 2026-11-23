Skala wydarzenia, rekordowa frekwencja i szeroki patronat

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O dużej nośności oraz wadze poruszanej tematyki świadczą statystyki uczestnictwa. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 270 uczestników, co potwierdza ogromne zapotrzebowanie rynkowe na specjalistyczną wiedzę i interdyscyplinarny dialog. Szczytowa liczba jednocześnie zalogowanych uczestników online wyniosła 169 osób, a mimo intensywnego, ponad 7-godzinnego programu konferencji, do samego końca aktywnie uczestniczyło w niej ponad 100 osób.

Wydarzenie zyskało wsparcie kluczowych instytucji. Patronatem Honorowym konferencję objęli Prezesi Sądów Okręgowych w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, GDDKiA oraz organizacje sędziowskie i prawnicze: Krajowa Izba Radców Prawnych, OIRP w Warszawie oraz Stowarzyszenie Sędziów THEMIS. Wsparcie branżowe zadeklarowały m.in. Mazowiecka, Wielkopolska oraz Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa, NOT, Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, PZPB oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Patronat Naukowy sprawowały Politechnika Warszawska, Akademia Techniczno-Artystyczna w Warszawie, MANS w Łomży oraz IBDiM. Partnerami wspierającymi były m.in. CAS Sp. z o.o., AthenaSoft, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Polskie Budownictwo, Instytut IBOA, IBO, Polski Instytut AI oraz Kancelaria Prawa Budowlanego Adwokat Marek Chudzicki. Szczegóły można znaleźć na stronie www.psribs.pl

Przegląd programu, prelegentów i kluczowych wystąpień

Program konferencji zapewnił wielowymiarowe ujęcie wycen i sporów budowlanych z pięciu kluczowych perspektyw:

Podstawy teoretyczne i metodyka wycen: Uroczystego otwarcia dokonali dr hab. inż. arch. Adam Baryłka prof. uczelni (Prezes Zarządu PSRiBS) oraz dr inż. Rafał Dybicz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). Perspektywę inżynieryjną omówili prof. Jerzy Obolewicz (MANS w Łomży) wraz z zespołem (dr inż. Dariusz Tomaszewicz, dr inż. Marta Maszewska, mgr inż. Edyta Burzyńska-Malinowska) oraz mgr inż. Daniel Kaflik (MSRM).

Uroczystego otwarcia dokonali dr hab. inż. arch. Adam Baryłka prof. uczelni (Prezes Zarządu PSRiBS) oraz dr inż. Rafał Dybicz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). Perspektywę inżynieryjną omówili prof. Jerzy Obolewicz (MANS w Łomży) wraz z zespołem (dr inż. Dariusz Tomaszewicz, dr inż. Marta Maszewska, mgr inż. Edyta Burzyńska-Malinowska) oraz mgr inż. Daniel Kaflik (MSRM). Dane rynkowe i wyceny kosztowe: Mgr inż. Maciej Kajrukszto (CAS Sp. z o.o.) w prelekcji „Dane rynkowe w opinii biegłego budowlanego – jak wykorzystać je skutecznie w sporach budowlanych?” wykazał, jak kluczowe dla obrony stanowiska procesowego są wiarygodne źródła i transparentność obliczeń, prezentując możliwości cyfrowej platformy CAS Platforma (CAS Wydawnictwo).

Mgr inż. Maciej Kajrukszto (CAS Sp. z o.o.) w prelekcji „Dane rynkowe w opinii biegłego budowlanego – jak wykorzystać je skutecznie w sporach budowlanych?” wykazał, jak kluczowe dla obrony stanowiska procesowego są wiarygodne źródła i transparentność obliczeń, prezentując możliwości cyfrowej platformy CAS Platforma (CAS Wydawnictwo). Optyka reprezentantów stron i MŚP: Adw. Bartosz Duda (Kancelaria Marek Chudzicki) przeanalizował rolę opinii prywatnych, ryzyk proceduralnych i zabezpieczania dowodów. Z kolei Anna Sadowska-Wójcik (Fundacja Polskie Budownictwo) przybliżyła wyzwania płynnościowe podwykonawców z sektora MŚP oraz zatory aneksowe, prezentując program „Bezpieczny Podwykonawca”.

Adw. Bartosz Duda (Kancelaria Marek Chudzicki) przeanalizował rolę opinii prywatnych, ryzyk proceduralnych i zabezpieczania dowodów. Z kolei Anna Sadowska-Wójcik (Fundacja Polskie Budownictwo) przybliżyła wyzwania płynnościowe podwykonawców z sektora MŚP oraz zatory aneksowe, prezentując program „Bezpieczny Podwykonawca”. Perspektywa sędziego: Sędzia Zbigniew Miczek (Sąd Rejonowy w Tarnowie, UAFM) w wystąpieniu o ocenie opinii biegłego akcentował potrzebę posiedzeń przygotowawczych oraz właściwego doboru specjalności biegłych.

Sędzia Zbigniew Miczek (Sąd Rejonowy w Tarnowie, UAFM) w wystąpieniu o ocenie opinii biegłego akcentował potrzebę posiedzeń przygotowawczych oraz właściwego doboru specjalności biegłych. Głos biegłych przy inwestycjach infrastrukturalnych: Tomasz Latawiec (Prezes SIDiR) oraz Tamara Moreau-Dengreville (SIDiR, biegła sądowa) omówili specyfikę sporów infrastrukturalnych opartych na wzorcach FIDIC oraz rolę Inżyniera Kontraktu i procedur rozjemczych.

Tomasz Latawiec (Prezes SIDiR) oraz Tamara Moreau-Dengreville (SIDiR, biegła sądowa) omówili specyfikę sporów infrastrukturalnych opartych na wzorcach FIDIC oraz rolę Inżyniera Kontraktu i procedur rozjemczych. Nowoczesne technologie, AI i Data Governance: Mgr inż. Gabriela Buniewicz oraz dr hab. inż. Andrzej Borkowski prof. PW zaprezentowali wykorzystanie modeli BIM w prewencji sporów. Z kolei Andrzej Poradzisz (Prezes Polskiego Instytutu AI) przybliżył zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie akt i opiniowaniu, podkreślając kluczowe znaczenie bezpieczeństwa danych, suwerenności cyfrowej oraz wymogów AI Governance i Data Governance.

Główne wnioski i rekomendacje

Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność ujednolicenia standardów formułowania tez dowodowych, opierania wycen na rzetelnych danych rynkowych oraz bezpiecznego wdrażania technologii cyfrowych (BIM i AI) przy zachowaniu ścisłych rygorów ochrony danych i etyki biegłego.

Zapowiedź Kongresu i podsumowanie

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania prelegentom, patronom oraz wszystkim 270 uczestnikom za dyskusje i zaangażowanie. Kontynuacją inicjatywy będzie I Ogólnopolski Kongres PSRiBS i UTH, zaplanowany na 9 kwietnia 2027 r.. Szczegółowe informacje oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie www.psribs.pl.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl