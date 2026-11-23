Materiał Partnera: Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polski sektor przetwórstwa żywności od lat stanowi jeden z filarów rozwoju gospodarki. Łącznie z rolnictwem generuje około 16 proc. PKB, zatrudnia setki tysięcy osób bezpośrednio i pośrednio oraz odpowiada za większość eksportu rolno-spożywczego, który ciągle w dużej mierze trafia na rynki Unii Europejskiej. Przez dekady źródłem przewagi konkurencyjnej była kombinacja konkurencyjnej ceny przy relatywnie dobrej jakości produktów. Dziś ta równowaga została naruszona nie tylko ze względu na wysokie podwyżki cen środków produkcji, ale również ze względu na tsunami regulacji – unijnych i krajowych – które nie tylko podnoszą koszty bezpośrednie, ale fundamentalnie zmieniają ekonomikę całego sektora.

Trudna optymalizacja

Najbardziej namacalnym przykładem jest gospodarka opakowaniami. Rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) nie są już „mglistą przyszłością” – stają się codziennością. Sektor rolno-spożywczy wprowadza na rynek ponad 60 proc. wszystkich opakowań. To oznacza, że to właśnie przetwórcy żywności poniosą główny ciężar nowych opłat, kosztów ekomodulacji, ekoprojektowania opakowań, dokumentacji i systemów IT i logistyki. Granicą, której nie można przekroczyć, jest bezpieczeństwo i trwałość produktu. Opakowanie do żywności nie jest jedynie nośnikiem marketingowych przekazów – jest przede wszystkim barierą chroniącą zdrowie i życie konsumentów. Chroni produkt przed utratą jakości i skróceniem okresu przydatności. Każda zmiana materiału, redukcja wagi czy przejście na rozwiązania „łatwiej recyklowalne” musi być weryfikowana pod kątem bezpieczeństwa zarówno produktu, jak i samego materiału opakowaniowego, utrzymania jakości w odpowiednio długim okresie, a co za tym idzie – ograniczenia marnowania żywności i zasobów.

W przypadku rozporządzenia PPWR, które w części weszło w życie od 12 sierpnia 2026 r. wpływ nowych przepisów jest tak rozległy, a stopień ich przeregulowania tak duży, że już teraz planowane są uproszczenia i deregulacje, gdyż część wymogów, np. dotyczących deklaracji zgodności składników opakowania oraz konieczności posiadania przedstawiciela ds. PPWR, zagroziła wymianie handlowej oraz okazała się niemożliwa do realizacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie wielu wymagań tego przepisu jest uwarunkowane wydaniem przez Komisję Europejską aktów wykonawczych i zharmonizowanych wytycznych.

Proces ten będzie rozciągnięty w czasie, wychodząc poza 2035 r. Jednak już teraz można stwierdzić, że będzie to jeden z głównych determinantów kosztów w sektorze rolno-spożywczym. Dla wdrożenia rozłożonych w czasie wymagań rozporządzenia PPWR skutkujących zmianą lub całkowitą wymianą istniejących opakowań konieczne są również modernizacje lub wymiana istniejących maszyn, linii produkcyjnych i oprzyrządowania oraz zakupu nowych technologii. Są to inwestycje wymagające znacznych nakładów finansowych i długiego okresu przygotowania. Przy jednoczesnej niepewności regulacyjnej istnieje ryzyko, że zbyt szybko wdrożone przez firmy rozwiązania będą wymagały kolejnych modyfikacji. Są to również dodatkowe koszty projektowania, wdrażania i zarządzania np. zmianami etykiet. Dostosowanie opakowań, w tym zmiana ich konstrukcji, materiałów czy oznakowania, wymaga czasu na opracowanie, testy, zamówienia, produkcję oraz wykorzystanie istniejących zapasów.

To nie jest koszt, który można po prostu „zoptymalizować”. To inwestycja kapitałowa i procesowa, która zmieni ekonomikę funkcjonowania całego sektora.

Żywność jako źródło dochodów budżetowych?

Polityka fiskalna zarówno rządów krajowych, jak i całej UE, stwarza kolejne ryzyka dla wielu branż przetwórczych. Starzejące się społeczeństwo i liczne transfery społeczne są wyzwaniem dla budżetu państwa. Sektor rolno-spożywczy jest niewątpliwie narażony na dodatkowe obciążenia podatkami dyskryminacyjnymi. Przykładem takiego podatku jest wprowadzony w Polsce w 2021 r. podatek cukrowy, ale już mówi się o podatkach od mięsa i części produktów przetworzonych. W połączeniu z innymi szybko rosnącymi kosztami nadmierny fiskalizm może być przyczyną masowych bankructw, szczególnie w sektorze MŚP. Kolejne podwyżki bez oceny wpływu na cały łańcuch – od rolników, przez przetwórców po handel i konsumenta – to klasyczny przykład regulacji, która zmienia ekonomikę, ale będzie służyła głównie łataniu powiększających się dziur budżetowych w krajach UE.

Od kosztów do struktury rynku

Kumulacja tych obciążeń ma konsekwencje strukturalne. Firmy muszą przeznaczać coraz większą część kapitału na dostosowanie się do przepisów zamiast na rozwój mocy produkcyjnych, automatyzację, nowe technologie czy ekspansję eksportową. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które wciąż stanowią znaczną część polskiego przetwórstwa, mają ograniczone możliwości absorpcji jednorazowych skoków kosztów i skomplikowanej dokumentacji. W rezultacie rośnie ryzyko koncentracji rynku i utraty różnorodności oferty.

Eksport, który przez lata był silnikiem wzrostu, staje się bardziej wrażliwy. Polski przetwórca konkuruje przede wszystkim na rynku unijnym – w dużej mierze z niemieckim – oraz krajami trzecimi, które podpisały z UE umowy handlowe. Wyższe koszty krajowe (energia, opłaty opakowaniowe, podatki, biurokracja) podnoszą cenę jednostkową. Jednocześnie odbiorcy w UE coraz częściej oczekują deklaracji środowiskowych, śladu węglowego i zgodności z nowymi standardami. Jeśli polskie firmy będą droższe i jednocześnie mniej elastyczne w realizacji tych wymagań, zaczną tracić swoją pozycję rynkową. Nie chodzi tylko o marżę – chodzi o miejsca pracy w całym łańcuchu w tym rolnictwie, a co za tym idzie – o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa. Eksport polskiej żywności ma jeszcze jedną unikalną ekonomiczną właściwość, czyli stabilizuje polski handel zagraniczny, generując dodatnie saldo handlowe w wysokości 19,8 mld euro. Utrata tej nadwyżki byłaby dużym ciosem dla polskiej gospodarki.

Perspektywa 2035: dwa możliwe scenariusze

W scenariuszu kontynuacji obecnego podejścia regulacje będą wprowadzane warstwowo, często bez pełnych ocen skutków, z naciskiem na cele środowiskowe i fiskalne, a z ograniczonym uwzględnieniem specyfiki żywności. Koszty będą rosły szybciej niż możliwości ich przeniesienia na rynek lub absorpcji przez efektywność. Część firm ograniczy produkcję lub zrezygnuje z niektórych kategorii. Inwestycje w nowe technologie będą opóźnione, a eksport straci dynamikę. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju nie zostanie zagrożone w sensie ilościowym, ale struktura sektora się zmieni – w kierunku większej zależności od importu surowców lub półproduktów i mniejszej liczby krajowych podmiotów o silnej pozycji.

W scenariuszu alternatywnym regulacje zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb sektora i jego ekonomiki. Oznacza to przede wszystkim realną ocenę skutków przed wprowadzeniem każdej nowej opłaty czy obowiązku, preferencję rozwiązań rynkowych zamiast centralnych funduszy o niskiej przejrzystości oraz jasne granice wynikające z bezpieczeństwa żywności i żywnościowego. W przypadku opakowań – systemy, w których pieniądze producentów trafiają do efektywnej selektywnej zbiórki i recyklingu, a nie do ogólnego worka budżetowego. W przypadku energii – przyspieszenie dostępu do tańszych źródeł, w tym biogazu i innych rozwiązań opartych na surowcach rolniczych. W przypadku transformacji klimatycznej – instrumenty, które nie karzą za sam fakt produkcji żywności, lecz nagradzają realne redukcje tam, gdzie są technicznie i ekonomicznie możliwe.

Co jest potrzebne już teraz

Po pierwsze – systematyczna deregulacja. Nie akcyjna, lecz systemowa: redukcja nakładających się kontroli, uproszczenie dokumentacji, eliminacja przepisów, które generują koszty bez mierzalnego efektu dla bezpieczeństwa lub środowiska. Sektor wielokrotnie wskazywał konkretne obszary; brakuje mechanizmu, który te postulaty przekłada na zmiany.

Po drugie – realny udział przemysłu w projektowaniu regulacji. Żywność ma specyfikę, której nie można traktować tak samo jak innych sektorów. Opakowanie, energia, woda i bezpieczeństwo żywności i żywnościowe są ze sobą ściśle powiązane. Decyzje podejmowane bez tej wiedzy prowadzą do rozwiązań droższych, nieefektywnych i budzących często społeczne niezadowolenie. Klasycznym przykładem takiego podejścia jest obowiązek przytwierdzania nakrętek do butelek czy też zbyt wczesne i zbyt kosztowne uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce.

Po trzecie – spójność polityki. Nie można jednocześnie deklarować wsparcia dla konkurencyjności polskiego eksportu żywności i wprowadzać instrumentów, które tę konkurencyjność systematycznie obniżają. Nie można mówić o bezpieczeństwie żywnościowym i jednocześnie podnosić koszty produkcji w sposób, który osłabia krajowy łańcuch produkcji i przetwórstwa żywności.

Ekonomika sektora przetwórstwa żywności do 2035 r. będzie w dużym stopniu funkcją decyzji regulacyjnych podejmowanych dziś. Można zaprojektować ścieżkę, która łączy cele środowiskowe z zachowaniem siły polskiego przetwórstwa. Można też pozwolić, by regulacje same z siebie stały się czynnikiem destabilizacji i utraty przewagi konkurencyjnej. Wybór ten nie jest neutralny – ma bezpośrednie przełożenie na ceny żywności, zatrudnienie, eksport i odporność całej kraju. Sektor jest gotowy uczestniczyć w budowaniu racjonalnych rozwiązań. Potrzebuje jednak, by ekonomika produkcji żywności i znaczenie tego sektora dla gospodarki i społeczeństwa nie były traktowane jako drugorzędne w stosunku do populistycznych celów politycznych.

Andrzej Gantner jest dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

Materiał Partnera: Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców