Osoby podejrzewane o szpiegostwo na rzecz Chin stworzyły rozbudowaną sieć fikcyjnych firm oferujących pracę, aby nakłaniać obecnych i byłych amerykańskich urzędników do ujawniania tajemnic państwowych. Jak ustaliła CNN, skala operacji jest znacznie większa, niż wcześniej sądzono. Rozmowy z dwunastoma osobami, które znalazły się na celowniku podejrzanych werbowników, oraz analiza stron internetowych wykazały, że masowe zwolnienia w administracji Donalda Trumpa zwiększyły liczbę potencjalnych celów zagranicznych służb wywiadowczych. Według byłych urzędników zwalniani pracownicy nie otrzymali odpowiedniego wsparcia ani wskazówek dotyczących ochrony przed próbami werbunku. W rezultacie stali się potencjalnie cennym źródłem informacji dla Pekinu.

Reklama Reklama

Chińscy szpiedzy wykorzystują LinkedIn do werbunku

Osoby podejrzewane o współpracę z chińskim wywiadem wykorzystują popularne portale rekrutacyjne, takie jak LinkedIn, do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi ofiarami. Oprócz pracowników administracji państwowej celem operacji są dziennikarze, konsultanci i eksperci mogący posiadać informacje cenne dla przeciwników Stanów Zjednoczonych.

FBI ujawniło część mechanizmu tej operacji w czerwcu, kiedy przejęło 13 domen internetowych powiązanych, według śledczych, z fikcyjnymi firmami konsultingowymi. Chiny zaprzeczyły oskarżeniom. CNN przeanalizowała kod tych stron, inne podejrzane oferty pracy oraz relacje osób, z którymi kontaktowały się podobne firmy. Dziennikarze zidentyfikowali kolejne witryny przypominające strony zablokowane przez FBI.

Max Lesser, starszy analityk think tanku Foundation for Defense of Democracies (FDD), zidentyfikował łącznie ponad 100 dodatkowych domen, z których wiele wykazuje podobieństwa do witryn przejętych przez FBI. Według niego ta rozległa sieć nosi znamiona operacji chińskiego wywiadu.

FBI odkryło tylko część chińskiej operacji

Większość podejrzanych domen pozostawała aktywna jeszcze przez wiele miesięcy po tym, jak Lesser ujawnił je w listopadzie 2025 roku. Dopiero w ostatnich miesiącach wiele z nich przestało działać. Eksperci oceniają, że amerykańskie władze zlikwidowały dotychczas jedynie niewielką część całej sieci.

– Te 13 domen to zaledwie wierzchołek góry lodowej – powiedział Lesser CNN, odnosząc się do działań FBI. Jego zdaniem amerykański rząd powinien znacznie szybciej reagować na informacje o podejrzanych stronach internetowych.

FBI zapewnia, że nadal prowadzi śledztwo i podejmuje działania mające ograniczyć zagrożenie, również takie, które nie są ujawniane opinii publicznej.

Operacja wpisuje się w szerszą rywalizację między Chinami a Stanami Zjednoczonymi o globalną dominację, której towarzyszą wzajemne oskarżenia o szpiegostwo. W listopadzie Jensen Huang został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii po ujawnieniu jego romansu z kobietą, którą część amerykańskich urzędników podejrzewa o współpracę z chińskim wywiadem. Pekin zaprzeczył oskarżeniom o szpiegostwo.

Administracja Trumpa również sygnalizowała zamiar prowadzenia bardziej zdecydowanych działań wywiadowczych przeciwko Chinom. We wrześniu zastępca dyrektora CIA Michael Ellis stwierdził, że chińskie przedsiębiorstwa działające w obszarach sztucznej inteligencji, półprzewodników i biotechnologii są uzasadnionymi celami działalności wywiadowczej.

Masowe zwolnienia ułatwiły działalność chińskim szpiegom

Setki tysięcy osób opuściły administrację federalną w pierwszym roku po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Był to jeden z największych odpływów pracowników federalnych od dziesięcioleci. W rejonie Waszyngtonu nagle pojawiła się duża grupa bezrobotnych specjalistów, którzy wcześniej mieli dostęp do informacji niejawnych.

Jak wcześniej informowała CNN, Chiny i Rosja wykorzystały tę sytuację, intensyfikując próby werbowania Amerykanów związanych z sektorem bezpieczeństwa narodowego. Szczególną uwagę zwrócono na osoby zwolnione lub obawiające się utraty pracy. – Stworzyliśmy zagrożenie, którego można było uniknąć – powiedział CNN były wysoki rangą urzędnik amerykańskiego wywiadu.

Jedną z osób, do których dotarli podejrzani werbownicy, był Wes Bryant, były starszy sierżant amerykańskich sił powietrznych, uczestnik wojen w Iraku i Afganistanie. Wiosną 2025 roku pracował w Pentagonie, w jednostce zajmującej się ograniczaniem strat wśród ludności cywilnej podczas operacji wojskowych. Jak twierdzi, został zmuszony do rezygnacji po publicznej krytyce cięć w swoim biurze.

– Już wcześniej czułem ogromną złość z powodu tego, co spotkało mnie we własnym kraju – powiedział Bryant. – Jak ten komunistyczny reżim w ogóle śmie zakładać, że ktoś taki jak ja, tylko dlatego, że otwarcie krytykuje swój rząd, byłby gotów dopuścić się zdrady własnego kraju? – dodał. Z Bryantem skontaktowała się firma konsultingowa, którą podejrzewa o działanie pod przykrywką na rzecz chińskiego wywiadu.

Zdaniem Holdena Tripletta, byłego szefa kontrwywiadu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, amerykańskie władze nie zapewniają byłym pracownikom wystarczającej ochrony przed tego rodzaju operacjami. Po odejściu z administracji tracą oni dostęp do narzędzi pozwalających weryfikować podejrzane oferty zatrudnienia i kontakty zawodowe.

Czytaj więcej Technologie Rosyjscy hakerzy wykorzystują AI. Ruszył nowy wyścig zbrojeń Sztuczna inteligencja wspiera dziś zarówno hakerów, jak i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Pierwsi wykorzystują ją do skanowania komputeró...

Nawet jeśli były urzędnik nie posiada już poświadczenia bezpieczeństwa, nadal dysponuje ogromną wiedzą, która może zainteresować obce służby. Tymczasem nie istnieje kompleksowy system pomagający chronić te informacje po zakończeniu pracy w administracji.

Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), nadzorujące amerykańskie agencje wywiadowcze, zapewnia, że prowadzi działania informacyjne pomagające obecnym i byłym pracownikom rozpoznawać zagrożenia oraz zgłaszać podejrzane próby nawiązania kontaktu.

Fikcyjne firmy i sztuczna inteligencja. Metody szpiegów

Fikcyjne firmy stosują sprawdzony schemat działania. Jak wynika z dokumentów sądowych, wykorzystują sztuczną inteligencję i skradzione tożsamości do tworzenia profesjonalnie wyglądających stron internetowych.

Następnie publikują na portalach takich jak LinkedIn atrakcyjne finansowo oferty pracy konsultingowej, często dotyczące zagadnień związanych z Chinami. Byli urzędnicy, wojskowi i eksperci zgłaszają się do wykonania zleceń, a następnie przygotowują raporty analityczne, nie wiedząc, kto jest ich rzeczywistym odbiorcą.

Skuteczność operacji wynika przede wszystkim z jej skali. Pojedynczy raport nie musi zawierać istotnych tajemnic, jednak dziesiątki lub setki opracowań dotyczących różnych obszarów zainteresowania Pekinu mogą stworzyć szczegółowy obraz amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i jej słabości.

Zdaniem obecnych i byłych funkcjonariuszy FBI połączenie takich analiz z informacjami pozyskiwanymi poprzez przechwytywanie komunikacji elektronicznej i ze źródeł osobowych może zapewnić Chinom przewagę taktyczną lub gospodarczą nad Stanami Zjednoczonymi.

Wykorzystywanie fałszywych firm konsultingowych nie jest nową metodą chińskiego wywiadu. W 2018 roku obywatel Singapuru Dickson Yeo założył fikcyjne przedsiębiorstwo i zamieścił ogłoszenia o pracę. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości aż 90 proc. otrzymanych przez niego życiorysów pochodziło od pracowników wojska i administracji USA posiadających poświadczenia bezpieczeństwa. Yeo został później skazany na 14 miesięcy więzienia po przyznaniu się do działania jako agent chińskiego wywiadu.

Rozwój sztucznej inteligencji i popularność portali zawodowych jeszcze bardziej zwiększyły możliwości prowadzenia podobnych operacji. – LinkedIn jest prawdopodobnie najpotężniejszym narzędziem wywiadowczym, jakie kiedykolwiek stworzono – stwierdził Triplett.

Zagrożenie nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. W czerwcu USA i ich partnerzy z sojuszu wywiadowczego Five Eyes – Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Wielka Brytania – ostrzegli, że dane pozyskiwane za pośrednictwem fikcyjnych firm konsultingowych mogą zagrażać życiu żołnierzy i innych pracowników służb, osłabiać gospodarki oraz umożliwiać ingerencję w procesy demokratyczne.