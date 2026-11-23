Dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Polskę będzie reprezentować nie tylko wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, ale także szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał brygady Jarosław Stróżyk – ustaliło radio RMF FM.

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Wiceminister Zalewski zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że Polska przedstawi konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO.

Polska chce również przedstawić stanowisko rządu w sprawie ostatnich wydarzeń i uzyskać jednoznaczne poparcie Sojuszu.

Polska chce wzmocnienia obrony powietrznej NATO. Chodzi o F-35 i AWACS

Pytany o szczegóły planowanego wzmocnienia ochrony polskiego nieba wiceminister zaznaczył, że nie chce wykraczać poza informacje, które wcześniej przedstawił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej zwrócił się do sojuszników o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz wsparcie w postaci sojuszniczych myśliwców F-35.

Warszawa nie zamierza wnioskować o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidującego konsultacje sojusznicze w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Jak tłumaczy Zalewski, nie ma takiej potrzeby, ponieważ Sojusz już podejmuje działania na rzecz ochrony wschodniej flanki, a polską przestrzeń powietrzną chronią również siły sojusznicze.

Mark Rutte: NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w sobotę złożył wizytę w Warszawie, ocenił, że „doszło do niebezpiecznego incydentu”. Podkreślił, że w związku ze zdarzeniem pozostawał w kontakcie zarówno z polskim premierem, jak i prezydentem.

– Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie występują zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, by w razie konieczności wdrożyć odpowiednie zmiany – zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Pytany, czy taka sytuacja może się powtórzyć, odparł, że nie jest w stanie tego stwierdzić, ale może zagwarantować, że „NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium”.

Rutte o artykule 5. NATO i zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet

W rozmowie z TVN24 Rutte został zapytany, czy wtargnięcie rosyjskiej rakiety na terytorium Polski powinno skutkować uruchomieniem artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

– To nie jest sytuacja wymagająca uruchomienia artykułu 5. Jeszcze nie, ale i tak jest to niebezpieczny incydent – odpowiedział. – Oczywiście, jest to nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. I dlatego też, kiedy mówimy o tym, jak bronić naszego Sojuszu kolektywnie, Polska nie jest w tym sama. Macie 31 sojuszników, którzy wspierają was w waszej obronie, tak jak wy wspieracie pozostałych 31 w ochronie całego terytorium Sojuszu – mówił.

Rutte zaznaczył, że w kwestii ewentualnego zastosowania artykułu 5. NATO nie chce ujawniać Rosji zbyt wielu szczegółów dotyczących możliwej reakcji Sojuszu.

– Zapewniam, że Rosja doskonale wie, co może, a czego nie może, co jej wolno, a czego nie wolno. [...] Polska i NATO jako całość są silniejsze niż Rosja i Rosjanie o tym wiedzą – podkreślił.

Zapytany, czy NATO powinno zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony nad zachodnią Ukrainą, zanim wlecą w polską przestrzeń powietrzną, Rutte odpowiedział: „Nie sądzę”.

– Musimy mieć pewność, że jesteśmy w stanie bronić każdego cala terytorium NATO. Kiedy istnieje ryzyko, że rosyjska rakieta lub inny obiekt wleci w naszą przestrzeń powietrzną, zrobimy wszystko, aby nie doszło do strat – zapewnił Rutte.