Rachunek za nowe regulacje rośnie szybciej, niż przedsiębiorstwa są w stanie przebudowywać swoje modele biznesowe. Branża spożywcza musi jednocześnie finansować system kaucyjny, przygotowywać się do zmian w rozszerzonej odpowiedzialności producenta, dostosowywać opakowania do unijnych wymagań i uwzględniać kolejne obciążenia podatkowe. W tym samym czasie wysokie ceny paliw zwiększają koszty transportu surowców i gotowych produktów, a ewentualne dalsze podwyżki mogą dodatkowo pogorszyć sytuację firm.

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Każda z tych zmian ma inne uzasadnienie. Podatki mają wpływać na konsumpcję i zwiększać wpływy budżetowe, system kaucyjny służy odzyskowi opakowań, a nowe regulacje środowiskowe mają ograniczać ilość odpadów. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy koszty kilku reform nakładają się na siebie, a przedsiębiorstwa muszą ponosić je w tym samym czasie.

W praktyce oznacza to coraz trudniejsze decyzje finansowe. Producent, który przeznacza środki na dostosowanie linii technologicznej i nowe opakowania, ma mniej pieniędzy na rozwój oferty. Sklep inwestujący w obsługę systemu kaucyjnego musi znaleźć oszczędności w innych obszarach działalności. Przewoźnik obciążony wysokimi kosztami paliwa podnosi stawki, które następnie trafiają do rachunku producenta lub dystrybutora.

Ostatecznie wszystkie te wydatki spotykają się w cenie produktu albo w marży firmy. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa mogą po prostu podnieść ceny o wysokość nowych kosztów. Konsumenci coraz uważniej kontrolują wydatki, a konkurencja między sieciami handlowymi pozostaje bardzo silna. Rosnące koszty nie muszą więc oznaczać rosnących przychodów. Mogą natomiast prowadzić do ograniczenia inwestycji, pogorszenia rentowności i przyspieszenia konsolidacji rynku.

Najbardziej narażone są przedsiębiorstwa o niewielkiej skali działalności. Duży producent może rozłożyć koszty nowych systemów na miliony opakowań, a ogólnopolska sieć handlowa na setki sklepów. Regionalna rozlewnia czy niezależny sklep nie mają podobnego komfortu. Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, wskazuje, że dodatkowym problemem jest nieprzewidywalność zmian. – Nie wiemy tak naprawdę, w jakim kształcie te regulacje się pojawią, czy finalnie wejdą w życie od początku 2027 roku, czy też część z nich zacznie obowiązywać później. Panuje ogromny chaos legislacyjny w tej kwestii, co budzi spory niepokój – podkreśla Ptaszyński.

Niepewność legislacyjna ma wymiar finansowy. Przedsiębiorcy muszą podejmować decyzje dotyczące inwestycji, asortymentu i zakupów z wyprzedzeniem. Jeżeli nie znają przyszłych zasad sprzedaży, rośnie ryzyko błędnych decyzji i zamrażania kapitału w przedsięwzięciach, których opłacalność może się zmienić.

Rynek alkoholu traci sprzedaż

Na rynku alkoholu coraz wyraźniej widać granice przerzucania kosztów na konsumentów. Przez lata wzrost cen pozwalał producentom częściowo rekompensować drożejące surowce, energię i transport. Teraz ten mechanizm działa coraz słabiej. Konsumenci kupują mniej, a wyższa cena jednostkowa nie wystarcza, by utrzymać wartość sprzedaży.

Według danych Centrum Monitorowania Rynku (CMR) przedstawionych przez Romana Szymandę, managera ds. rozwoju produktu w CMR, w okresie 12 miesięcy zakończonym w sierpniu 2026 r. wolumen sprzedaży piwa spadł o 4,2 proc. rok do roku. Wartość rynku zmniejszyła się o 2,4 proc., a liczba transakcji z piwem o 5,5 proc. Średnia cena litra wzrosła zaledwie o 1,9 proc.

Te liczby pokazują, że branża znalazła się w trudnym położeniu jeszcze przed kolejnymi zmianami fiskalnymi. Spadek wolumenu oznacza mniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, a to zwiększa jednostkowe koszty działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje mniej, koszty utrzymania zakładu, magazynów i dystrybucji musi rozłożyć na mniejszą liczbę produktów.

Najsilniej odczuwają to segmenty tradycyjne. Z danych Romana Szymandy wynika, że wolumen sprzedaży lagerów spadł o 6,1 proc. Jednocześnie konsumenci częściej poszukują alternatyw, w tym produktów bezalkoholowych i napojów o niższej zawartości alkoholu. Producenci muszą więc inwestować w rozwój oferty, chociaż ich podstawowy rynek się kurczy.

W takich warunkach dodatkowe obciążenia podatkowe mogą pogłębić presję. Projektowane od 2027 r. podwyżki akcyzy, w tym wzrost stawki na alkohol etylowy o 14,7 proc., oznaczają konieczność ponownego przeliczenia cen i marż. Podniesienie cen może ograniczyć sprzedaż jeszcze bardziej, a rezygnacja z podwyżek oznacza pokrycie większej części podatku z wyniku finansowego.

Zmiany nie rozkładają się równomiernie między kanałami sprzedaży. Według CMR wartość sprzedaży piwa w dyskontach wzrosła o 2,8 proc., podczas gdy w sklepach małoformatowych spadła o 4,2 proc. Oznacza to, że tradycyjny handel traci część obrotów w kategorii istotnej dla jego rentowności.

Do presji podatkowej dochodzą lokalne ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Spadków zakupów po godzinie 22 nie rekompensuje w pełni wzrost sprzedaży we wcześniejszych godzinach. Dla części sklepów oznacza to trwałe zmniejszenie przychodów, a nie jedynie przesunięcie zakupów na inną porę dnia.

Skutki podatku cukrowego

Jeszcze wyraźniej problem widać na rynku napojów bezalkoholowych. Wartość sprzedaży może pozostawać stabilna, choć konsumenci kupują coraz mniej produktów. To sytuacja, w której rosnące ceny maskują osłabienie realnego popytu.

Według danych CMR przedstawionych przez Wojciecha Orlickiego, analityka CMR, w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 r. wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych wzrosła jedynie o 0,6 proc. rok do roku. Wolumen zmniejszył się o 4,1 proc., liczba sprzedanych opakowań o 4 proc., a średnia cena litra wzrosła o 5 proc.

Z punktu widzenia producentów oznacza to konieczność utrzymywania rentowności przy mniejszej liczbie sprzedawanych produktów. Jednocześnie nie mogą dowolnie podnosić cen, ponieważ konsumenci reagują na drożyznę ograniczeniem zakupów lub wyborem tańszych alternatyw.

Na rynek wpływają również czynniki niezależne od regulacji. Z analiz Wojciecha Orlickiego wynika, że temperatura odpowiada za 46 proc. zmienności liczby transakcji na rynku napojów. Znaczenie mają także zmiany demograficzne i preferencje konsumentów. Nowe podatki pojawiają się więc w sektorze, który już zmaga się z dużą zmiennością popytu.

Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce, zwraca uwagę na skutki wcześniejszego wprowadzenia opłaty cukrowej. Według przywoływanych przez niego danych Najwyższej Izby Kontroli ceny napojów gazowanych wzrosły o około 36 proc., a popyt spadł o około 20 proc. Nie można całego tego efektu przypisać wyłącznie podatkowi, ponieważ w tym czasie rosły również inne koszty, ale skala zmian pokazuje, jak wrażliwy na podwyżki jest rynek.

Problem nie kończy się na cenach. Dodatkowe obciążenia ograniczają kapitał, który przedsiębiorstwa mogłyby przeznaczyć na modernizację produkcji, poprawę efektywności energetycznej czy opracowywanie nowych produktów.

– Nie kwestionujemy celów zdrowotnych i środowiskowych tych regulacji, ale konieczna jest ocena ich łącznego wpływu na firmy. Koszty, których nie można w pełni przenieść na konsumentów, ograniczają środki na innowacje, modernizację i poprawę efektywności energetycznej. Prawo powinno być przewidywalne i uwzględniać konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego – podkreśla Michał Gawryszczak.

Właśnie w tym miejscu ujawnia się długofalowy koszt regulacji. Firma, która dziś ogranicza inwestycje, może za kilka lat produkować mniej efektywnie niż konkurenci. Wysokie obciążenia nie tylko pogarszają więc bieżący wynik finansowy, ale mogą również osłabiać przyszłą pozycję rynkową.

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, krytykuje sposób wprowadzania kolejnych zmian oraz sytuację przedsiębiorstw, które wcześniej zainwestowały w dostosowanie receptur i technologii do obowiązujących zasad.

Gantner zwraca uwagę na jeszcze jeden problem: wysoka wartość eksportu polskiej żywności nie oznacza automatycznie wysokiej rentowności producentów. – Jeśli chodzi o wartość eksportu, bo jak się schodzi na marżowość, to to już nie jest El Dorado – podkreśla Andrzej Gantner.

Przedsiębiorstwa próbują szukać wzrostu w nowych kategoriach. Według CMR wartość sprzedaży napojów energetycznych wzrosła o 14,2 proc. w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 r., a szczególnie szybko rozwijają się warianty bez cukru. Rozbudowa oferty wymaga jednak nakładów na technologie, badania i marketing. To kolejny powód, dla którego kumulacja kosztów może ograniczać tempo rozwoju rynku.

System kaucyjny, czyli rewolucja

W przypadku systemu kaucyjnego koszty nie wynikają wyłącznie z opłat. Zmienia się organizacja całego rynku – od producenta opakowania, przez rozlewnię i dystrybutora, aż po sklep, który musi przyjąć puste butelki i puszki.

Uruchomiony w październiku 2025 r. system wymagał inwestycji w urządzenia do zbiórki, powierzchnie magazynowe, transport, informatykę i rozliczenia. Według analiz Deloitte przywoływanych przez Michała Gawryszczaka nakłady inwestycyjne oszacowano na 11,5 mld zł, a koszty operacyjne w ciągu dziesięciu lat na 32,4 mld zł. Inna analiza wskazuje, że roczne koszty ponoszone przez producentów mogą sięgać około 1,5 mld zł.

W praktyce oznacza to konieczność finansowania zupełnie nowych procesów. Opakowanie, które wcześniej kończyło swoją drogę w koszu lub pojemniku na odpady, musi zostać odebrane, przechowane, przetransportowane i rozliczone. Każdy z tych etapów wymaga infrastruktury oraz pracy.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, szacuje, że sam handel wydał na uruchomienie systemu około 2 mld zł. W tej kwocie mieszczą się inwestycje w urządzenia, przebudowy sklepów, nowe rozwiązania informatyczne i organizację logistyki zwrotnej.

– Handel działa na bardzo niskich marżach, a każde nowe obciążenie regulacyjne wymusza kosztowne zmiany m.in. w funkcjonowaniu sklepów, logistyce, systemach informatycznych i organizacji pracy. Jednocześnie dzięki silnej konkurencji i utrzymywaniu niskich cen branża ogranicza presję inflacyjną i chroni siłę nabywczą konsumentów. Kolejne obowiązki zwiększające koszty działalności utrudniają pełnienie tej roli, ograniczając również środki na inwestycje i modernizację – wskazuje Renata Juszkiewicz.

Największym wyzwaniem pozostaje nierówna zdolność przedsiębiorstw do finansowania zmian. Duże sieci mogą rozłożyć inwestycje na setki placówek. Mały sklep musi ponieść koszt urządzeń i organizacji procesu przy znacznie mniejszej skali sprzedaży.

Maciej Ptaszyński wskazuje, że rentowność najmniejszych placówek wynosi zaledwie 1–2 proc. Przy takim wyniku dodatkowe koszty stałe mogą decydować o opłacalności prowadzenia działalności. Szczególnie duże obawy budzą zapowiedzi ewentualnego rozszerzenia systemu na jednorazowe opakowania szklane.

– To może być gigantyczny cios kosztowy, tak naprawdę łamiący kręgosłupy licznym przedsiębiorcom, ponieważ będzie oznaczać konieczność zakupu przez tysiące małych sklepów butelkomatów do szkła, czyli zwielokrotnienie kosztów związanych z obsługą systemu kaucyjnego – ostrzega Maciej Ptaszyński.

Koszt zakupu urządzenia jest tylko częścią problemu. Sklep musi wygospodarować miejsce na przyjmowanie i przechowywanie opakowań, zorganizować odbiór oraz zapewnić obsługę. W niewielkiej placówce oznacza to często ograniczenie powierzchni sprzedażowej i dodatkowe obciążenie pracowników.

Dr Dariusz Lizak, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy, zwraca uwagę na konstrukcję systemu opartego na wielu operatorach. Brak odpowiedniej koordynacji może zwiększać koszty rozliczeń i logistyki, a w konsekwencji obciążać producentów.

Dr Lizak postuluje powołanie Organizacji Parasolowej, która koordynowałaby działania operatorów i zwiększała efektywność kosztową systemu. Szczególnie istotne jest to dla regionalnych producentów napojów, którzy nie mają kapitału i skali działalności największych koncernów.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Rozlewniczego (KIG PR) przeprowadziła specjalnie na potrzeby tego raportu, wśród swoich członków anonimową ankietę „Wpływ systemu kaucyjnego oraz regulacji środowiskowych na koszty producentów wód i napojów”. Z badania wynika, że prawie 57 proc. respondentów zaznaczyła w ankiecie wzrost kosztów w przedziale 11-15 proc. i powyżej 15 proc. Pozostali respondenci, 42,9 proc., wskazali wzrost między 5 proc. a 7 proc. W ankiecie pojawiły się również pytania dotyczące nakładów inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego i nowymi wymogami regulacyjnymi wynikającymi z przepisów SUP i PPWR. 86 proc. respondentów wskazała, że poniosła nakłady inwestycyjne w związku z powyższymi regulacjami, z czego 67 proc. respondentów wskazała na poniesione wydatki w przedziale 200 tys. zł do 400 tys. zł a 33 proc. do 200 tys. zł.

Prezes Dariusz Lizak wskazuje, że respondenci ankiety, biorąc pod uwagę zachowania rynku, zwrócili uwagę na „spadek sprzedaży wyższy niż zakładany oraz poszukiwanie przez konsumentów alternatywy”. Jak wskazuje prezes KIG PR, konsumenci wybierają produkt bez kaucji, bo nie chcą ponosić dodatkowych opłat.

- Zapytania ofertowe w wielu przypadkach zawierają zastrzeżenie dotyczące opakowań objętych systemem kaucyjnym, wynika to z przepisów ustawy o systemie kaucyjnym, która dopuszcza tego typu przypadki; odejście konsumenta na rzecz innych rozwiązań nie związanych z zakupem napojów w opakowaniach kaucyjnych – wyjaśnia Dariusz Lizak.

Potwierdzają to również dane Centrum Monitorowania Rynku (CMR). Z zestawień przedstawionych przez Wojciecha Orlickiego wynika, że między grudniem 2025 r. a kwietniem 2026 r. sprzedaż napojów liczona w litrach spadła o 7 proc. Nie był to wyłącznie efekt kaucji, ale nowe zasady stały się jednym z czynników wpływających na wybory zakupowe. Konsumenci częściej sięgają po większe opakowania, a producenci muszą dostosowywać do tego ofertę i logistykę.

Koszty opakowań mogą podnieść ceny żywności

System kaucyjny nie zamyka listy zmian dotyczących opakowań. Przedsiębiorstwa przygotowują się również do reformy rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz wymagań unijnego rozporządzenia PPWR. Oba rozwiązania mają wspierać recykling i gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale oznaczają też kolejne wydatki na opakowania, technologie i finansowanie gospodarki odpadami.

Największe ryzyko dotyczy branż, w których opakowanie pełni funkcję nie tylko handlową, lecz przede wszystkim ochronną. Dotyczy to zwłaszcza produktów mlecznych, wymagających odpowiednich warunków przechowywania i zabezpieczenia przed zepsuciem.

Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, wskazuje na szacunki dotyczące możliwego wzrostu kosztów ROP. – Według raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, koszty ROP dla sektora mleczarskiego mogą wzrosnąć aż o 300–400 procent. To nie są szacunki organizacji przedsiębiorców, lecz wyniki analizy państwowego instytutu badawczego. Tak znaczące obciążenia mogą osłabić konkurencyjność polskiego mleczarstwa, a ich konsekwencje odczują nie tylko przetwórcy, ale również rolnicy i konsumenci – ostrzega.

Tak duży wzrost wydatków może zmienić ekonomikę produkcji części wyrobów mleczarskich. Jeżeli przetwórcy nie będą w stanie przenieść kosztów na handel, mogą ograniczać marże lub szukać oszczędności w innych częściach działalności. Presja może również przenosić się na dostawców mleka.

Marcin Hydzik podkreśla, że opakowania produktów mlecznych muszą spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa. Niektórych materiałów nie da się łatwo zastąpić bez ryzyka pogorszenia trwałości produktu. – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przedsiębiorstwa będą finansowo karane za to, że przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności – zaznacza.

To ważny problem ekonomiczny i środowiskowy. Jeżeli zmiana opakowania zwiększy straty żywności, korzyści wynikające z łatwiejszego recyklingu mogą zostać częściowo ograniczone przez koszty zmarnowanych produktów.

Gabriela Lenartowicz, przewodnicząca sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, zwraca uwagę na konieczność analizowania skutków regulacji w całym łańcuchu żywnościowym. – W sektorze rolno-spożywczym opakowanie zapewnia bezpieczeństwo sanitarne, chroni produkt i wydłuża jego trwałość. Regulacja nie może pogarszać jakości żywności, zwiększać jej marnowania ani osłabiać konkurencyjności producentów. Kosztów nie da się całkowicie odseparować od cen, choć rynek ogranicza ich proste przerzucanie na konsumenta – podkreśla.

Posłanka wskazuje również na potrzebę różnicowania opłat w zależności od możliwości recyklingu opakowań. Dzięki temu system mógłby zachęcać producentów do inwestowania w bardziej efektywne rozwiązania, zamiast jedynie zwiększać koszty działalności.

Andrzej Gantner zwraca uwagę na ryzyko centralizacji decyzji dotyczących finansowania systemu ROP. Jeżeli wysokość opłat będzie zależeć od trudnych do przewidzenia decyzji administracyjnych, przedsiębiorstwa mogą mieć problem z planowaniem wydatków i inwestycji. – Koszty opakowań dla nas są, to jest bardzo poważny wydatek w całych kosztach produkcji żywności – zauważa.

W tym miejscu powraca problem kumulacji. Te same firmy finansują już system kaucyjny, ponoszą wysokie koszty energii i transportu, a jednocześnie muszą przygotowywać się do kolejnych zmian opakowaniowych. Dariusz Lizak wskazuje, że bez oceny łącznego wpływu tych regulacji trudno oszacować ich rzeczywiste konsekwencje dla rentowności przedsiębiorstw.

Kto zapłaci za regulacyjną transformację

Wszystkie opisane zmiany łączy jeden mechanizm: zwiększają koszty działalności w momencie, gdy firmy mają ograniczone możliwości ich przenoszenia na klientów. Wysokie ceny paliw dodatkowo wzmacniają tę presję, ponieważ transport jest niezbędny na każdym etapie łańcucha dostaw – od przewozu surowców rolnych po dostawy gotowych produktów do sklepów.

Najwięksi uczestnicy rynku mogą łatwiej finansować nowe obowiązki dzięki skali działalności i większemu dostępowi do kapitału. Mali producenci i niezależne sklepy mają znacznie mniej możliwości. Dla nich nawet pojedyncza kosztowna inwestycja może oznaczać konieczność ograniczenia innych wydatków.

W dłuższej perspektywie może to przyspieszyć konsolidację rynku. Niezależne sklepy będą szukać ochrony w sieciach franczyzowych i grupach zakupowych, a mniejsi producenci mogą mieć coraz większe trudności w konkurowaniu z dużymi przedsiębiorstwami.

Andrzej Gantner ostrzega, że nie można oceniać kondycji branży wyłącznie przez pryzmat wartości eksportu i przychodów. Jeżeli marże maleją, nawet duża skala sprzedaży nie gwarantuje zdolności do finansowania kolejnych obciążeń. – To znaczy, że jesteśmy dojną krową, którą można po prostu doić i doić 10 razy dziennie, bo ona nie padnie. Ona padnie w końcu. Tylko skutki będą naprawdę opłakane – ostrzega.

Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim stabilnych zasad i rzetelnego szacowania kosztów. Inwestycje w produkcję, logistykę i nowe technologie planuje się na lata. Jeżeli regulacje zmieniają się szybciej niż cykl inwestycyjny, rośnie ryzyko, że wcześniej poniesione wydatki nie przyniosą zakładanych korzyści.

Gabriela Lenartowicz zwraca uwagę, że proces legislacyjny powinien rozpoczynać się od współpracy z uczestnikami rynku, a nie od konsultowania gotowych rozwiązań. – Partnerstwo oznacza wspólne budowanie rozwiązania, a nie pytanie interesariuszy dopiero na końcu, co sądzą o gotowej propozycji – podkreśla.

Nie oznacza to, że cele środowiskowe i zdrowotne należy porzucić. Problemem jest sposób ich realizacji i tempo nakładania kolejnych obowiązków. Jeżeli regulacje nie uwzględniają ekonomicznej zdolności przedsiębiorstw do finansowania zmian, mogą ograniczać inwestycje, które są potrzebne również do osiągania celów środowiskowych.

Rachunek za regulacyjną transformację nie zatrzyma się na poziomie producentów. Część kosztów obniży marże, część ograniczy inwestycje i osłabi konkurencyjność polskiej żywności, a część może trafić na sklepowe półki w postaci wyższych cen. Największym zagrożeniem jest jednak to, że kumulacja podatków, opłat i obowiązków inwestycyjnych osłabi przedsiębiorstwa szybciej, niż będą one w stanie dostosować się do nowych warunków. Wówczas skutki odczuje cały rynek – od rolnika i producenta po sklep i konsumenta.

KOMENTARZ EKSPERTA

Andrzej Gantner wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców (PFPŻ ZP)

Regulacje w tym liczne nadregulacje zmieniają ekonomikę sektora rolno-spożywczego w sposób bezprecedensowy. Planowane w najbliższym czasie obciążenia takie jak – podatek cukrowy, wzrost VAT, wzrost CIT, podatek ROP, system kaucyjny czy wdrożenie PPWR, wdrożenie EUDR – kumulują się w bardzo krótkim czasie i wraz z olbrzymim wzrostem kosztów produkcji tj. energia, opakowania, logistyka, koszty pracy, stają się poważnym zagrożeniem zarówno dla konkurencyjności jak i możliwości inwestycji i rozwoju. Firmy muszą w bardzo niekorzystnych warunkach dostosowywać procesy produkcyjne, receptury, składy opakowań, raportowanie i zmieniać modele biznesowe, co przy niskich marżach typowych dla przetwórstwa żywności jest ogromnym zagrożeniem już nie tylko dla rentowności, ale wręcz dalszej egzystencji.

Cele zdrowotne i środowiskowe są zrozumiałe, problem leży jednak w sposobie wdrażania regulacji – często bez rzetelnej analizy skutków ekonomicznych, bez realnego dialogu z przedsiębiorcami i bez uwzględnienia specyfiki sektora, który generuje znaczący udział w PKB i zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Podatek cukrowy, już dziś jeden z najwyższych w UE w relacji do siły nabywczej konsumentów, system kaucyjny generujący miliardowe koszty oraz nadchodzące wymagania PPWR i drogi liczony w miliardach złotych monopol państwowy ROP zmuszają firmy do ogromnych nakładów, które w dużej części nie przekładają się na jakiekolwiek realne korzyści, a obciążają cały łańcuch dostaw – od rolnika po konsumenta.

Konsekwencją jest ograniczanie inwestycji w innowacje i rozwój, ryzyko przenoszenia produkcji poza Polskę oraz presja na ceny, co ostatecznie uderza w konsumentów. Potrzebujemy mądrej deregulacji i regulacji proporcjonalnych do rzeczywistych potrzeb, konsultowanych z branżą na wczesnym etapie, z odpowiedni długim vacatio legis, tak by wspierać zrównoważony rozwój bez podważania konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego.

KOMENTARZ EKSPERTA

Marek Bucior Przewodniczący Rady Głównej Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, dyrektor Generalny Business Unit Spirits Grupy Maspex

Postulaty Związku Pracodawców Polski Przemysłu Spirytusowego:

1. Jak włączenie jednorazowego szkła do systemu kaucyjnego mogłoby wpłynąć na ceny alkoholi?

Wprowadzenie systemu dla jednorazowych butelek szklanych wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie producentów, operatorów i sklepów, m.in. związanymi z dostosowaniem punktów zbiórki, zapewnieniem miejsca na przechowywanie zwróconych butelek oraz ich odbiorem i transportem. Część tych kosztów może ostatecznie ponieść konsument w cenie produktu.

Zmiana systemu przyniosłaby również ograniczenie przychodów gminnych systemów gospodarki odpadami. Szkło, które dziś trafia do gminnego systemu zbiórki, jest sprzedawane recyklerom i częściowo finansuje jego funkcjonowanie. Po przekierowaniu tego strumienia do systemu kaucyjnego sektor odpadowy może stracić przychody szacowane na kilkaset milionów złotych rocznie. To z kolei może zwiększyć koszty gospodarowania odpadami ponoszone przez mieszkańców.

2. Co taka zmiana oznaczałaby dla konkurencyjności producentów i funkcjonowania handlu?

Największe wyzwanie pojawi się po stronie małych sklepów. Jednorazowe szkło jest trudniejsze w magazynowaniu i transporcie niż PET czy puszki. Sklep musiałby nie tylko przyjmować zużyte butelki, ale również zapewnić im miejsce do przechowywania i zorganizować ich dalszy odbiór. W skali kraju to ponad pół miliona ton szkła rocznie! Już dziś, przy obecnym systemie kaucyjnym, część mniejszych placówek notuje straty sięgające średnio 2,5 tys. zł miesięcznie. Dodatkowe obowiązki szczególnie mocno obciążyłyby więc małe i średnie sklepy, których w Polsce w ciągu ostatniej dekady ubyło blisko 25 tysięcy. Jest również kwestia bezpieczeństwa pracy. Potłuczone i zabrudzone szkło wymaga innej obsługi niż puszki czy butelki PET.

W polskich warunkach rozdrobnionego handlu brakuje doświadczeń, na których można się oprzeć. Dla producentów na pewno problem stanowiłyby logistyka i koszty dostosowania do nowego systemu. Dodatkowo, obecny system kaucyjny, mimo że działa od roku, nadal jest na etapie wdrażania, a jego uczestnicy wciąż dostosowują się do nowych obowiązków.

3. Kto ostatecznie poniósłby koszty takiej zmiany?

Koszty zostałby rozłożone na producentów, otoczenie branży, w szczególności na handel, sektor gospodarki odpadami i wreszcie konsumentów. Producenci ponieśliby koszty związane z funkcjonowaniem systemu, handel – koszty inwestycji, powierzchni i obsługi zwrotów, a część tych obciążeń musiałaby zostać uwzględniona w cenach dla konsumentów. Jednocześnie gminne systemy straciłyby część przychodów ze sprzedaży szkła, co także zwiększyłoby koszty ponoszone przez mieszkańców.

4. Czy rzeczywiście potrzebujemy systemu kaucyjnego dla szkła, skoro istnieje już działający system jego zbiórki?

Obecne gminne systemy selektywnej zbiórki szkła osiągają wysokie i rosnące poziomy recyklingu, a w niektórych rozwiązaniach możliwe jest zebranie ponad 90 proc. opakowań. Warto też spojrzeć na analizę Deloitte Advisory z 2023 r., która porównywała różne warianty zbiórki jednorazowych butelek szklanych w Polsce. Z analizy wynika, że rozwój gminnego systemu pojemnikowego, wspieranego mechanizmem ROP, może być korzystniejszy zarówno pod względem kosztów, jak i wpływu na środowisko niż objęcie jednorazowego szkła systemem kaucyjnym. W porównaniu z obecnym systemem pojemnikowo-workowym w analizowanym przez Deloitte wariancie systemu pojemnikowego koszty operacyjne były o 13,6 proc. niższe, a wpływ na środowisko o 11,9 proc. niższy.