Z badania „Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą” wynika, że 51 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że promocje podczas listopadowych wyprzedaży straciły na atrakcyjności. Odmiennego zdania jest 14 proc. ankietowanych, a 35 proc. nie potrafiło ocenić tej kwestii. Najbardziej krytycznie promocje oceniają czterdziestolatkowie.

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Jednocześnie 33 proc. Polaków deklaruje, że wielokrotnie korzystało z ofert Black Friday lub Cyber Monday. Kolejne 18 proc. zrobiło takie zakupy raz, a 11 proc. nie korzystało jeszcze z wyprzedaży, ale zamierza to zrobić w przyszłości. Z drugiej strony 32 proc. respondentów nigdy nie kupowało podczas takich akcji i nie planuje tego zmieniać.

Black Friday 2026. Co skłania Polaków do zakupów podczas wyprzedaży?

Badanie wskazuje również, że większość osób korzystających z listopadowych promocji ocenia swoje decyzje zakupowe pozytywnie. Taką odpowiedź wskazało 41 proc. badanych, podczas gdy negatywną opinię wyraziło jedynie około 2 proc. respondentów. Neutralny stosunek do swoich wcześniejszych zakupów miało 22 proc. ankietowanych.

Jak wskazała cytowana w wynikach badania Monika Kasprzyk, dyrektorka Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej w Santander Consumer Banku, kluczowe znaczenie ma nie częstotliwość udziału w promocjach, lecz rzeczywista korzyść dla domowego budżetu. Jej zdaniem zakup wcześniej zaplanowanego produktu po niższej cenie może przynieść realne oszczędności, natomiast impulsywne decyzje zakupowe często prowadzą do dodatkowych wydatków.

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Badanie pokazuje również, że na decyzje zakupowe wpływają dodatkowe zachęty stosowane przez sklepy internetowe. Najskuteczniejsza okazała się możliwość uzyskania darmowej dostawy – z tego powodu dodatkowe produkty do koszyka dołożyło 23 proc. respondentów. Z kolei 30 proc. badanych zadeklarowało, że żaden z tego typu bodźców nigdy nie wpłynął na ich decyzje zakupowe.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 17–29 września 2026 r. na zlecenie Santander Consumer Banku.