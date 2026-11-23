Polska branża spożywcza stoi przed koniecznością zmiany modelu rozwoju. Przez trzy dekady budowała swoją pozycję dzięki konkurencyjnym cenom, elastyczności i zdolności do zwiększania produkcji. Dziś te przewagi słabną. Drożeją energia i praca, rosną koszty regulacyjne, a producenci muszą konkurować z dostawcami spoza Unii Europejskiej.

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To główne wyzwania opisane w raporcie „Polska żywność 2035. Nowa przewaga konkurencyjna”, przygotowanym przez redakcje PortalSpożywczy.pl, Farmer.pl i dlahandlu.pl. Główne tezy będą omawiane w trakcie już trwającego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

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Rekordowy eksport nie gwarantuje zysków

Wartość eksportu żywności r. osiągnęła 58,4 mld euro. Nie oznacza to jednak automatycznie wyższej rentowności. Na wzrost przychodów wpływały również wyższe średnie ceny żywności na rynkach międzynarodowych.

Coraz większym wyzwaniem jest bezpieczeństwo dostaw surowców. Susze, przymrozki i wahania cen wpływają na opłacalność gospodarstw rolnych, a w konsekwencji na sytuację przetwórców. Stabilne zaplecze rolnicze oraz technologie ograniczające zużycie wody, energii i surowców stają się warunkiem dalszego rozwoju branży.

Polskie firmy muszą również szukać sposobów na zatrzymywanie większej części wartości eksportu. Około 75 proc. sprzedaży rolno-spożywczej za granicę trafia do UE. Kolejnym etapem ekspansji powinno być budowanie własnych marek, rozwijanie dystrybucji i zwiększanie obecności na zagranicznych rynkach.

Nowe regulacje i zmieniające się potrzeby konsumentów

Na sytuację sektora wpływają także system kaucyjny, nowe wymagania dotyczące opakowań, polityka klimatyczna i podatki. Problemem jest nie tylko wysokość kosztów, lecz także kumulacja obowiązków i niepewność dotycząca terminów ich wdrażania.

Zmieniają się również oczekiwania konsumentów. Starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych zwiększają znaczenie gotowych posiłków, produktów funkcjonalnych i zakupów internetowych.

Wniosek z raportu jest jednoznaczny: przewaga oparta na niskich kosztach i dużej skali produkcji może już nie wystarczyć. O przyszłości polskiej żywności zdecydują inwestycje w technologie, silne zaplecze rolnicze oraz zdolność przedsiębiorstw do budowania własnych marek i zwiększania wartości sprzedaży.

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Autorka jest redaktorką naczelną PortalSpożywczy.pl