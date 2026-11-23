W wykutych w skale korytarzach funkcjonują nie tylko prywatne mieszkania, ale także hotele, sklepy, restauracje, a nawet kościoły.

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Światowa stolica opali. Mieszkańcy uciekli pod ziemię przed żarem lejącym się z nieba

Miasteczko górnicze Coober Pedy położone jest w Australii Południowej, około 846 kilometrów na północny zachód od Adelajdy. Miejscowość zamieszkuje około 1,5 tys. osób i jest ona nazywana „światową stolicą opali”, ponieważ wydobywa się tam najcenniejsze i najdroższe na świecie opale pozyskiwane z osadów powstałych w dawnym morzu Eromanga.

Złoża te ponad sto lat temu przyciągnęły pierwszych osadników. Szybko okazało się jednak, że codzienne funkcjonowanie na powierzchni jest wyjątkowo trudne. Latem, które trwa w Australii od grudnia do lutego, średnia temperatura wynosi około 30 st. C, a często przekracza nawet 40 st. C. Ostatni rekord gorąca odnotowano w miasteczku 30 stycznia 2026 r., gdy termometry wskazały aż 48,3 stopnia Celsjusza. Sytuacja zmusiła mieszkańców do znalezienia niestandardowego rozwiązania.

Podziemny Kościół św. Piotra i Pawła w Coober Pedy Foto: Shutterstock

Podziemne miasto z unikalnym mikroklimatem

Aby uciec przed upałem mieszkańcy miasteczka postanowili wykorzystać swoje górnicze doświadczenie oraz podziemne szyby i tunele, przy pomocy których wydobywano szlachetne kamienie. Większość osadników zamieszkała pod ziemią w specjalnie wykutych w skale jaskiniach, w których jest znacznie chłodniej.

Takie rozwiązanie zapewnia stabilny mikroklimat. Przez cały rok temperatura w podziemnych pomieszczeniach utrzymuje się na poziomie od 19 do 25 stopni Celsjusza. Z czasem pod powierzchnię przeniosła się niemal cała miejska infrastruktura. W podziemnych tunelach powstały prywatne mieszkania, hotele, sklepy, restauracje, kasyno czy salon fryzjerski, a nawet świątynie różnych wyznań.

Jak podaje polsatnews.pl, ze względów bezpieczeństwa podziemne pomieszczenia muszą powstawać na głębokości co najmniej 4 metrów, a część z nich sięga nawet niemal dwukrotnie głębiej. Odizolowana od świata osada stała się bardziej dostępna w 1987 r., kiedy ukończono asfaltowanie transkontynentalnej trasy Stuart Highway.

Dom podziemny (ziemianka) w kopalni Old Timers w Coober Pedy Foto: Shutterstock

Atrakcja turystyczna i plan filmowy

Podziemna infrastruktura stała się nie tylko schronieniem dla mieszkańców, ale i atrakcją turystyczną. Jednymi z najczęściej zwiedzanych miejsc są podziemne kościoły oraz najstarsze skalne domy z pierwszej połowy XX w., z których część objęto ochroną i wpisano na listę krajowego dziedzictwa Australii.

Surowy krajobraz oraz podziemne korytarze stały się również planem filmowym dla hollywoodzkich produkcji. W Coober Pedy kręcono takie filmy science fiction jak „Mad Max pod Kopułą Gromu”, „Pitch Black” czy „Czerwona Planeta”.