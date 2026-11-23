Skala wydarzenia, rekordowa frekwencja i szeroki patronat
O dużej nośności oraz wadze poruszanej tematyki świadczą statystyki uczestnictwa. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 270 uczestników, co potwierdza ogromne zapotrzebowanie rynkowe na specjalistyczną wiedzę i interdyscyplinarny dialog. Szczytowa liczba jednocześnie zalogowanych uczestników online wyniosła 169 osób, a mimo intensywnego, ponad 7-godzinnego programu konferencji, do samego końca aktywnie uczestniczyło w niej ponad 100 osób.
Wydarzenie zyskało wsparcie kluczowych instytucji. Patronatem Honorowym konferencję objęli Prezesi Sądów Okręgowych w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, GDDKiA oraz organizacje sędziowskie i prawnicze: Krajowa Izba Radców Prawnych, OIRP w Warszawie oraz Stowarzyszenie Sędziów THEMIS. Wsparcie branżowe zadeklarowały m.in. Mazowiecka, Wielkopolska oraz Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa, NOT, Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, PZPB oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Patronat Naukowy sprawowały Politechnika Warszawska, Akademia Techniczno-Artystyczna w Warszawie, MANS w Łomży oraz IBDiM. Partnerami wspierającymi były m.in. CAS Sp. z o.o., AthenaSoft, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Polskie Budownictwo, Instytut IBOA, IBO, Polski Instytut AI oraz Kancelaria Prawa Budowlanego Adwokat Marek Chudzicki. Szczegóły można znaleźć na stronie www.psribs.pl
Przegląd programu, prelegentów i kluczowych wystąpień
Program konferencji zapewnił wielowymiarowe ujęcie wycen i sporów budowlanych z pięciu kluczowych perspektyw:
Główne wnioski i rekomendacje
Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność ujednolicenia standardów formułowania tez dowodowych, opierania wycen na rzetelnych danych rynkowych oraz bezpiecznego wdrażania technologii cyfrowych (BIM i AI) przy zachowaniu ścisłych rygorów ochrony danych i etyki biegłego.
Zapowiedź Kongresu i podsumowanie
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania prelegentom, patronom oraz wszystkim 270 uczestnikom za dyskusje i zaangażowanie. Kontynuacją inicjatywy będzie I Ogólnopolski Kongres PSRiBS i UTH, zaplanowany na 9 kwietnia 2027 r.. Szczegółowe informacje oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie www.psribs.pl.
Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl
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